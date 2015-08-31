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Avrupa Birliği elektronik ürünleri geri dönüştürmede sınıfta kaldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Avrupa Birliği elektronik ürünleri geri dönüştürmede sınıfta kaldı
 
Her gün binlerce yeni elektronik ürün tüketicilerle buluşuyor. Bu da çoğu kez eski ürünlerin artık rafa kalkacağı veya çöpe atılacağı anlamına geliyor. Ancak çöpe gidecek bu elektronik ürünlerin geri dönüştürülmesi oldukça önemli.
Birleşmiş Milletler ve INTERPOL'ün yayınladığı araştırmaya göre 2012 yılında Avrupa Birliği(AB) elektronik çöplerin %35'lik bir kısmını (3.2 milyon ton) geri dönüşüm ile tekrar kullanıma kazandırabilmiş. 1.3 Milyon ton çöp yasal yollarla yurt dışına gönderilirken, kalan 4.8 milyon ton elektronik çöp ise tekrar kullanılmamak üzere farklı senaryolara kurban gitmiş.

Elektronik çöplerin çevreye verdikleri zarar dışında farklı dezavantajları da var. Çok sayıda toksit maddeyi üzerinde bulunan eski ürünlerin bir çoğu üçüncü dünya ülkelerine yasa dışı yollarla götürülüyor. Oradaki yerli halka satılan eski teknolojik ürünler bu şekilde insan sağlığını da tehlikeye atmış oluyor.
İsveç ve Norveç ise bir çok geri dönüşüm kategorisinde olduğu gibi elektronikte de başı çekiyor. %85 oranında geri dönüşüm sağlayan bu ülkeler Avrupa'nın hedeflediği düzeyde. Ancak Romanya, İspanya ve Kıbrıs gibi bölgeler geri dönüşümde %20'nin altında kalarak genel ortalamayı da olumsuz etkiliyorlar. Sonucunda ortaya çıkan %35 rakamı ise Avrupa'nın hedefleri doğrultusunda sınıfta kaldığını gösteriyor.

 

http://www.engadget.com/2015/08/30/europe-has-e-waste-problems/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
bence bu işi çözerse firmalar çözer nasıl mı ? mesela Samsung diyecek ki Samsung olan eski ürünlerinizi getirin diyecek götürecek vereceksin yeni alacağın ürünü indirimli alacaksınız dese hem tüketici ucuza ürün alır hemde samsung geri dönüşüm yapar.Yani samsung örnek bunu tüm firmalar yapmalı veya dev firmalar yapsa yine bir çöplükten arınır....
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arel.gr 4 yıl
bruxel AB'nin akdenizli uyelerine bu urunlerin faturalarinda donusum vergisi uygulamasina ragmen bu kaynaklari yerel yonetimler israrla oy karsiligi tayin verimsizlerine harciyorlar.
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THUGGER 4 yıl
Simdi daha iyi cozumler bulurlar.
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