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Amazon, gençler tarafından en çok kullanılan uygulamalar arasında

ABD’de yapılan bir ankete göre Amazon, gençler tarafından en çok kullanılan mobil uygulamalar listesinde ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada tahmin edebileceğiniz gibi Snapchat bulunuyor.
2 yıl
2b
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2
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Amazon, neredeyse her gencin birden fazla sosyal paylaşım hesabına sahip olduğu bu dönemde elde edilmesi zor bir başarıya imza attı. ABD’de 2345 gencin katılımıyla yapılan bir ankete göre Amazon’un mobil uygulaması, gençler arasında en popüler olan 2. uygulama. Listenin ilk sırasında ise gençlerin en sevdiği uygulama olan Snapchat bulunuyor.

Yapılan ankette katılımcılardan birkaç ay önce kullanmadıkları ancak şimdi sıklıkla kullandıkları uygulamaları saymaları da istendi. Bu kriter çerçevesinde verilen cevaplar doğrultusunda liste, Snapchat başta olmak üzere sırasıyla Amazon, Instagram, Twitter ve Pinterest  şeklinde devam ediyor. Ankette katkısı bulunan isimlerden birisi olan Conde Nast, CNBC’ye yaptığı açıklamada kullanıcıların mobil uygulamalarda hız, verimlilik, kullanım kolaylığı gibi özellikler aradığını ve Amazon’un uygulamasının tüm bunlara sahip olduğunu dile getirdi.

Amazon ile benzer içeriğe sahip olan uygulamalar da sıralamada yer aldı. Listenin 7. sırasında Poshmark, 12. sırasında Wish, 14. sırasında Mercari ve 20. sırasında Ibotta bulunuyor. 


http://www.cnbc.com/2017/05/10/amazon-snapchat-are-most-popular-apps-among-the-young-study.html Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Biz de kullanıyorduk, sonra 80$ olan vergisiz alışveriş sınırı artırılacak derken aldığımız nefesten vergi almanın peşindeki devletimiz yarıya düşürdü vergisiz alışveriş limitini...
Geçenlerde bi dergi sakın Türkiye'den iphone almayın, dünyanın en fahiş vergisi orda diye haber yapmıştı... ABD'de saat başına asgari olarak yaklaşık 8 dolar kazanırken Türkiye'de bu gelir 1.80 dolar (yani 6.5 TL) civarında kalıyor. Bi de bizi kıskanmazlar mı...
Biz de kullanıyorduk, sonra 80$ olan vergisiz alışveriş sınırı artırılacak derken aldığımız nefesten vergi almanın peşindeki devletimiz yarıya düşürdü vergisiz ...
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V4LKyR 2 yıl
Snapchat nedir arkadaş ya? Boş beleş bir program.
Amazon iyidir.
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Biz de kullanıyorduk, sonra 80$ olan vergisiz alışveriş sınırı artırılacak derken aldığımız nefesten vergi almanın peşindeki devletimiz yarıya düşürdü vergisiz alışveriş limitini...
Geçenlerde bi dergi sakın Türkiye'den iphone almayın, dünyanın en fahiş vergisi orda diye haber yapmıştı... ABD'de saat başına asgari olarak yaklaşık 8 dolar kazanırken Türkiye'de bu gelir 1.80 dolar (yani 6.5 TL) civarında kalıyor. Bi de bizi kıskanmazlar mı...
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