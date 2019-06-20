Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avengers: Endgame tekrar vizyona giriyor

Henüz Avatar’ın hasılat rakamını geçemeyen Avengers: Endgame yeniden vizyona giriyor. Kevin Feige gelecek hafta güncellenmiş versiyonun gösterime gireceğini duyurdu.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
9,4b
1
58
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Marvel sinematik evreninin on yılını sona erdiren Avengers: Endgame beklendiği gibi yüksek hasılat rakamlarına ulaştı ancak Avatar’ın rekorunu henüz kıramadı. Kevin Feige rekorun peşini bırakmaya niyetli değil.

Birkaç artısı var

Marvel Studios patronu Kevin Feige’ye dayandırılan habere göre Avengers: Endgame gelecek hafta sonu yeni sahneler eklenmiş olarak tekrar vizyona giriyor. Henüz bu popüler yapımı izlememiş olanlar için veya tekrar izlemek isteyenler için iyi bir fırsat olabilir.

Ayrıca Bkz. "Olympus’dan zoom lensler için destek ünitesi"

Yeni film Extended Cut şeklinde olmayacak. Filmin bitiş sahnesinin sonrasında Stan Lee anısına küçük bir sahne, kesilmiş olan bir sahne ve sürpriz bir sahne olacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte yeniden gösterim ne denli yaygın vizyona girecek bilinmiyor. İlk gösterim Çin de dahil dünyanın hemen her ülkesinde yapılmış ve ilk hafta sonu 1 milyar doları aşkın rekor bir hasılat elde edilmişti.

Sinema tarihinde Avatar filmi 2.787 milyar dolar hasılat ile zirveyi koruyor. Henüz güncel olmayan rakamlara göre Avengers: Endgame filmi de 2.744 milyar dolar hasılat elde etmiş durumda. Son güncel rakamlar ve yeniden gösterim sonucunda tarihi rekor gelir mi merak ediliyor.

 

https://www.cnet.com/news/avengers-endgame-is-headed-back-to-theaters-with-new-footage/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
_Raistlin_Majere_ 3 gün en beğenilen KaleyDeskop
avatar kadar boş beleş bir filmin 1. sırada olması sinema tarihine hakarettir
3 Yanıt Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 3 gün
adamlardaki egoya bak! illa box office de birinci olacağım diyor. James reis efendi gibi ikinciliğini kutladı, ama kevin godomanı burnu kalkık bir şekilde bir daha izleyin diyor. Daha öncede marvel sayfasında tekrar izleyin diye mesaj atmışlıkları var. 22 film ve iki part şeklinde yayınlanan bir film bile tek başına avatarı geçemiyorsa avatarı tebrik etmek gerek. Ergenler ve kanser fan kesimi sayesinde zaten bu filme 2 defa giden bile çoktur. İki filminde şirketi disney, james ses seda etmiyor diye etrafı boş bulan marvel godomanları at koşturuyor, emin olun james gerektiğinde filmleriyle cevap verecektir. Avenger serisi gümbür gümbür geldi ve artık silinip gitti, ama avatar ismi her daim hatırlanacak..
adamlardaki egoya bak! illa box office de birinci olacağım diyor. James reis efendi gibi ikinciliğini kutladı, ama kevin godomanı burnu kalkık bir şekilde bir ...
Devamını Gör
7 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 3 gün _Raistlin_Majere_
Endgame in 1. olması da en az Avatar kadar sinema tarihine hakaret
Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Professor X 53 dk.
Tekrar vizuona girmesini tasvip ettiğimden değil fakat yeniden gösterime girmesi konusunda Kevin Feige'e söylenenler umarım o dönem Avatar'ın da tekrar gösterime girdiğini biliyorlardır ve aynı sözleri James Cameron için söylerler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
awaqado 1 sa.
farklı kıyafet ve makyajla 3.kez vizyona girer :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furiosa 16 sa.
Ne duyar kasılmış be görende Avatar aynısını yapmadı sanar.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 15 sa. Furiosa
Garip bir Marvel nefreti var forumda :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exdanples 6 sa. Furiosa
Evet ama avatar güzeldi endgame leş gibi bir film olmuş o kadar iwden sonra bekledik hayal kırıklığı oldu bedava olsa gitmem o filme o kadar sene film çıkart sonuçta yaptığım final filmine bak
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batman 16 sa.
Madem öyle Extended LOTR serisi girsin vizyona tekrardan. 5 kere giderim tek filme. Bilet fiyatlarının fazlalığı sayesinde 3 milyarı geçer artık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERNEPTAH 1 gün
endgame son savaş sahnesi hariç çöp ıw nerde endgame nerde
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaman01 1 gün
Avatar gerçek anlamda 3d filmlerin ilklerinden birisi. İnsanlar gerçek 3d film izlemek için sinemalara akın etti çok iyi hatırlıyorum o zamanları. Bir de "abi bu filmi çekmek için 10-20 sene teknolojinin gelişmesini beklemiş adam" diye bir goygoy çıkarıp milleti iyice gaza getirmişlerdi. Birde yanlış hatırlamıyorsam ilk gösterimi 2009'un sonu, son gösterimi ise 2011 in sonu. neredeyse 2 yıl gösterimde kalmış film.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 gün
2008 de ki batman filmi baba filmleri ve esaretin bedeli olması tarihde ki en iyi fildir diyebileceğim bir film ama gişesi çok az avengers göre bu demek olmuyor ki avengers kötü film hayır avengers mükemmele yakın bir film ama bu gişeyi bu film alıyorsa batman 4 milyar almalıydı bunu demek istiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeforeIforget 2 gün
avangars izleyen de ne bilim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Prestige 2 gün
Şaka maka Lotr üçlemesi tekrar sinemalara verilse bir 10 milyar dolar hasılat yapar diye düşünüyorum
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mpolat35 2 gün
Lord of the Rings bugün çıksa görürdü onlar sinema tarihi rekoru neymiş. Uçan kaçan kahramanlardan adamlar her sene ne para topluyor. Eskiden zevkli geliyordu süper kahraman meselesi ama o kadar abarttılar ki bu işi günlük hayatın parçası gibi oldu
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9383 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, avengers: endgame ve
5 etiket daha Diğer Internet Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün Huawei akıllı telefon siparişlerini azaltmaya başladı 2 gün Renault'dan Hindistan'a özel 7 kişilik kompakt SUV 2 gün Youtube, klasikleşmiş eski müzik videolarını yeniliyor 2 gün Nintendo Switch Mini sızdırıldı 3 gün Huawei boykotunun ABD'li şirketlere maliyeti 11 milyar dolar 3 gün Google uygulamasına arama paylaşma özelliği geliyor 3 gün Monopoly ses asistanına kavuştu 3 gün AMD Ryzen 3000 APU'lar geliyor | Daha hızlı, daha yetenekli 3 gün Volkswagen ve Skoda'ya 23.3 milyon euro para cezası 3 gün Human Fall Flat 26 Haziran’da Android ve iOS’a geliyor 3 gün Huawei MediaPad M6'nın yeni görselleri ortaya çıktı 3 gün Yapay zekâ pizza işine de el attı 3 gün YouTube, çocuk içeriklerini ana platformdan kaldırmayı düşünüyor 3 gün Huawei, Kirin 810 yonga seti için poster paylaştı 3 gün Kia'nın yeni kompakt SUV'u tanıtıldı: İşte 2019 Kia Seltos 3 gün Netflix’e zam geldi! İşte zamlı fiyatlar: 3 gün Volvo, otonom kamyonlarında NVIDIA’nın DRIVE platformunu kullanacak 3 gün Vivo’nun 120W hızlı şarj teknolojisi 4000 mAh bataryayı 13 dakikada dolduruyor 3 gün Kindle Oasis renk tonu değiştirme özelliği ile yenilendi 3 gün NASA, Bennu asteroitinin 'şimdiye kadarki en detaylı' görselini yayınladı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Avengers: Endgame tekrar vizyona giriyor Sonraki Karşınızda Tesla markalı ilk elektrikli pick up 3 gün MSI X570 anakartlar 200 Avro seviyesinden başlıyor 3 gün Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un ilk görüntüsü ortaya çıktı 3 gün Olympus’dan zoom lensler için destek ünitesi 3 gün Dört arka kameralı Motorola One Pro ortaya çıktı 3 gün Galaksilerin çarpışmasından geriye kalan enkazda yaşıyoruz 3 gün Fiyatına inanmak istemiyorum "Razer Raiju Mobile incelemesi" 3 gün Nokia telefonlar gereksiz uygulamalardan arınmış bir şekilde geliyor 3 gün IBM'in yapay zekası, meme kanserini doktor düzeyinde teşhis edebiliyor 3 gün Yeni Ford Transit ve Transit Custom Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün Intel hız aşırtma yazılımını duyurdu 3 gün Twitter, veri sızıntısının ardından ayrıntılı konum özelliğinin fişini çekti 4 gün Truecaller uygulamasına ücretsiz sesli arama özelliği geldi 4 gün İşte Dünya'ya en çok benzeyen gezegen! Sadece 12 ışık yılı uzaklıkta 4 gün Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım tarihi belli oldu 4 gün Chrome tarayıcısı sahte URL'ler konusunda kullanıcıları uyaracak 4 gün Mozilla, Firefox'un önemli bir güvenlik açığı için güncelleme yayınladı 4 gün PCIe 6 standardı duyuruldu 4 gün Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupe tanıtıldı 4 gün Yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim