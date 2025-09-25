Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple’dan uyarı: Yeni özellikler Avrupa’ya daha geç gelecek

    Apple, AB’nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) nedeniyle bazı özellikleri Avrupa’ya gecikmeli sunuyor. Kullanıcı güvenliği gerekçesiyle AirPods çeviri ve iPhone Mirroring gibi yenilikler ertelendi.

    Apple’dan uyarı: Yeni özellikler Avrupa’ya daha geç gelecek Tam Boyutta Gör

    Apple, bazı ürün özelliklerini Avrupa’ya sunmakta gecikme yaşadığını açıkladı. Şirket, bu durumun AB’nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ile uyumluluk sağlama zorunluluğundan kaynaklandığını belirtiyor. Apple, DMA kurallarının “AB kullanıcıları için daha fazla karmaşıklık ve risk” yarattığını vurgularken gecikmelerin, Apple özelliklerini üçüncü taraf cihazlara açma yükümlülüğünden kaynaklandığını dile getirdi.

    Yeni özellikler AB’ye geç gelebilir

    Gecikmeden etkilenen özellikler arasında AirPods için yapay zeka destekli Canlı Çeviri, iPhone ekran yansıtma (Mirroring) ve Apple Maps’te ziyaret edilen yerler ve tercih edilen rotalar yer alıyor. DMA, şirketlerin kendi uygulama ve cihaz özelliklerini üçüncü taraf donanımlara açmasını zorunlu kılıyor. Apple ise, bu özellikleri Apple dışı cihazlarda sunmanın kullanıcı verilerinin güvenliği ve gizliliğini riske atacağını düşünüyor.

    Buna rağmen DMA’nın getirdiği bazı uyumluluk gereklilikleri olumlu sonuçlar da veriyor. iOS 26.1 beta sürümü, iPhone bildirimlerinin Apple Watch dışındaki cihazlarda görünmesini sağlayacak “bildirim iletme” özelliği ve iPhone’ların üçüncü taraf aksesuarlarla eşleştirilmesini kolaylaştıracak yenilikler içeriyor.

    Apple, DMA’ya karşı çıkmaya devam etse de, yasa gerekliliklerini yerine getirmek için binlerce saat harcadığını belirtiyor. Şirket, AB’de geciken özellikler listesinde artış olabileceğini de ekledi. AB, Apple’a bu özellikleri Avrupalı kullanıcılar için yıl sonuna kadar açması için süre tanıyor.

    Öte yandan Apple, DMA düzenlemesinin kaldırılmasını ve yerine daha uygun bir yasal düzenlemenin getirilmesini talep ediyor. Şirketin kullanıcı güvenliği endişeleri gerçekçi olsa da DMA’yı iptal ettirme isteği, kullanıcıları kendi ekosisteminde tutma motivasyonunu da barındırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fullmetal alchemist izleme sırası kısa cevap veren kıza nasıl davranmalı mavi diploma ve akreditasyon farkı eşit ağırlıktan sayısala geçmek p-999 eğitici er nöbet tutar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum