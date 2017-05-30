Avrupa Merkez Bankası'ndan blockchain uyarısı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Mario Draghi finans dünyasındaki yeniliklere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Draghi, fintek alanındaki gelişmelerden ve özellikle dağınık veri tabanı olan blockchain sisteminin yeni ödeme çözümlerine kapı açmasıyla birlikte tekrardan gündeme gelen ‘’Euro bölgesindeki para birimi ve ödeme birlikteliği son bulur mu?’’ endişesine dair hem kendi düşüncelerini aktardı hem de ECB’nin bu doğrultuda yapacaklarından bahsetti.

Yeni teknolojilerin bankacılık ve finansal hizmetlere uygulanmasının, potansiyel olarak dönüştürücü bir etkiye sahip olduğuna değinen Draghi, şu an için gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve olası riskleri değerlendirdiklerini söyledi. Gerekli gördükleri takdirde kurum olarak bu yeniliklere ayak uyduracak adımlar da atacaklarını belirten Draghi, fintek yeniliğinin en etkili noktalarından olan blockchain teknolojisinin oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Tehlike Birliğin Dağılmasına Kadar Uzanabilir

Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin oluşturduğu Eurosystem’in politikalarının ve faaliyet alanının farklı ülkelerde blockchain gibi dağınık hesap defterlerinden oluşan ödeme yöntemlerinin kullanılmasıyla parçalanabileceğini vurgulayan Draghi, Eurosystem'in ödeme sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamak için görev süresine uygun olarak hareket etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ECB daha önce de benzer tehditleri tespit etmiş olsa da bu sözler teknoloji geliştikçe ortaya çıkan yeni tehditleri ve kurumların daha dikkatli olması gerektiğini gözler önüne seriyor. Eurosystem’in ve akabinde ortak para birimi olan euro’nun AB üye ülkeleri arasında ortak bir şekilde kullanılmaması ise birliğin dağılması olasılığını güçlendireceği için ECB, birliği korumak adına teknolojiyi yakından takip ederek kendini yenilemeye çalışıyor.

http://www.businesstimes.com.sg/banking-finance/draghi-warns-of-blockchain-risk-if-euro-payment-systems-fragment