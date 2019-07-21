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Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals...

Marvel Sinematik Evreni'de önümüzdeki yıllarda izleyeceğimiz filmler belli oldu 2020-2021 yıllarında tam beş farklı film bizleri bekliyor. İşte filmlerin isimleri ve vizyon tarihleri:
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
6,7b
197
27
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel'ın Avengers: Endgame sonrası için takvimi nihayet belli oldu. Bugün San Diego Comic-Con'da bir panel düzenleyen Marvel Stüdyoları, merakla beklenen yeni film ve dizileri için resmi duyuruları yaptı. Marvel önümüzdeki yıllarda yine sinema salonlarının hakimi olacak gibi.

Marvel Stüdyoları'nın 2020-2021 yılları için hazırladığı filmler:


  • Black Widow: Filmin başrollerinde Scarlett Johansson ve Rachel Weisz yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Cate Shortland oturacak. 1 Mayıs 2020'de vizyona girecek.
  • The Eternals: Angeline Jolie ve Salma Hayek'in başrollerinde yer aldığı filmi Chloe Zhao yönetiyor. 6 Kasım 2020'de vizyona girecek olan filmde ayrıca Game of Thrones'un sevilen aktörü Richard Madden da yer alacak.
  • Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Shang-Chi filmi başrolünde bir asyalının yer aldığı ilk Marvel filmi olacak. Disney'in bu filmden beklentisi epey yüksek. Özelliklede Asya sinemalarında büyük potansiyel olduğu düşünülüyor. Simu Liu'nun başrolünde yer aldığı filmi Destin Daniel Cretton yönetiyor. 12 Şubat 2021'de vizyona girecek.
  • Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Doctor Strange ile yine sıradışı maceralara çıkıyoruz. Bu sefer filmin isminden de anlaşılacağı gibi çoklu evrenlere adım atacağız gibi görünüyor. Benedict Cumberbatch ve Elizabeth Olsen'in başrollerinde yer aldığı filmi Scott Derricson yönetecek. 7 Mayıs 2021'de vizyonda olacak.
  • Thor: Love and Thunder: Marvel Sinematik Evreni'nin en sevilen birkaç karakterinden olan Thor, yeni filmiyle geri dönüyor. Ragnarok'un yönetmeni Taika Waititi tarafından hazırlanan filmin başrollerinde Chris Hemsworth ve Natalie Portman yer alıyor. Yapılan açıklamalara göre bu filmde Natalie Portman, Thor'un çekicini kaldırıp kadın Thor olacak. Film 5 Kasım 2021'de vizyona girecek.

X-Men ve Fantastic Four, Marvel Sinematik Evreni'ne katılıyor


Marvel Stüdyoları'nın başındaki isim olan Kevin Feige, X-Men ve Fantastic Four karakterlerinin yakında resmen Marvel Sinematik Evreni'ne katılacağını açıkladı. Bu iki serinin film hakları uzun bir süredir 21st Century Fox'ta bulunuyordu. Ancak Disney bildiğiniz gibi 21st Century Fox'u bu yıl resmen bünyesine katmıştı. Böylece X-Men ve Fantastic Four için de Marvel Sinematik Evreni yolu görünmüş oldu.

Kevin Feige'nin yaptığı diğer duyurular arasında Black Panther 2, Captain Marvel 2 ve Guardians of the Galaxy Vol. 3 yer alıyor. Bu üç film önümüzdeki yıllarda sinemalarda olacak ancak vizyon tarihleri henüz belli değil. 2022-2023 olarak tahmin ediliyor.

Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri:


  • The Falcon & Winter Soldier: Anthony Mackie ve Sebastian Stan'ın başrollerinde yer aldığı dizi 2020'nin sonbahar aylarında yayınlanacak.
  • WandaVision: Bugünkü panelde WandaVision dizisinin Avengers: Endgame sonrasında geçeceği duyuruldu. Elizabeth Olsen ve Paul Bettany'nin başrollerinde yer alacağı dizi 2021 ilkbahar aylarında yayınlanacak.
  • Loki: Marvel'ın en sevilen karakterlerinden birisi olan Loki geri dönüyor. Avengers: Endgame'de bildiğiniz gibi Loki, tesseract ile birlikte 2012 yılında kaybolmuştu. Yeni dizide Loki'nin nereye gittiğini öğreneceğiz. Dizi 2021 ilkbahar aylarında yayınlanacak.
  • WHAT IF ...?: Marvel Sinematik Karakterlerini içeren bir animasyon serisi. Alternatif senaryoları ele alacak. 2021 yaz aylarında Disney Plus'ta yayınlanacak.
  • Hawkeye: Jeremy Renner'lı Hawkeye dizisi 2021 sonbahar aylarında izleyicilerle buluşacak. 

https://www.theverge.com/2019/7/20/20702328/marvel-disney-plus-thor-eternals-doctor-strange-wandavision-hawkeye-black-widow-san-diego-comic-con Yorum Yaz
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pislik77 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen Spider_hip
babası ölünce acaba mühürü mü bozuldu ne gelen giden kaldırıyor herkes layık bu çekiçe :D
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Spider_hip 3 sa.
Thor'un çekici de ortalık malı oldu, kaldıran kaldırana :) Marvel dizilerinden bir tek shield'i izliyorum. 1. sezon sıkılmadan geçilirse, her sezon daha iyiye gidip sarıyor. Duyurulan dizilerden en çok loki'yi bekliyorum.
Bir de aydınlatabilen olursa sevinirim, Son filmde bunlar her geçmişe gittiklerinde aslında alternatif evrenlerin geçmişine gidip taşları toplamalarına rağmen, dolayısıyla oradaki olaylar bildiğimiz gerçekliği etkilememesine rağmen nasıl captain geçmişe gittiğinde yaşlanıp aynı evrende ortaya çıktığını anlayamadım hala :)
Thor'un çekici de ortalık malı oldu, kaldıran kaldırana :) Marvel dizilerinden bir tek shield'i izliyorum. 1. sezon sıkılmadan geçilirse, her sezon daha iyiye ...
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Şeref60 14 dk.
Sabırsızlıkla bekliyoruz
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Kulak Misafiri 44 dk.
Ee Blade nerde yau
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LKLC 32 dk. Kulak Misafiri
donanimhaber.com/...
vizyon tarihi belli değil henüz
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STMUS 1 sa.
İlgi çekecek, vizyon tarihini bekletecek bir şey göremedim. Karakter değişiyor geri kalan her şey aynı artık Marvel'de. Blade farklı olabilir belki.
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Askaparta 1 sa.
Hayal nesline hayal filmler.
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Moueson 1 sa.
Heyecanla bekliyoruz
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QuexSeeL 2 sa.
GotG 3 ten hala haber yok peeeh.
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general4242 2 sa. N. Chomsky
Paralel evrenden gelme sacmaligini yapacaklarsa o zaman tony de gelebilir olması lazim saçmalık olacak
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Sunrise. 2 sa.
Amma çok süper kahraman filmi çıkıyor
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Emre D 2 sa.
Marvel'ı çok severim ama Doctor Strange 2 ve Thor 4 dışında hiçbiri çekici gelmedi.
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N. Chomsky 2 sa.

Elizabeth Olsen için Doctor Strange ve diziyi izlerim. Diğerleri olmasa da olur.
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