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Avrupa Adalet Divanı: Uber taksi şirketi gibi davranmalı

Taksi şoförleri ile Uber arasındaki tartışmalar sürerken Avrupa Birliği bünyesindeki en yüksek mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı, Uber'in taksi şirketi olarak değerlendirilmesi gerektiğin düşünüyor.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Alışılagelmişin dışında sunduğu hizmetle tam anlamıyla bir taksi şirketi olarak değerlendirilemeyen Uber'in bu yüzden bazı yükümlülüklerden muaf tutuluyor olması pek çok ülkede şirketi zor durumda bırakmıştı. Taksiciler; Uber ile haksız rekabet koşulları altında mücadele ettiklerini dile getirirken İspanyol taksicilerin açtığı davada Avrupa Adalet Divanı, Uber'in de bir taksi şirketi olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.


 
Uber CEO'su Travis Klanick, Uber'in otel rezervasyon platformlarına benzediği ve taksiciler ile Uber arasındaki ilişkinin bir işçi-işveren ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği için Uber'in bir taksi şirketi olmadığını pek çok kez dile getirmişti ancak AB bünyesinde çalışan en yüksek mahkemeye göre işler Klanick'in dediği gibi ilerlemiyor. Barcelona'daki taksicilerin Uber hakkında açtığı davada söz alan Avrupa Adalet Divanı başsavcısı Maciej Szpunar, Uber ile ilgili diğer noktalara dikkat çekti.


''Uber Olmazsa Sürücüler Olmaz'' 

Maciej Szpunar, Uber'in e-ticaret şirketi gibi hareket etmediğini ve çalışanlarına bazı yükümlülükler ve haklar getirdiğini belirterek şoförlerin Uber olmadan taksicilik faaliyetini sürdüremeyeceğini ifade etti. Szpunar ayrıca Uber'in sadece yolcular ve şoförler arasında bir aracı olmadığının da önemli olduğunu bu yüzden şirketin bir taksi şirketi olarak değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.


Tabi Szpunar'ın açıklamaları kesin kararını önümüzdeki birkaç ay içinde verecek olan mahkeme için bağlayıcı değil (tavsiye niteliğinde) ancak yine de AB'nin Uber hakkındaki düşüncelerine ışık tutuyor. Nisan ayında yine bir haksız rekabet davası nedeniyle İtalya'daki faaliyetleri yasaklanan Uber'in şirket olarak kendisini yeniden tamamlamak zorunda kalacağını aksi halde Avrupa'da tamamen yasaklanabileceği düşünülüyor. 

Avrupa Adalet Divanı: Uber taksi şirketi gibi davranmalı

https://www.engadget.com/2017/05/11/uber-european-court-advisory-taxi-company/ Yorum Yaz
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WB 2 yıl en beğenilen
Uber uzerinden tr'yi elestiren kronikleri gorelim
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fullflavor1977 2 yıl
Uber elbette yanlis ve korsan taksicilikdir.
ama bu gunumuzun taksi isletmesinin iyi oldugunu gostermez, taksicilign A dan Z`ye degismesi gerekir ulkemizde. taksi plakasi, sofor egitimi, sofor secimi, sofor denetimi,sofor guvenligi, arac ve arac ici denetimi, fatura ve fis kesilmesi, minimum bagaj hacmi getirilmesi vesayire hepsi tekrar bastan alinmali.
Uber elbette yanlis ve korsan taksicilikdir.ama bu gunumuzun taksi isletmesinin iyi oldugunu gostermez, taksicilign A dan Z`ye degismesi gerekir ulkemizde. ...
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sniper23 2 yıl
Bütün dünyadaki taksiciler Uber'e düşman mübarek.
Orijinalden alıntı: fullflavor1977
Uber elbette yanlis ve korsan taksicilikdir.
ama bu gunumuzun taksi isletmesinin iyi oldugunu gostermez, taksicilign A dan Z`ye degismesi gerekir ulkemizde. taksi plakasi, sofor egitimi, sofor secimi, sofor denetimi,sofor guvenligi, arac ve arac ici denetimi, fatura ve fis kesilmesi, minimum bagaj hacmi getirilmesi vesayire hepsi tekrar bastan alinmali.

Konu TR ile alakalı değil, AB ile alakalı bir durum.
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V4LKyR 2 yıl
Benim düşünceme göre;
Uber korsan taksicilik falan değildir. Uber "taksicilik" sektörüne rakip bir firma gibi düşünülebilir. Yani bir yanda "taksiciler" diğer yanda Uber. Uber, aracı olan sivil vatandaş ile (taksici olmayan herhangi bir vatandaş) yolcuyu buluşturan bir platformdur. Taksiciler, Uber ile maliyet konusunda rekabet edebilir. Hangisi daha ekonomik ise, yolcular ona yönelir. Ama kanunlar ile haksız bir şekilde engellenmeye, ezilmeye çalışılır ise, daha çok dikkat toplanır ve insanlar Uber'e yönelir.
Uber bence mükemmel bir fikirdir.
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fullflavor1977 2 yıl
Uber elbette yanlis ve korsan taksicilikdir.
ama bu gunumuzun taksi isletmesinin iyi oldugunu gostermez, taksicilign A dan Z`ye degismesi gerekir ulkemizde. taksi plakasi, sofor egitimi, sofor secimi, sofor denetimi,sofor guvenligi, arac ve arac ici denetimi, fatura ve fis kesilmesi, minimum bagaj hacmi getirilmesi vesayire hepsi tekrar bastan alinmali.
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WB 2 yıl en beğenilen
Uber uzerinden tr'yi elestiren kronikleri gorelim
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St Batuhan 2 yıl
Hala çok saçma. Tamam taksicilerin ekmeğini çalıyor gibi bir durumu var ama bunu iyi bir hizmetle ve arada ekstra durumlar olmadan yaptığı için daha uygun fiyatla sunduğundan önünü kesmeye çalışmaktır biraz.
Uber tarafı atla deveyi mi kazanıyor değerlendirmek lazım ama imkan dahilinde bir nevi taksicilik yapma durumundaki insanların da kazançlarına engel çıkarmak pek hoş değil. Devir değişti ve bunu anlatmak zor.
Dijital çağdayız. Devletler sadece vergi ile kazanca bakmamalı artık. İnsanlar telefonlarıyla hızlı etkileşime girebilmeli ve sonucunda da iyi bir hizmet almalı. İspanyol taksicileri bilmem ama Türk taksicilere pek güven olmuyor. 30 nisanda taksiyle kadıköy maltepe yaptım hem git hem gel olarak. Şansıma iyiydi şoförler. Özellikle dönüş kısmındaki bilgili de bir insandı (Elon Musk'tan konuştuk) ama taksicilere hala güvenim çok çok düşük.
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