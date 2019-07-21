Avengers: Endgame, Avatar'ı geçerek tarihin en büyük filmi oldu

Avengers: Endgame, artık tarihin en büyük filmi. Disney tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Endgame, Avatar'ı devirerek tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi oldu. Bugün itibarıyla 2,789 milyar doların üzerinde bir hasılata ulaşan Avengers: Endgame, bundan tam 13 hafta önce vizyona girmişti.
Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Walt Disney Stüdyoları eş başkanı Alan Horn,"Marvel Stüdyoları ve Walt Disney ekibini tebrik ediyorum. Ayrıca Avengers: Endgame'i bu büyük başarılara taşıyan dünyadaki tüm hayranlarımıza da büyük minnet borçluyuz." ifadelerini kullandı.
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Avengers: Endgame'in tarihi rekorundaki en büyük pay elbette Kuzey Amerika'ya ait. Film burada tam 854 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Şu anda Star Wars: The Force Awakens'ın (936m) arkasında Kuzey Amerika'da en yüksek hasılat elde eden ikinci film konumunda bulunuyor.
Avengers: Endgame, Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde de büyük başarıya ulaştı. Filmin özellikle de Çin'de gösterdiği performans (629 milyon dolar) gerçekten de etkileyici. Ayrıca Birleşik Krallık (114m), Güney Kore (105m), Brezilya (85m) ve Meksika'da (77m) da beklentilerin üzerinde gişe hasılatları elde edilmiş. Avengers: Endgame'in Türkiye hasılatı ise yaklaşık 45 milyon TL seviyesinde.
Avengers: Endgame, birinciliğe giden yolculuğunda Avatar'ın yanı sıra Titanic, Star Wars: The Force Awakens ve Avengers: Infinity War gibi filmleri de geride bıraktı. Endgame öncesinde listenin ilk iki sırası ünlü yönetmen James Cameron'a aitti.
Endgame'in tarihi başarısıyla ilgili CNN'e konuşan Boxoffice.com baş analisti Shawn Robbins,"Endgame, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) modern sinemadaki yerini pekiştiren, MCU'yu bu dönemin bir temel taşı haline getiren film oldu. MCU nesiller boyunca hatırlanan bir efsane olacak." şeklinde konuştu.
Marvel Stüdyoları'nın daha önce görülmemiş bir işi başardığından da bahseden Robbins,"Marvel Sinematik Evreni gibi tam 11 yıla yayılmış, bölümler halindeki bir sinematik yolculuk, seyircilerin daha önce tecrübe ettiği bir şey değildi. Endgame'in tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi olması Marvel'ın 10 yıllık macerası için pasta üzerindeki çilek oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
https://deadline.com/2019/07/avengers-endgame-finally-conquers-king-of-the-world-james-camerons-avatar-to-becoming-the-highest-grossing-film-of-all-time-1202649741/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Walt Disney Stüdyoları eş başkanı Alan Horn,"Marvel Stüdyoları ve Walt Disney ekibini tebrik ediyorum. Ayrıca Avengers: Endgame'i bu büyük başarılara taşıyan dünyadaki tüm hayranlarımıza da büyük minnet borçluyuz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals..."
Avengers: Endgame'in tarihi rekorundaki en büyük pay elbette Kuzey Amerika'ya ait. Film burada tam 854 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Şu anda Star Wars: The Force Awakens'ın (936m) arkasında Kuzey Amerika'da en yüksek hasılat elde eden ikinci film konumunda bulunuyor.
Avengers: Endgame, Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde de büyük başarıya ulaştı. Filmin özellikle de Çin'de gösterdiği performans (629 milyon dolar) gerçekten de etkileyici. Ayrıca Birleşik Krallık (114m), Güney Kore (105m), Brezilya (85m) ve Meksika'da (77m) da beklentilerin üzerinde gişe hasılatları elde edilmiş. Avengers: Endgame'in Türkiye hasılatı ise yaklaşık 45 milyon TL seviyesinde.
Avengers: Endgame, birinciliğe giden yolculuğunda Avatar'ın yanı sıra Titanic, Star Wars: The Force Awakens ve Avengers: Infinity War gibi filmleri de geride bıraktı. Endgame öncesinde listenin ilk iki sırası ünlü yönetmen James Cameron'a aitti.
Endgame'in tarihi başarısıyla ilgili CNN'e konuşan Boxoffice.com baş analisti Shawn Robbins,"Endgame, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) modern sinemadaki yerini pekiştiren, MCU'yu bu dönemin bir temel taşı haline getiren film oldu. MCU nesiller boyunca hatırlanan bir efsane olacak." şeklinde konuştu.
Marvel Stüdyoları'nın daha önce görülmemiş bir işi başardığından da bahseden Robbins,"Marvel Sinematik Evreni gibi tam 11 yıla yayılmış, bölümler halindeki bir sinematik yolculuk, seyircilerin daha önce tecrübe ettiği bir şey değildi. Endgame'in tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi olması Marvel'ın 10 yıllık macerası için pasta üzerindeki çilek oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
https://deadline.com/2019/07/avengers-endgame-finally-conquers-king-of-the-world-james-camerons-avatar-to-becoming-the-highest-grossing-film-of-all-time-1202649741/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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