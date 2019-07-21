Avengers: Endgame, Avatar'ı geçerek tarihin en büyük filmi oldu

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https://deadline.com/2019/07/avengers-endgame-finally-conquers-king-of-the-world-james-camerons-avatar-to-becoming-the-highest-grossing-film-of-all-time-1202649741/

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, artık tarihin en büyük filmi.tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Endgame, Avatar'ı devirerek tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi oldu. Bugün itibarıylabir hasılata ulaşan Avengers: Endgame, bundan tam 13 hafta önce vizyona girmişti.Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Walt Disney Stüdyoları eş başkanı Alan Horn,"Marvel Stüdyoları ve Walt Disney ekibini tebrik ediyorum. Ayrıca Avengers: Endgame'i bu büyük başarılara taşıyan dünyadaki tüm hayranlarımıza da büyük minnet borçluyuz." ifadelerini kullandı.Avengers: Endgame'in tarihi rekorundaki en büyük pay elbette Kuzey Amerika'ya ait. Film burada tamhasılat elde etmeyi başardı. Şu anda Star Wars: The Force Awakens'ın (936m) arkasında Kuzey Amerika'da en yüksek hasılat elde eden ikinci film konumunda bulunuyor.Avengers: Endgame, Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde de büyük başarıya ulaştı. Filmin özellikle de Çin'de gösterdiği performans () gerçekten de etkileyici. Ayrıca(114m),(105m),(85m) ve(77m) da beklentilerin üzerinde gişe hasılatları elde edilmiş. Avengers: Endgame'in Türkiye hasılatı ise yaklaşıkseviyesinde.Avengers: Endgame, birinciliğe giden yolculuğunda Avatar'ın yanı sıravegibi filmleri de geride bıraktı. Endgame öncesinde listenin ilk iki sırası ünlü yönetmen James Cameron'a aitti.Endgame'in tarihi başarısıyla ilgili CNN'e konuşan Boxoffice.com baş analisti Shawn Robbins,"Endgame, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU), MCU'yu bu dönemin bir temel taşı haline getiren film oldu. MCUbir efsane olacak." şeklinde konuştu.Marvel Stüdyoları'nın daha önce görülmemiş bir işi başardığından da bahseden Robbins,"Marvel Sinematik Evreni gibi tam 11 yıla yayılmış, bölümler halindeki bir sinematik yolculuk,. Endgame'in tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi olması Marvel'ıniçin pasta üzerindeki çilek oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.