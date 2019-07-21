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Avengers: Endgame, Avatar'ı geçerek tarihin en büyük filmi oldu

Nihayet beklenen gerçekleşti. Avengers: Endgame, Avatar'ı devirerek tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi oldu. Endgame yalnızca açılış hafta sonunda tam 1,2 milyar dolar hasılat yapmıştı.
3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
1,6b
29
22
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avengers: Endgame, artık tarihin en büyük filmi. Disney tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Endgame, Avatar'ı devirerek tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi oldu. Bugün itibarıyla 2,789 milyar doların üzerinde bir hasılata ulaşan Avengers: Endgame, bundan tam 13 hafta önce vizyona girmişti.

Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Walt Disney Stüdyoları eş başkanı Alan Horn,"Marvel Stüdyoları ve Walt Disney ekibini tebrik ediyorum. Ayrıca Avengers: Endgame'i bu büyük başarılara taşıyan dünyadaki tüm hayranlarımıza da büyük minnet borçluyuz." ifadelerini kullandı.

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Avengers: Endgame'in tarihi rekorundaki en büyük pay elbette Kuzey Amerika'ya ait. Film burada tam 854 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Şu anda Star Wars: The Force Awakens'ın (936m) arkasında Kuzey Amerika'da en yüksek hasılat elde eden ikinci film konumunda bulunuyor.

Avengers: Endgame, Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde de büyük başarıya ulaştı. Filmin özellikle de Çin'de gösterdiği performans (629 milyon dolar) gerçekten de etkileyici. Ayrıca Birleşik Krallık (114m), Güney Kore (105m), Brezilya (85m) ve Meksika'da (77m) da beklentilerin üzerinde gişe hasılatları elde edilmiş. Avengers: Endgame'in Türkiye hasılatı ise yaklaşık 45 milyon TL seviyesinde.

Avengers: Endgame, Avatar'ı geçerek tarihin en büyük filmi oldu
Avengers: Endgame, birinciliğe giden yolculuğunda Avatar'ın yanı sıra Titanic, Star Wars: The Force Awakens ve Avengers: Infinity War gibi filmleri de geride bıraktı. Endgame öncesinde listenin ilk iki sırası ünlü yönetmen James Cameron'a aitti.

Endgame'in tarihi başarısıyla ilgili CNN'e konuşan Boxoffice.com baş analisti Shawn Robbins,"Endgame, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) modern sinemadaki yerini pekiştiren, MCU'yu bu dönemin bir temel taşı haline getiren film oldu. MCU nesiller boyunca hatırlanan bir efsane olacak." şeklinde konuştu.

Marvel Stüdyoları'nın daha önce görülmemiş bir işi başardığından da bahseden Robbins,"Marvel Sinematik Evreni gibi tam 11 yıla yayılmış, bölümler halindeki bir sinematik yolculuk, seyircilerin daha önce tecrübe ettiği bir şey değildi. Endgame'in tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi olması Marvel'ın 10 yıllık macerası için pasta üzerindeki çilek oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
https://deadline.com/2019/07/avengers-endgame-finally-conquers-king-of-the-world-james-camerons-avatar-to-becoming-the-highest-grossing-film-of-all-time-1202649741/ Yorum Yaz
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BumberShoot 2 sa. en beğenilen
Avatar 10 yıl önce 2,788 milyar dolar hasılat yapmış endgame in geçebilmiş olması için en az 5 milyar dolar hasılat yapması lazım enflasyon diye bir şey var
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Fenomenon 11 dk.
Abartı ve gereksiz
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çürükdiş 26 dk.
Iger ve Feige tuvalette bu kadar ıkınmamıştır😂
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KaleyDeskop 45 dk.
Çocuklar sayesinde geçti sonunda :) çin abd arasındaki gerilim o gün olsaydı çin filmi yasaklasaydı şimdi en az 700 milyon dolar geride kalırdı. Yinede avatarı tebrik etmek lazım tek bir film ile koskoca marvel evreni ile savaştı..
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CanımaKastımVar 46 dk.
Ikına ıkına iyi donuna sıçmadılar geçicez diye.
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ERIKCI 1 sa.
Ta ki Avatar 2'ye kadar
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Darklord Sauron 1 sa.
Nihayet beklenen oldu da belki bu haberi bir daha görmem. At yarışı sanki her santim için haber yaptınız.
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BumberShoot 2 sa. en beğenilen
Avatar 10 yıl önce 2,788 milyar dolar hasılat yapmış endgame in geçebilmiş olması için en az 5 milyar dolar hasılat yapması lazım enflasyon diye bir şey var
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ugur3435 58 dk. BumberShoot
enflasyon Türkiye de var.
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caneycaney 2 sa.
Asın bayrakları
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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CemalSanane 2 sa.
Bende diyim nerde kaldı her hasılata yeni konu
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ymhaslaman 2 sa.
Avatar zamanındaki bilet fiyatlarıyla Endgame zamanındaki bilet fiyatları aynı mı acaba? Bunu izleyici sayısına göre değerlendirseler daha sağlıklı olur. Ki o sayı ne kadar doğru olur orası ayrı.
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Angel of the Lord 2 sa. ymhaslaman
Zaten hasılatta geçti diyor. İzleyici sayısında değil.
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Johan Elmander 2 sa. ymhaslaman
Resmi değil ancak 3d bilet fiyatları oranlanırsa endgame daha çok bilet satmış gözüküyor.
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