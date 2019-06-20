Avengers: Endgame tekrar vizyona giriyor

Marvel sinematik evreninin on yılını sona erdiren Avengers: Endgame beklendiği gibi yüksek hasılat rakamlarına ulaştı ancak Avatar’ın rekorunu henüz kıramadı. Kevin Feige rekorun peşini bırakmaya niyetli değil.

Birkaç artısı var

Marvel Studios patronu Kevin Feige’ye dayandırılan habere göre Avengers: Endgame gelecek hafta sonu yeni sahneler eklenmiş olarak tekrar vizyona giriyor. Henüz bu popüler yapımı izlememiş olanlar için veya tekrar izlemek isteyenler için iyi bir fırsat olabilir.

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Yeni film Extended Cut şeklinde olmayacak. Filmin bitiş sahnesinin sonrasında Stan Lee anısına küçük bir sahne, kesilmiş olan bir sahne ve sürpriz bir sahne olacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte yeniden gösterim ne denli yaygın vizyona girecek bilinmiyor. İlk gösterim Çin de dahil dünyanın hemen her ülkesinde yapılmış ve ilk hafta sonu 1 milyar doları aşkın rekor bir hasılat elde edilmişti.

Sinema tarihinde Avatar filmi 2.787 milyar dolar hasılat ile zirveyi koruyor. Henüz güncel olmayan rakamlara göre Avengers: Endgame filmi de 2.744 milyar dolar hasılat elde etmiş durumda. Son güncel rakamlar ve yeniden gösterim sonucunda tarihi rekor gelir mi merak ediliyor.