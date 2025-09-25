Apple’dan uyarı: Yeni özellikler Avrupa’ya daha geç gelecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Apple, bazı ürün özelliklerini Avrupa’ya sunmakta gecikme yaşadığını açıkladı. Şirket, bu durumun AB’nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ile uyumluluk sağlama zorunluluğundan kaynaklandığını belirtiyor. Apple, DMA kurallarının “AB kullanıcıları için daha fazla karmaşıklık ve risk” yarattığını vurgularken gecikmelerin, Apple özelliklerini üçüncü taraf cihazlara açma yükümlülüğünden kaynaklandığını dile getirdi.

Yeni özellikler AB’ye geç gelebilir

Gecikmeden etkilenen özellikler arasında AirPods için yapay zeka destekli Canlı Çeviri, iPhone ekran yansıtma (Mirroring) ve Apple Maps’te ziyaret edilen yerler ve tercih edilen rotalar yer alıyor. DMA, şirketlerin kendi uygulama ve cihaz özelliklerini üçüncü taraf donanımlara açmasını zorunlu kılıyor. Apple ise, bu özellikleri Apple dışı cihazlarda sunmanın kullanıcı verilerinin güvenliği ve gizliliğini riske atacağını düşünüyor.

Buna rağmen DMA’nın getirdiği bazı uyumluluk gereklilikleri olumlu sonuçlar da veriyor. iOS 26.1 beta sürümü, iPhone bildirimlerinin Apple Watch dışındaki cihazlarda görünmesini sağlayacak “bildirim iletme” özelliği ve iPhone’ların üçüncü taraf aksesuarlarla eşleştirilmesini kolaylaştıracak yenilikler içeriyor.

Apple, DMA’ya karşı çıkmaya devam etse de, yasa gerekliliklerini yerine getirmek için binlerce saat harcadığını belirtiyor. Şirket, AB’de geciken özellikler listesinde artış olabileceğini de ekledi. AB, Apple’a bu özellikleri Avrupalı kullanıcılar için yıl sonuna kadar açması için süre tanıyor.

Öte yandan Apple, DMA düzenlemesinin kaldırılmasını ve yerine daha uygun bir yasal düzenlemenin getirilmesini talep ediyor. Şirketin kullanıcı güvenliği endişeleri gerçekçi olsa da DMA’yı iptal ettirme isteği, kullanıcıları kendi ekosisteminde tutma motivasyonunu da barındırıyor.

