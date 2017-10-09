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Avrupa Birliği'nden bankalara ''fintek'' baskını

Avrupa Birliği; üye ülkelerdeki bazı bankalar hakkında, finansal teknoloji şirketleriyle bilgi paylaşmayıp müşterileri geleneksel yöntemleri kullanmaya zorladığı gerekçesiyle inceleme başlattı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bankalar mevcut sistemlerini günümüz teknoloji anlayışına uygun olarak yenilerken finansal teknoloji şirketleriyle ciddi bir rekabet içerisine giriyor. Tabi bu rekabette hükümetlerin de müşterilerin aleyhine olacak durumların önüne geçmek için bankalardan yana olduğu gözlemleniyor. Avrupa'da ise durum tamamen farklı. Bankaları yeni teknolojileri kullanma konusunda zorlayan yetkililer geçtiğimiz günlerde üye ülkelerdeki bazı bankalara baskın düzenledi ve bankalar hakkında inceleme başlattı. İncelemenin gerekçesi ise bankaların finansal teknoloji şirketleriyle bilgi paylaşmaması.


 

Financial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği yetkilileri, Polonya ve Hollanda başta olmak üzere üye ülkelerde bulunan bazı bankaların merkezlerine 3 Ekim'den itibaren operasyonlar düzenledi ve bankaları inceleme altına aldı. Daha sonra Avrupa Komisyonu'nun da resmi sitesinden açıklama yaparak doğruladığı habere göre ilgili bankalar müşterilerin rızasına karşı gelerek finansal teknoloji şirketleriyle müşterilerin hesap bilgilerini paylaşmaktan kaçındılar. Bankaların bu davranışlarının müşterileri yenilikçi teknolojilerden uzaklaştırdığını ve geleneksel yöntemleri kullanmaya zorladığını dile getiren Avrupa Komisyonu uygulamanın; bankalar ile finansal teknoloji şirketleri arasındaki adil rekabet ortamını bozabileceğini düşünüyor ve tekel oluşumundan endişe duyuyor.


Yapılan habersiz denetimlerin şüpheli rekabet karşıtı uygulamalara yönelik bir ön inceleme olduğunu kaydeden komisyon denetimlerin bir suç unsurunun tespit edildiği anlamına gelmediğini vurguladı. Tabi inceleme nasıl sonuçlanacağından bağımsız olarak Avrupa Birliği'nin fintek yolunda adımlarının gayet sağlam olduğunu söylemekte fayda var. Yetkililer, müşterilerin yeni teknolojileri kullanmalarından yana olduklarını pek çok kez dile getirirken 2018'de yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle bankalar, kullanıcının rızası olduğu takdirde, kullanıcının hesap bilgilerini üçüncü taraf şirketlerle paylaşabilecek. Bu da özellikle internet şirketlerinin finans sektöründe daha etkili olabileceği anlamına geliyor.  


http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3761_en.htm Yorum Yaz
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khytr89 1 yıl
Enpara gerçekten çok iyi. Sigara ve alkol tuketmedigim halde aylik 500 tl sigara ve alkol parasi ayira ayira baya birikim yaptim. Herkese tavsiye ederim.
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Captain_Ivy 1 yıl
Kısacası, müşterilerin bilgilerini neden teknoloji ortamına taşımıyorsun uleyn sen?
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