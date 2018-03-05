Otomotiv ihracatı Şubat ayında rekor kırdı

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Türk ekonomisine büyük katkı sağlayan sektörlerden biri haline gelen otomotivde Şubat ayında gerçekleşen ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artarak 2.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam da otomotivde aylık olarak tüm zamanların ihracat rekoru olarak kayda geçti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından açıklanan verilere göre, otomotivde Şubat ayında gerçekleşen ihracat geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 26 artış gösterdi. Böylelikle aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırmakla kalmadı, toplam ihracatın beşte birinden fazlasını da otomotiv gerçekleştirmiş oldu.

Binek otomobilde yüzde 15 artış

Otomotiv sektöründe yapılan ihracat da kendi içinde farklı gruplar barındırıyor. Bu gruplara bakacak olursak, Şubat ayında mal grupları bazında “Otomotiv Yan Sanayisi” ihracatı geçen yıla oranla yüzde 28 artışla 937 milyon dolar, “Binek Otomobil” ihracatı yüzde 15 artışla 1 milyar 69 milyon dolar, “Otobüs-Minibüs-Midibüs” ihracatı ise yüzde 4 artışla 131 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayisinde ve otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülke Almanya’ya ihracat sırasıyla %21 ve %37 artarken, binek otomobillerde ise en fazla ihracat yapılan ülke İtalya’da %38 artış görüldü. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat gerçekleşen ülke olan Birleşik Krallık’ta ise %51 oranında artış oldu.

http://www.oib.org.tr/tr/basin-odasi-basin-bultenleri-otomotivden-yine-ihracatta-tum-zamanlarin-rekoru-geldi.html