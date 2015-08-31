Avrupa Birliği elektronik ürünleri geri dönüştürmede sınıfta kaldı

Her gün binlerce yeni elektronik ürün tüketicilerle buluşuyor. Bu da çoğu kez eski ürünlerin artık rafa kalkacağı veya çöpe atılacağı anlamına geliyor. Ancak çöpe gidecek bu elektronik ürünlerin geri dönüştürülmesi oldukça önemli.

Elektronik çöplerin çevreye verdikleri zarar dışında farklı dezavantajları da var. Çok sayıda toksit maddeyi üzerinde bulunan eski ürünlerin bir çoğu üçüncü dünya ülkelerine yasa dışı yollarla götürülüyor. Oradaki yerli halka satılan eski teknolojik ürünler bu şekilde insan sağlığını da tehlikeye atmış oluyor.

İsveç ve Norveç ise bir çok geri dönüşüm kategorisinde olduğu gibi elektronikte de başı çekiyor. %85 oranında geri dönüşüm sağlayan bu ülkeler Avrupa'nın hedeflediği düzeyde. Ancak Romanya, İspanya ve Kıbrıs gibi bölgeler geri dönüşümde %20'nin altında kalarak genel ortalamayı da olumsuz etkiliyorlar. Sonucunda ortaya çıkan %35 rakamı ise Avrupa'nın hedefleri doğrultusunda sınıfta kaldığını gösteriyor.





Birleşmiş Milletler ve INTERPOL'ün yayınladığı araştırmaya göre 2012 yılında Avrupa Birliği(AB) elektronik çöplerin %35'lik bir kısmını (3.2 milyon ton) geri dönüşüm ile tekrar kullanıma kazandırabilmiş. 1.3 Milyon ton çöp yasal yollarla yurt dışına gönderilirken, kalan 4.8 milyon ton elektronik çöp ise tekrar kullanılmamak üzere farklı senaryolara kurban gitmiş.