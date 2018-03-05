"Avrupa'da Yılın Otomobili 2018" ödülü sahibini buldu!

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İlk kez 1964 yılında düzenlenen ve otomobil dünyası için büyük önem arz eden “Avrupa’da Yılın Otomobili 2018” ödülünün kazananı nihayet belli oldu. Yoğun bir değerlendirme sürecinin ardından finale kalan yedi otomobil arasından bu yıl ipi göğüsleyen isim Volvo XC40 oldu.

23 farklı ülkeden 60 jüri üyesinin oylarıyla toplam 37 aday arasından sadece 7 otomobil finale kalmıştı. Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 Serisi, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, Seat İbiza ve Volvo XC40 modellerinden oluşan finalistler arasından sıyrılarak liderlik koltuğuna oturan isim Volvo XC40 oldu. Geçtiğimiz yılın kazananı ise Fransız model Peugeot 3008 modeli olmuştu.

Gerçekleşen yoğun değerlendirme sürecinde her bir jüri üyesi sahip olduğu 25 puanı finalist olarak yarışan 7 otomobile dağıttı. Yapılan oylama doğrultusunda Volvo XC40 modeli toplam 325 puanla 2018 yılının Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi. Volvo'nun kompakt SUV modelini 242 puanla Seat Ibiza izlerken, BMW 5 Serisi 226 puan, Kia Stinger 204 puan, Citroen C3 Aircross 171 puan, Audi A8 169 puan, ve Alfa Romeo Stelvio da 163 puan toplayabildi.

Volvo XC40 modelini Avrupa'da Yılın Otomobili 2018 ödülünü kazananmodelini buradaki haberimizden inceleyebilirsiniz.

Avrupa’da Yılın Otomobili 2018 ödülünü almak için yarışan fakat finale adını yazdıramayan diğer adaylar ise şunlar;

Audi Q5

BMW X3

Ford Fiesta

Honda Civic

Hyundai i30

Hyundai Kona

Jeep Compass

Kia Picanto

Kia Rio

Kia Stonic

Land Rover Discovery

Mazda CX-5

Mini Countryman

Mitsubishi Eclipse Cross

Opel Crossland X

Opel Grandland X

Opel Insignia

Porsche Cayenne

Range Rover Velar

Renault Koleos

Seat Arona

Skoda Karoq

Subaru Impreza

Subaru XV

Suzuki Ignis

Suzuki Swift

Volkswagen Arteon

Volkswagen Polo

Volkswagen T-Roc

Volvo XC60

http://www.caroftheyear.org/index.php