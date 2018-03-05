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"Avrupa'da Yılın Otomobili 2018" ödülü sahibini buldu!

Avrupa'da Yılın Otomobili 2018 ödülü yapılan yoğun bir değerlendirme sürecinin ardından belli oldu. Finale kalan 7 otomobil arasından ipi göğüsleyen taraf hangisi oldu? İşte Avrupa'da Yılın Otomobili:
1 yıl
12,4b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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İlk kez 1964 yılında düzenlenen ve otomobil dünyası için büyük önem arz eden “Avrupa’da Yılın Otomobili 2018” ödülünün kazananı nihayet belli oldu. Yoğun bir değerlendirme sürecinin ardından finale kalan yedi otomobil arasından bu yıl ipi göğüsleyen isim Volvo XC40 oldu.

23 farklı ülkeden 60 jüri üyesinin oylarıyla toplam 37 aday arasından sadece 7 otomobil finale kalmıştı. Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 Serisi, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, Seat İbiza ve Volvo XC40 modellerinden oluşan finalistler arasından sıyrılarak liderlik koltuğuna oturan isim Volvo XC40 oldu. Geçtiğimiz yılın kazananı ise Fransız model Peugeot 3008 modeli olmuştu.

Gerçekleşen yoğun değerlendirme sürecinde her bir jüri üyesi sahip olduğu 25 puanı finalist olarak yarışan 7 otomobile dağıttı. Yapılan oylama doğrultusunda Volvo XC40 modeli toplam 325 puanla 2018 yılının Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi. Volvo'nun kompakt SUV modelini 242 puanla Seat Ibiza izlerken, BMW 5 Serisi 226 puan, Kia Stinger 204 puan, Citroen C3 Aircross 171 puan, Audi A8 169 puan, ve Alfa Romeo Stelvio da 163 puan toplayabildi.
Avrupa'da Yılın Otomobili 2018 ödülünü kazanan Volvo XC40 modelini buradaki haberimizden inceleyebilirsiniz. 

Avrupa’da Yılın Otomobili 2018 ödülünü almak için yarışan fakat finale adını yazdıramayan diğer adaylar ise şunlar;

  • Audi Q5
  • BMW X3
  • Ford Fiesta
  • Honda Civic
  • Hyundai i30
  • Hyundai Kona
  • Jeep Compass
  • Kia Picanto
  • Kia Rio
  • Kia Stonic
  • Land Rover Discovery
  • Mazda CX-5
  • Mini Countryman
  • Mitsubishi Eclipse Cross
  • Opel Crossland X
  • Opel Grandland X
  • Opel Insignia
  • Porsche Cayenne
  • Range Rover Velar
  • Renault Koleos
  • Seat Arona
  • Skoda Karoq
  • Subaru Impreza
  • Subaru XV
  • Suzuki Ignis
  • Suzuki Swift
  • Volkswagen Arteon
  • Volkswagen Polo
  • Volkswagen T-Roc
  • Volvo XC60

http://www.caroftheyear.org/index.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
auto_man 1 yıl en beğenilen theJuDGe_41
theJuDGe_41
Citroen C3 Aircross kurbağası nasıl beşinci oldu ya

İbiza nın ikinci olduğuna şaşırmadın da aircross un beşinci olduğuna mı şaşırdın
theJuDGe_41Citroen C3 Aircross kurbağası nasıl beşinci oldu yaİbiza nın ikinci olduğuna şaşırmadın da aircross un beşinci olduğ...
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Yanıtla +22
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StarSOzi 1 yıl
İlginç, finale kalan 7 araç arasında uzakdoğu menşeili tek araç Kia. Pek bi taraflı gördüm bunu. Sessiz gülüyorum.
Yanıtla +9
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AsiretinMarjinalCocugu 1 yıl
RR Velar ı ilk 3 de görmeyi beklerdim ama finale bile kalamadı.Ibiza 2.,C3 Aircross 5.olmuş.
İlginç.
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golfçü_ 1 yıl
c-suvlar hatchbackleri bitirecek.
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fantomasds 1 yıl
Farklı sınıf farklı fiyatta arabaların yarıştığı saçma sapan bir yarışma. 1964 yılından beri yapılır.
1965 yılında Austin 1800, Ford Mustang'i geride bırakmış.
1984 yılında Fiat Uno, VW Golf II'yi geçmiş.
1989 yılında Fiat Tipo VW Passat'ı geçmiş. caroftheyear.org/...
Karar sizin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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haberelectro 1 yıl fantomasds
fantomasds
Farklı sınıf farklı fiyatta arabaların yarıştığı saçma sapan bir yarışma. 1964 yılından beri yapılır.
1965 yılında Austin 1800, Ford Mustang'i geride bırakmış.
1984 yılında Fiat Uno, VW Golf II'yi geçmiş.
1989 yılında Fiat Tipo VW Passat'ı geçmiş. caroftheyear.org/...
Karar sizin.

Arabanın iyiliğine göre değerlendirme yapmıyorlar. Öyle olsa direk A8 seçilirdi. Sektöre getirdiği soluk belirleyici nokta oluyor. Ben de XC40 seçilir demiştim mesela. Etkilemişti çünkü.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Anxiolytic 1 yıl
Yaklaşık 7 aydır Yeni İbiza kullanıcısı olarak ben bile şaşırdım ikinci olmasına
Arabada benim göremediğim bişey mi var acaba?

Bi yandan da üzüldüm birinciliği kaçırdık diye
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zingfth 1 yıl
XC60 da İngiltere'de yılın otomobili seçilmiş. 2019 yılı otomobili de muhtemelen yeni s60 olacak. En azından final görür diyorum.
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burgfb 1 yıl
2. el desen yok satılmıyor, takasa verim diyorsun aman abi diyorlar, yedek parça lazım oluyor yok olanda mercedesten pahalı, gıcık oluyorsun kullanim o zaman ne yapim diyorsun. Biri soruncada çok sağlam araba abi deyip kendini avutuyorsun. Evet bildiniz...
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zolzauza 1 yıl
Hayret 2 havayastikli polo yılın otomobili seçilir diye bekliyordum :)
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CR7_35 1 yıl
Yılın arabası bence yeni 5 serisi olmalıydı lakin premium arabalar pek olamıyor diye hatırlıyorum.
Ibizaya bak sen 2.olmuş güzel araba yalnız.
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Mendieta58 1 yıl
Seat ıbıza da ne gördüler acaba
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tobepeople 1 yıl Mendieta58
sağlamlık olabilir; yani ibiza ile bmw 3.16 ya da 3.18 idi sanırım 3.20 de olabir pek anlamam arabadan ,kafa kafaya girdiğini ve ibizanın neredeyse hiç hasarı yokken , bmw bayağı bayağı içeri göçmüştü. Gördüğüm yer ODTÜ içi 30 km kasisleri bol bir yer nasıl becerdilerse o aracı o hale getirmeyi :)
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jimhendrix 1 yıl Mendieta58
Mendieta58
Seat ıbıza da ne gördüler acaba

Leğen plastik oranı ile maliyet tasarrufunu gözler örüne sermiştir.
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1ses1 1 yıl
Param olsaydı listeye girememiş modelleri tercih ederdim.
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C4_1400 1 yıl
Git gide zirveyi SUV'ler veya crossoverlar ele geçirmeye başladı.
Bu araçların ergonomisi bence de çok iyi.
Sedan türü araçlarda Skoda Octavia vw superb bence kullanım (özellikle bagaj kullanımı) açısından iyi ama diğer sedanlarda rahat edemedim.
Ama suv ve crossoverlar kesinlikle sedanlardan çok daha rahat araçlar.
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