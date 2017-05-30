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Avrupa Merkez Bankası'ndan blockchain uyarısı

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Mario Draghi, fintek alanındaki yeniliklerin ve blockchain teknolojisinin AB üye ülkeleri arasında bir ayrılığa neden olabileceğine dikkat çekti.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa Merkez Bankası'ndan blockchain uyarısı
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Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Mario Draghi finans dünyasındaki yeniliklere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Draghi, fintek alanındaki gelişmelerden ve özellikle dağınık veri tabanı olan blockchain sisteminin yeni ödeme çözümlerine kapı açmasıyla birlikte tekrardan gündeme gelen ‘’Euro bölgesindeki para birimi ve ödeme birlikteliği son bulur mu?’’ endişesine dair hem kendi düşüncelerini aktardı hem de ECB’nin bu doğrultuda yapacaklarından bahsetti.

Yeni teknolojilerin bankacılık ve finansal hizmetlere uygulanmasının, potansiyel olarak dönüştürücü bir etkiye sahip olduğuna değinen Draghi, şu an için gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve olası riskleri değerlendirdiklerini söyledi. Gerekli gördükleri takdirde kurum olarak bu yeniliklere ayak uyduracak adımlar da atacaklarını belirten Draghi, fintek yeniliğinin en etkili noktalarından olan blockchain teknolojisinin oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Tehlike Birliğin Dağılmasına Kadar Uzanabilir 

Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin oluşturduğu Eurosystem’in politikalarının ve faaliyet alanının farklı ülkelerde blockchain gibi dağınık hesap defterlerinden oluşan ödeme yöntemlerinin kullanılmasıyla parçalanabileceğini vurgulayan Draghi, Eurosystem'in ödeme sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamak için görev süresine uygun olarak hareket etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ECB daha önce de benzer tehditleri tespit etmiş olsa da bu sözler teknoloji geliştikçe ortaya çıkan yeni tehditleri ve kurumların daha dikkatli olması gerektiğini gözler önüne seriyor. Eurosystem’in ve akabinde ortak para birimi olan euro’nun AB üye ülkeleri arasında ortak bir şekilde kullanılmaması ise birliğin dağılması olasılığını güçlendireceği için ECB, birliği korumak adına teknolojiyi yakından takip ederek kendini yenilemeye çalışıyor. 


http://www.businesstimes.com.sg/banking-finance/draghi-warns-of-blockchain-risk-if-euro-payment-systems-fragment Yorum Yaz
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pspoor 1 yıl en beğenilen
Avrupa Birligi kadar terörist bir olusum yok.
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ryzenci 1 yıl
AB'ye yarım asırdır alınmayan Türkiye'nin kuyruk acısını çekenlerdir bu AB batıyor'cular... AB batsa bile arkasında Amerika var küllerinden diriltir ayağa kaldırırlar peki sizin arkanızda kim var Suriye mi Arabistan mı? AB'de yaşayan(özellikle Batı Avrupa'da) 500 milyon insanın refah seviyeleri yüksek, yaşam standartları sizden kat be kat fazla diye kıskanıyorsunuz haliyle...
Siz de yaşam standartlarınızı yükseltin sizi tutan mı var? AB sizi kıskanmıyor siz kendinizi avutuyorsunuz hatta AB sizi takmıyor bile çünkü kimsenin umrunda değilsiniz artık.
AB'ye yarım asırdır alınmayan Türkiye'nin kuyruk acısını çekenlerdir bu AB batıyor'cular... AB batsa bile arkasında Amerika var küllerinden diriltir ayağa kaldı...
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TheStarBox 1 yıl
Bir kenara yazın en fazla 10 seneye Avrupa birliği dağılır.
Çünkü Almanya bir yandan çekiyor,Fransa bir yandan.
İngiltere bin çıkması bitlikteki majör güçler arasında yeni bir savaşı getlrdi.Tahminimce Brexit in ana amacda buydu zaten.
Yarın bu Suriyeliler gittiğinde Avrupalı siyasetçilerin birbirlerinden başka suçlayacak kimsesi kalmayacak.
Ve bu da muhtemel bir dünya savaşına kadar gidecek.
Zaten dünyanın 4 bir yanındaki sağ merkez in yükselişi de bu dediklerini kanıtlar nitelikte.Artik halkların büyük çoğunluğu da pasif ve barışçıl yönetimlerin haricinde daha ateşli ve saldırgan söylemleri destekliyor.
Tabi bunlar benim görüşüm.ABD bin AB yi kurtarmaya çalışacağına kesinlikle katılmıyorum.Zira ABD yonetemedigi AB ye destek vermez.Bunu da Merkez&Trump gerginlikleri kanıtlıyor.
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ryzenci 1 yıl TheStarBox
4 yıldır İngiltere'de çalışan ve yaşayan biri olarak (Bulgar göçmeniyim) tam İngiliz vatandaşı olmanın arefesindeyken sandıktan Brexit çıktı ama teknik olarak şuan bile İngiltere hala AB'nin bir parçası ve 2020'den önce bir ayrılma söz konusu değil zaten şuan Theresa May bu işi yürütemeyecek gibi gözükmekte ve yeni bir seçim var önümüzde.
İngiltere'nin AB'den çıkması tamamen İngiltere'nin kendi çıkarlarını gözetmesiyle alakalı bir durum AB ile değil. Kaldı ki İngiltere AB'den çıksa bence daha adil olur çünkü Romanya'dan Bulgaristan'dan hatta batmış Yunanistan'dan bile toplam birkaç milyon kişi burada çalışıyor, yaşıyor -ben dahil- dolayısıyla İngiltere'nin yerel halkı şuan olmasa bile gelecekte işsizlik sorunu yaşamamak için paranoyak kesim bir diğer değişle İngiltere'nin %50'lik kısmı böyle bir önlem almak istiyor.
Article 50 dedikleri Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin devreye sokulmasıyla başlayacak olan süreç 2020'yi bile geçebilir.
Binlerce bağla birbirine bağlanmış iki tarafın ayrılması sandığınız kadar kolay ve kısa sürede olmayacak. Beraberinde gelecek olan ekonomik sorunlardan bahsetmiyorum bile...
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Kefelon 1 yıl
AB Bitcoin kullanmaya karar veriyormuş birden :D Saniyesinde 10 katına çıkar Bitcoin'in değeri :D
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ryzenci 1 yıl
AB'ye yarım asırdır alınmayan Türkiye'nin kuyruk acısını çekenlerdir bu AB batıyor'cular... AB batsa bile arkasında Amerika var küllerinden diriltir ayağa kaldırırlar peki sizin arkanızda kim var Suriye mi Arabistan mı? AB'de yaşayan(özellikle Batı Avrupa'da) 500 milyon insanın refah seviyeleri yüksek, yaşam standartları sizden kat be kat fazla diye kıskanıyorsunuz haliyle...
Siz de yaşam standartlarınızı yükseltin sizi tutan mı var? AB sizi kıskanmıyor siz kendinizi avutuyorsunuz hatta AB sizi takmıyor bile çünkü kimsenin umrunda değilsiniz artık.
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yahyaardadur 1 yıl ryzenci
ryzenci

AB'ye yarım asırdır alınmayan Türkiye'nin kuyruk acısını çekenlerdir bu AB batıyor'cular... AB batsa bile arkasında Amerika var küllerinden diriltir ayağa kaldırırlar peki sizin arkanızda kim var Suriye mi Arabistan mı? AB'de yaşayan(özellikle Batı Avrupa'da) 500 milyon insanın refah seviyeleri yüksek, yaşam standartları sizden kat be kat fazla diye kıskanıyorsunuz haliyle...
Siz de yaşam standartlarınızı yükseltin sizi tutan mı var? AB sizi kıskanmıyor siz kendinizi avutuyorsunuz hatta AB sizi takmıyor bile çünkü kimsenin umrunda değilsiniz artık.

Haklısın, zaten başından beri ''Amerika bizi kıskanıyor'', ''Avrupa bizi kıskanıyor'' lafına sürekli gülmüşüm dür
. Birde ''bizi engelliyorlar, bize düşmanlar'' diyorlar ya, işte orası koptuğum yerdir
. Devletlerin Daimi düşmanları olmaz Daimi Dostları da, Çıkar Meselesi bu. Sen adamdan yüklü miktarda para alıp paranı toprağa gömüp(Yollar, Binalar, Hastane, hizmet vs.vs.) adama geri ödeme yapmazsan adam sana tabi ki de kızar, ama bu olay ülke içinde ''Avrupa bizi kıskanıyor, bize düşmanlar'' olarak geçer ve yönetilenler , yönetimi değil Avrupa'yı suçlar böylece halkın siniri yönlendirilmiş olur. Sonra da
Avrupa- WTF noluyo la, hemen paramı ver
Yönetenler- Vermem ki (Thug Life)

Ama adam gibi ticaret yaparsak kimse dur demez

Velhasıl Kelam bizi tutan tek kişi yine biziz
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Rachsuchtig 1 yıl ryzenci
AB'nin batacagini bizzat Avrupa'da yaşayanlar dolayısıyla Avrupa siyasetini takip edenler bizzat söylüyorlar.
Ayrıca AB'nin arkasında Amerika var kadar saçma bir laf daha duymadım yuh yani
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pspoor 1 yıl en beğenilen
Avrupa Birligi kadar terörist bir olusum yok.
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kadirirdem 1 yıl pspoor
Aynen öyle,kendilerini gösterdiler.
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java 1 yıl
AB zaten dağılacak bir gün... Her canlı ölümü tadacağı gibi her devlet te yıkımı tadacaktır... Geçmiş 20.000 yıllık tarih böyle kendini batmaz sananlarla dolu...
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babacan52 1 yıl
lan de get basa basa fiziksel paraların içine ettiniz. siz havadan basıyorsunuz parayı adamlar makine çalıştırıp kasıyor en azından bir ürün var ortada
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