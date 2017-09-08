ABD'de dev siber saldırı: 143 milyon kişinin bilgileri sızdırıldı

Dünya genelinde 820 milyondan fazla tüketici ve 91 milyondan fazla işletme hakkında verilere sahip olan ABD'nin en büyük kredi kuruluşlarından Equifax, geçtiğimiz aylarda hackerların hedefi olduğunu ve ABD tarihindeki en büyük veri ihlallerinden birine ev sahipliği yaptığını itiraf etti. Ülkenin üç büyük kredi kuruluşu arasında en köklü şirket olarak dikkat çeken Equifax, 143 milyon vatandaşa yani ülke nüfusunun neredeyse yarısına (yüzde 44) ait hassas verilerin korsanlar tarafından ele geçirilmiş olabileceğini açıkladı.





Veri ihlalinin mayıs ayından 29 Temmuz'a kadar sürdüğünü belirten şirket, müşterilerin; adları, adresleri, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ve ehliyet numaraları gibi kişisel ve oldukça önemli verilerin saldırganlar tarafından sızdırıldığını dile getirdi. Şirketin açıklamasına göre bu verilerin yanı sıra 209.000 ABD vatandaşının kredi kartı numaraları, 182.000 vatandaşın ise dava dosyaları hackerların elinde olabilir. Ayrıca şirketin Kanada ve İngiltere'deki bazı müşterilerine ait veriler de saldırı esnasında ele geçirildi.





Ülke Tarihindeki En Büyük Veri İhlallerinden Biri

Tabi geçtiğimiz dönemlerde Yahoo da yaşanan veri ihlali nedeniyle 1 milyardan fazla kullanıcının kişisel verileri hackerların eline geçmişti ancak Equifax'e yönelik saldırılarda sosyal güvenlik numaraları, adresler ve ehliyet numaralarının ele geçirilmiş olması bu saldırıyı çok daha tehlikeli bir hale getiriyor. Siber güvenlik uzmanları ele geçirilen veriler nedeniyle saldırının; eBay, Ashley Madison ve ABD'nin kurumlarına yönelik saldırılara kıyasla durumun daha ciddi olduğunu belirtiyor.





Veri ihlalini yakından takip eden araştırma şirketi Gartner'in analisti Avivah Litah, saldırılar 1 ile 10 arasında derecelendirildiği takdirde bu saldırının notunun 10 olacağını dile getirdi. Litah, ayrıca bu saldırıyla birlikte ABD'deki bütün kredi derecelendirme sistemi etkilendiği takdirde bunun geri dönüşünün bir hayli zor olacağını ve insanların kredi puanları belirlenirken aynı verilerin kullanılacağını belirtti. Litah'a göre bu durumda kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi faaliyetler hız kazanabilir.





Üç Yönetici Saldırıdan Sonra Hisselerini Sattı

Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor ancak Bloomberg'ün haberine göre, Equifax çalışanları 29 Temmuz tarihinde saldırıyı tespit ettikten sadece birkaç gün sonra şirketin üç üst düzey yöneticisi 1.8 milyar dolar değerinde hisse satışı gerçekleştirdi. Bu haberin ardından gözler satışı gerçekleştiren John Gamble, Joseph Loughran ve Rodolfo Ploder çevrilirken şirketin sözcüsü Ines Gutzmer, e-postayla gönderilen bir bildiride, hisse satışının şirket için küçük bir miktar olduğuna ve satışın gerçekleştiği tarihte belirtilen isimlerin siber saldırıyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarına dikkat çekti. Saldırının ardından vatandaşları ve yetkilileri endişeye düşüren Equifax'in hisseleri yüzde 13 değer kaybetti.





Tüketicilerin, www.equifax2017.com adresinden saldırıdan etkilenip etkilenmediklerini kontrol edebileceğini belirten şirket ayrıca bilgileri sızdırılan müşteriler için bir yıl süreyle ücretsiz kredi izleme ve kimlik hırsızlığı koruma hizmeti sunacağını açıkladı. Şirket ayrıca saldırının tamamen aydınlatılması için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığını ve bir siber güvenlik şirketi tuttuğunu duyurdu.