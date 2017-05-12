Avrupa Adalet Divanı: Uber taksi şirketi gibi davranmalı

Alışılagelmişin dışında sunduğu hizmetle tam anlamıyla bir taksi şirketi olarak değerlendirilemeyen Uber'in bu yüzden bazı yükümlülüklerden muaf tutuluyor olması pek çok ülkede şirketi zor durumda bırakmıştı. Taksiciler; Uber ile haksız rekabet koşulları altında mücadele ettiklerini dile getirirken İspanyol taksicilerin açtığı davada Avrupa Adalet Divanı, Uber'in de bir taksi şirketi olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.
''Uber Olmazsa Sürücüler Olmaz''
Tabi Szpunar'ın açıklamaları kesin kararını önümüzdeki birkaç ay içinde verecek olan mahkeme için bağlayıcı değil (tavsiye niteliğinde) ancak yine de AB'nin Uber hakkındaki düşüncelerine ışık tutuyor. Nisan ayında yine bir haksız rekabet davası nedeniyle İtalya'daki faaliyetleri yasaklanan Uber'in şirket olarak kendisini yeniden tamamlamak zorunda kalacağını aksi halde Avrupa'da tamamen yasaklanabileceği düşünülüyor.
https://www.engadget.com/2017/05/11/uber-european-court-advisory-taxi-company/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama bu gunumuzun taksi isletmesinin iyi oldugunu gostermez, taksicilign A dan Z`ye degismesi gerekir ulkemizde. taksi plakasi, sofor egitimi, sofor secimi, sofor denetimi,sofor guvenligi, arac ve arac ici denetimi, fatura ve fis kesilmesi, minimum bagaj hacmi getirilmesi vesayire hepsi tekrar bastan alinmali.