Schiaparelli uzay aracı, sistem hatası yüzünden düşmüş

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Avrupa Uzay Ajansı(ESA) ve Rusya Federal Uzay Ajansı(Roscosmos)’un birlikte yürüttüğü ve Mars’ta yaşam ihtimalini araştırdığı ExoMars projesi kapsamında geçtiğimiz ekim ayında Schiaparelli uzay aracı Mars’a iniş yaparken bazı sorunlar yaşanmış ve araç başarılı iniş yapamayıp harap olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan ESA, inişten kısa bir süre önce araç ile bağlantılarının koptuğunu açıklamış ve paraşüt sistemlerinden kaynaklı bir problem nedeniyle aracın sert bir iniş yapmış olabileceğini belirtmişti.

Sistemler Yüzeye Yakın Olduğunu Düşündü

Olayla ilgili soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve hem yaşanan problemlerin kaynağı hem de gelecek görevlerde alınacak yeni tedbirlere dair açıklamaların bulunduğu rapor paylaşıldı. Rapora gör Schiaparelli Mars yüzeyine iniş yaparken uzay aracının sistemleri, aracın yüzeye çok yakın olduğunu düşündüğü ve paraşütleri erkenden açtığı belirtildi. Bu durum birkaç saniye sonra araçtaki reaksiyon kontrol sisteminin devre dışı bırakılmasına neden oldu ve bu esnada Mars yüzeyinden 3.2 kilometre yükseklikte bulunan Schiaparelli, 34 saniyelik serbest düşüşle yüzeye çakıldı.

Raporda kazanın ana nedeni olarak paraşüt modellemelerinin yetersizliği, uyarıların yetersiz kullanımı ve uzay aracının yanlış yönetimi işaret edilirken 2020 yılında Mars’ta inceleme yapmak üzere fırlatılacak olan daha büyük gözlem araçlarının da benzer sorunlarla karşılaşmaması için yazılımsal problemlerin düzeltilmesi gerektiği vurgulandı.

Yine de Umut Verici

Her ne kadar Schiaparelli’nin inişi hayal kırıklığı yaratsa da aslında ESA bu inişten oldukça memnun zira Schiaparelli, 2020’deki büyük görev için ESA’nın iniş sistemlerini test etmek için kullanılmıştı ve bu sayede hem hatalar ortaya çıkmış oldu hem de Schiaparelli’den önce TGO isimli bir yörünge aracının Mars yüzeyine başarıyla inmesi ESA adına ümit verici oldu.

https://www.theverge.com/2017/5/27/15704644/esa-mars-schiaparelli-lander-crashed-software-glitch