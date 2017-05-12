Amazon, gençler tarafından en çok kullanılan uygulamalar arasında





Amazon, neredeyse her gencin birden fazla sosyal paylaşım hesabına sahip olduğu bu dönemde elde edilmesi zor bir başarıya imza attı. ABD’de 2345 gencin katılımıyla yapılan bir ankete göre Amazon’un mobil uygulaması, gençler arasında en popüler olan 2. uygulama. Listenin ilk sırasında ise gençlerin en sevdiği uygulama olan Snapchat bulunuyor.

Yapılan ankette katılımcılardan birkaç ay önce kullanmadıkları ancak şimdi sıklıkla kullandıkları uygulamaları saymaları da istendi. Bu kriter çerçevesinde verilen cevaplar doğrultusunda liste, Snapchat başta olmak üzere sırasıyla Amazon, Instagram, Twitter ve Pinterest şeklinde devam ediyor. Ankette katkısı bulunan isimlerden birisi olan Conde Nast, CNBC’ye yaptığı açıklamada kullanıcıların mobil uygulamalarda hız, verimlilik, kullanım kolaylığı gibi özellikler aradığını ve Amazon’un uygulamasının tüm bunlara sahip olduğunu dile getirdi.

Amazon ile benzer içeriğe sahip olan uygulamalar da sıralamada yer aldı. Listenin 7. sırasında Poshmark, 12. sırasında Wish, 14. sırasında Mercari ve 20. sırasında Ibotta bulunuyor.

http://www.cnbc.com/2017/05/10/amazon-snapchat-are-most-popular-apps-among-the-young-study.html