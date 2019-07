Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals...

Marvel Stüdyoları'nın 2020-2021 yılları için hazırladığı filmler:

: Doctor Strange ile yine sıradışı maceralara çıkıyoruz. Bu sefer filmin isminden de anlaşılacağı gibi çoklu evrenlere adım atacağız gibi görünüyor. Benedict Cumberbatch ve Elizabeth Olsen'in başrollerinde yer aldığı filmi Scott Derricson yönetecek. 7 Mayıs 2021'de vizyonda olacak. Thor: Love and Thunder: Marvel Sinematik Evreni'nin en sevilen birkaç karakterinden olan Thor, yeni filmiyle geri dönüyor. Ragnarok'un yönetmeni Taika Waititi tarafından hazırlanan filmin başrollerinde Chris Hemsworth ve Natalie Portman yer alıyor. Yapılan açıklamalara göre bu filmde Natalie Portman, Thor'un çekicini kaldırıp kadın Thor olacak. Film 5 Kasım 2021'de vizyona girecek.

X-Men ve Fantastic Four, Marvel Sinematik Evreni'ne katılıyor

Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri:

The Falcon & Winter Soldier : Anthony Mackie ve Sebastian Stan'ın başrollerinde yer aldığı dizi 2020'nin sonbahar aylarında yayınlanacak.

: Anthony Mackie ve Sebastian Stan'ın başrollerinde yer aldığı dizi 2020'nin sonbahar aylarında yayınlanacak. WandaVision : Bugünkü panelde WandaVision dizisinin Avengers: Endgame sonrasında geçeceği duyuruldu. Elizabeth Olsen ve Paul Bettany'nin başrollerinde yer alacağı dizi 2021 ilkbahar aylarında yayınlanacak.

: Bugünkü panelde WandaVision dizisinin Avengers: Endgame sonrasında geçeceği duyuruldu. Elizabeth Olsen ve Paul Bettany'nin başrollerinde yer alacağı dizi 2021 ilkbahar aylarında yayınlanacak. Loki : Marvel'ın en sevilen karakterlerinden birisi olan Loki geri dönüyor. Avengers: Endgame'de bildiğiniz gibi Loki, tesseract ile birlikte 2012 yılında kaybolmuştu. Yeni dizide Loki'nin nereye gittiğini öğreneceğiz. Dizi 2021 ilkbahar aylarında yayınlanacak.

: Marvel'ın en sevilen karakterlerinden birisi olan Loki geri dönüyor. Avengers: Endgame'de bildiğiniz gibi Loki, tesseract ile birlikte 2012 yılında kaybolmuştu. Yeni dizide Loki'nin nereye gittiğini öğreneceğiz. Dizi 2021 ilkbahar aylarında yayınlanacak. WHAT IF ...? : Marvel Sinematik Karakterlerini içeren bir animasyon serisi. Alternatif senaryoları ele alacak. 2021 yaz aylarında Disney Plus'ta yayınlanacak.

: Marvel Sinematik Karakterlerini içeren bir animasyon serisi. Alternatif senaryoları ele alacak. 2021 yaz aylarında Disney Plus'ta yayınlanacak. Hawkeye: Jeremy Renner'lı Hawkeye dizisi 2021 sonbahar aylarında izleyicilerle buluşacak.

Marvel'ın Avengers: Endgame sonrası için takvimi nihayet belli oldu. Bugün San Diego Comic-Con'da bir panel düzenleyen Marvel Stüdyoları, merakla beklenen yeni film ve dizileri için resmi duyuruları yaptı. Marvel önümüzdeki yıllarda yine sinema salonlarının hakimi olacak gibi.Marvel Stüdyoları'nın başındaki isim olan Kevin Feige, X-Men ve Fantastic Four karakterlerinin yakında resmen Marvel Sinematik Evreni'ne katılacağını açıkladı. Bu iki serinin film hakları uzun bir süredir 21st Century Fox'ta bulunuyordu. Ancak Disney bildiğiniz gibi 21st Century Fox'u bu yıl resmen bünyesine katmıştı. Böylece X-Men ve Fantastic Four için de Marvel Sinematik Evreni yolu görünmüş oldu.Kevin Feige'nin yaptığı diğer duyurular arasında Black Panther 2, Captain Marvel 2 ve Guardians of the Galaxy Vol. 3 yer alıyor. Bu üç film önümüzdeki yıllarda sinemalarda olacak ancak vizyon tarihleri henüz belli değil. 2022-2023 olarak tahmin ediliyor.