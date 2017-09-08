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Avrupa Birliği siber strateji oyunuyla bakanları test etti

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin savunma bakanları, Estonya'nın Talinn şehrinde düzenlenen bir oturumda siber saldırılara karşı tepkilerini ölçmek için bir siber strateji oyunu oynadı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Son dönemde dünya genelinde hızla artan siber saldırılar ve sosyal medya üzerinden yapılan müdahalelere dikkat çekmek isteyen Avrupa Birliği, birliğe bağlı ülkelerin savunma bakanlarının siber saldırılar karşısında nasıl tepki göstereceğini test etmek adına 90 dakikalık simultane bir siber savaş oyunu hazırladı. Hükümet hizmetlerinin yüzde 95'ine internet üzerinden ulaşılabilen ve internetle en haşır neşir ülkelerden biri olarak gösterilen Estonya tarafından sunulan oyun, ülkenin başkenti Talinn'de gerçekleşen bir oturumda test edildi.


 

AB CYBRID 2017 olarak adlandırılan ve toplam 90 dakika süren strateji oyunda, savunma bakanları siber saldırılar ve sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyalar sonucunda ortaya çıkan kriz durumunu kontrol altına almaya çalıştı. Simulasyonda ilk olarak hackerlar, AB'nin Akdeniz'deki deniz görevini hedef alırken ardından sosyal medya üzerinden AB misyonlarını küçük düşüren ve halkı gösterilere kışkırtan bir kampanya başlatıldı. Geçtiğimiz aylarda WannaCry saldırısından milyonlarca kişi etkilenmiş olsa da simulasyonda, sivillere yönelik bir siber saldırının yer almaması ise dikkat çekti.


Kriz Yönetim Becerileri Test Edildi 

Simulasyon boyunca bakanlardan ortaya çıkan sorunlara doğrudan çözüm bulmak yerine genellikle bakanlardan; durumsal farkındalıkları ve kriz yönetim becerileri ile üye devletler arasında ne tür ilişkiler kurulacağını göstermeleri istendi. Simulasyon sonrasında açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen oyunu "son derece heyecan verici" ifadeleriyle değerlendirirken "Rakibin tespit edilmesi çok zor, saldırı sessiz ve görünmez. Düşman bir orduya değil, yalnızca internete bağlı bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor.'' ifadeleriyle siber saldırıların yaratabileceği tehlikelere dikkat çekti.


Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik ise yaptığı açıklamada bilgisayar korsanlarının saldırılarında, uluslararası örgütler de dahil olmak üzere sınır tanımadığını belirterek '' Avrupa Birliği üye ülkeleri ile AB ve NATO arasında bu tür ortak tatbikatlar yapmak önemlidir. Siber tehditlerle mücadelede daha iyi hazırlıklı olabilmek için bilgi alışverişi yapmalı ve ortak bir anlayışa sahip olmalıyız." dedi. 


https://www.engadget.com/2017/09/07/eu-holds-first-cyber-wargame-to-test-its-response/ Yorum Yaz
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N20 1 yıl en beğenilen
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