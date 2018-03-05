"Avrupa'da Yılın Otomobili 2018" ödülü sahibini buldu!

Otomobil Editörü
İlk kez 1964 yılında düzenlenen ve otomobil dünyası için büyük önem arz eden “Avrupa’da Yılın Otomobili 2018” ödülünün kazananı nihayet belli oldu. Yoğun bir değerlendirme sürecinin ardından finale kalan yedi otomobil arasından bu yıl ipi göğüsleyen isim Volvo XC40 oldu.
23 farklı ülkeden 60 jüri üyesinin oylarıyla toplam 37 aday arasından sadece 7 otomobil finale kalmıştı. Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 Serisi, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, Seat İbiza ve Volvo XC40 modellerinden oluşan finalistler arasından sıyrılarak liderlik koltuğuna oturan isim Volvo XC40 oldu. Geçtiğimiz yılın kazananı ise Fransız model Peugeot 3008 modeli olmuştu.
Gerçekleşen yoğun değerlendirme sürecinde her bir jüri üyesi sahip olduğu 25 puanı finalist olarak yarışan 7 otomobile dağıttı. Yapılan oylama doğrultusunda Volvo XC40 modeli toplam 325 puanla 2018 yılının Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi. Volvo'nun kompakt SUV modelini 242 puanla Seat Ibiza izlerken, BMW 5 Serisi 226 puan, Kia Stinger 204 puan, Citroen C3 Aircross 171 puan, Audi A8 169 puan, ve Alfa Romeo Stelvio da 163 puan toplayabildi.
Avrupa'da Yılın Otomobili 2018 ödülünü kazanan Volvo XC40 modelini buradaki haberimizden inceleyebilirsiniz.
Avrupa’da Yılın Otomobili 2018 ödülünü almak için yarışan fakat finale adını yazdıramayan diğer adaylar ise şunlar;
- Audi Q5
- BMW X3
- Ford Fiesta
- Honda Civic
- Hyundai i30
- Hyundai Kona
- Jeep Compass
- Kia Picanto
- Kia Rio
- Kia Stonic
- Land Rover Discovery
- Mazda CX-5
- Mini Countryman
- Mitsubishi Eclipse Cross
- Opel Crossland X
- Opel Grandland X
- Opel Insignia
- Porsche Cayenne
- Range Rover Velar
- Renault Koleos
- Seat Arona
- Skoda Karoq
- Subaru Impreza
- Subaru XV
- Suzuki Ignis
- Suzuki Swift
- Volkswagen Arteon
- Volkswagen Polo
- Volkswagen T-Roc
- Volvo XC60
http://www.caroftheyear.org/index.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İbiza nın ikinci olduğuna şaşırmadın da aircross un beşinci olduğuna mı şaşırdın
İlginç.