Avrupa Adalet Divanı: Uber taksi şirketi gibi davranmalı

Alışılagelmişin dışında sunduğu hizmetle tam anlamıyla bir taksi şirketi olarak değerlendirilemeyen Uber'in bu yüzden bazı yükümlülüklerden muaf tutuluyor olması pek çok ülkede şirketi zor durumda bırakmıştı. Taksiciler; Uber ile haksız rekabet koşulları altında mücadele ettiklerini dile getirirken İspanyol taksicilerin açtığı davada Avrupa Adalet Divanı, Uber'in de bir taksi şirketi olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.





Uber CEO'su Travis Klanick, Uber'in otel rezervasyon platformlarına benzediği ve taksiciler ile Uber arasındaki ilişkinin bir işçi-işveren ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği için Uber'in bir taksi şirketi olmadığını pek çok kez dile getirmişti ancak AB bünyesinde çalışan en yüksek mahkemeye göre işler Klanick'in dediği gibi ilerlemiyor. Barcelona'daki taksicilerin Uber hakkında açtığı davada söz alan Avrupa Adalet Divanı başsavcısı Maciej Szpunar, Uber ile ilgili diğer noktalara dikkat çekti.





''Uber Olmazsa Sürücüler Olmaz''

Maciej Szpunar, Uber'in e-ticaret şirketi gibi hareket etmediğini ve çalışanlarına bazı yükümlülükler ve haklar getirdiğini belirterek şoförlerin Uber olmadan taksicilik faaliyetini sürdüremeyeceğini ifade etti. Szpunar ayrıca Uber'in sadece yolcular ve şoförler arasında bir aracı olmadığının da önemli olduğunu bu yüzden şirketin bir taksi şirketi olarak değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.





Tabi Szpunar'ın açıklamaları kesin kararını önümüzdeki birkaç ay içinde verecek olan mahkeme için bağlayıcı değil (tavsiye niteliğinde) ancak yine de AB'nin Uber hakkındaki düşüncelerine ışık tutuyor. Nisan ayında yine bir haksız rekabet davası nedeniyle İtalya'daki faaliyetleri yasaklanan Uber'in şirket olarak kendisini yeniden tamamlamak zorunda kalacağını aksi halde Avrupa'da tamamen yasaklanabileceği düşünülüyor.