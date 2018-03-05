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Otomotiv ihracatı Şubat ayında rekor kırdı

Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotivde Şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla %26 artış göstererek 2.8 milyar dolar olarak gerçekleşti ve aylık bazda rekor kırdı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otomotiv ihracatı Şubat ayında rekor kırdı
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Türk ekonomisine büyük katkı sağlayan sektörlerden biri haline gelen otomotivde Şubat ayında gerçekleşen ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artarak 2.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam da otomotivde aylık olarak tüm zamanların ihracat rekoru olarak kayda geçti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından açıklanan verilere göre, otomotivde Şubat ayında gerçekleşen ihracat geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 26 artış gösterdi. Böylelikle aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırmakla kalmadı, toplam ihracatın beşte birinden fazlasını da otomotiv gerçekleştirmiş oldu.

Binek otomobilde yüzde 15 artış 

Otomotiv sektöründe yapılan ihracat da kendi içinde farklı gruplar barındırıyor. Bu gruplara bakacak olursak, Şubat ayında mal grupları bazında “Otomotiv Yan Sanayisi” ihracatı geçen yıla oranla yüzde 28 artışla 937 milyon dolar, “Binek Otomobil” ihracatı yüzde 15 artışla 1 milyar 69 milyon dolar, “Otobüs-Minibüs-Midibüs” ihracatı ise yüzde 4 artışla 131 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayisinde ve otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülke Almanya’ya ihracat sırasıyla %21 ve %37 artarken, binek otomobillerde ise en fazla ihracat yapılan ülke İtalya’da %38 artış görüldü. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat gerçekleşen ülke olan Birleşik Krallık’ta ise %51 oranında artış oldu.


http://www.oib.org.tr/tr/basin-odasi-basin-bultenleri-otomotivden-yine-ihracatta-tum-zamanlarin-rekoru-geldi.html Yorum Yaz
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oray 1 yıl en beğenilen
ihracati Turkiye yapmiyor, uretici de Turkiye veya aslen Turk sirketi degil, para da Turkiyede kalmiyor...sen Turkun urettigi urun ihracatindan bahset hele derler adama.

o milyar dolarlari kazanan Renault, Toyota, Hyundai nin paralarinin burada mi kaldigini zannediyorsunuz?
ihracati Turkiye yapmiyor, uretici de Turkiye veya aslen Turk sirketi degil, para da Turkiyede kalmiyor...sen Turkun urettigi urun ihracatindan bahset hele der...
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4 Yanıt Yanıtla +41
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Asami Zdrenka 1 yıl
İhracatta rekor kırıyoruz da biz halk olarak burada vergilerden kırılıyoruz.
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Kaiser75 1 yıl
dışardan fazlaca girdisi olunca otomotiv ihracatının ülke ekonomisine katkısı kısıtlı kalıyor
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zingfth 1 yıl
Öyle bir başlık atmış ki, bilmeyen ülkeye döviz akıyor sanacak, sanki paralar bizim devletimizin cebine iniyor..aVRUPAYA ÇALIŞIYORUZ DOSTUM UCUZ İŞÇİLİK,DÜŞÜK SİGORTA VE MALİYETLER, SONRA FAHİŞ FİYATLARDAN ARAÇ ALIYORSUN YÜKSEK ORANDA FAİZ İLE BORÇLANIYORSUN.ÖMRÜNÜN 4-5 SENESİNİ B SINIFI BİR ARAÇ İÇİN HEDER EDİYORSUN..HER GEÇEN GÜN KUR FARKI ARTIYOR..İHRAÇ EDİYORUZ DEDİĞİN ŞEY İYİCE BORÇLANIYORUZ, DEĞERSİZLEŞİYORUZ
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Stand Alone 1 yıl
Mühendisten tut ara elemanına kadar herkes oradan evine ekmek götürüyor. Bazı kendini bilmez terbiyesiz şahsiyetler de gelmiş konuda dalga geçiyor.
Yapabiliyorsanız siz yapın siz ihracatta bulunun da görelim. Fasulye yiyip osuruk sıçmaktan daha farklı bir fonksiyonunuz olur en azımdan.
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yargicc 1 yıl
Otomotiv de ihracat rekoru haberlerine bayılıyorum

İhraç ettiğimiz pek bişi kalmadığı için basıyolar reklamı, rekor da rekor

Bizim kekolara bakıyorumda kafaları hala güzel, hiçbişeyin farkında değiller.
Neredeyse tamamen dışa bağımlı hale geliyoruz, ülkeye sıcak para dayanmaz oldu, her gün zam haberleri art arda geliyor. Hatta o derece ki zamlar vergiler bile yetmiyor ülkeye, şeker fabrikalarına göz diktiler.
Ne diyelim sonumuz hayırlı olsun.
Bizim kekolarda büyük Türkiye kafasındalar, devam edin durmak yok.
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E_Aydin35 1 yıl
Diğer markaların üretimlerine ev sahipliği yapıp buradan ihraç etmek sanayi potansiyelimiz açısından iyi bir durum. Ancak bu büyük ihracattan övünebileceğimiz tek nokta üretim ve işçi gücümüz geriye kalan tüm başarı ve gelir markaya ait oluyor..
Umarım kendi yerli otomobillerimizin de böyle ihracat rekorları kırdığı günleri de görürüz.
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Zagor_71 1 yıl
Algı operasyonu tamda budur, sen ithal ettiğin ürünün üstüne işçilik koyup ihraç edersin, ithalattan bahsetmeyip sadece işçiliğini koyduğun ürünü şu kadar ihraç ettim diye haber yaparsın, araştırma özürlü insanlarda buna inanıp bak ihracatımız artmış der.
buyrun size şubat ayı ithalat ve ihracat rakamları bakın bakalım gerçekte artan ihracatmı yoksa ithalatmı?
02 Mart 2018 Cuma, 10:15 Güncelleme: 02 Mart 2018 Cuma, 10:27
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şubat ayı öncü dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Cuma günü açıklanan veriye göre, Türkiye'de dış ticaret açığı, Şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak 5.75 milyar dolara genişledi.
Ülkede ihracat, Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 9'luk artışla 13.2 milyar dolara ulaşırken ithalat, bir önceki yıla göre yüzde 19.6 arttı ve 18.9 milyar dolar oldu.
İhracat-ithalat karşılama oranı ise yine aynı dönemde yüzde 69.6 olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2017'nin Şubat ayında yüzde 76.4 idi.
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hollowman_ 1 yıl
Daha ekonomiye giriş kitabı okumamış ama "o ihracat gelirinin türkiye'de kaldığını mı sanıyorsun" yazmış. Bak çocuğum o firmalar fabrikasını burada kuruyor, işçisini, mühendisini buradan alıyor, onlarca alt tedarikçisi türkiye'de bulunuyor. Küçük sanayicileri besliyor, yerlilik oranı %60-80'lerde üretim yapıyor (evet cahil kardeşim, oranlar aynen böyle), elde ettiği kazançtan gelir vergisini bu devlete ödüyor. sen kendin üretsen de devlet için kar kısmı işte bu vergidir. elin oğlu yabancı yatırımcı kendisine sıcak para getirsin diye kırk takla atıyor, sen gelip sermayesini senin ülkene bağlayıp fabrika kurmuş firma için "geliri bizde kalmıyor ki" diye cahilce konuşuyorsun.
İşçin kazanıyor, küçük sanayicin alt tedarikçi olarak kazanıyor, devlet vergisini alıp kazanıyor, bunca üretimden mühendislerin yetişiyor, otomobil nasıl yapılır bunu öğreniyorsun (cahilce ne üretmesi montaj diyeceksin ama %60-80 senin ürettiğin kompenent) daha ne istiyorsun acaba?
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canermm 1 yıl hollowman_
hollowman_
Daha ekonomiye giriş kitabı okumamış ama "o ihracat gelirinin türkiye'de kaldığını mı sanıyorsun" yazmış. Bak çocuğum o firmalar fabrikasını burada kuruyor, işçisini, mühendisini buradan alıyor, onlarca alt tedarikçisi türkiye'de bulunuyor. Küçük sanayicileri besliyor, yerlilik oranı %60-80'lerde üretim yapıyor (evet cahil kardeşim, oranlar aynen böyle), elde ettiği kazançtan gelir vergisini bu devlete ödüyor. sen kendin üretsen de devlet için kar kısmı işte bu vergidir. elin oğlu yabancı yatırımcı kendisine sıcak para getirsin diye kırk takla atıyor, sen gelip sermayesini senin ülkene bağlayıp fabrika kurmuş firma için "geliri bizde kalmıyor ki" diye cahilce konuşuyorsun.
İşçin kazanıyor, küçük sanayicin alt tedarikçi olarak kazanıyor, devlet vergisini alıp kazanıyor, bunca üretimden mühendislerin yetişiyor, otomobil nasıl yapılır bunu öğreniyorsun (cahilce ne üretmesi montaj diyeceksin ama %60-80 senin ürettiğin kompenent) daha ne istiyorsun acaba?

Üstün körü yazmıştım bunları ama sen arkdaşların anlayacağı dilden anlıyorsun demek ki ağzına sağlık:)
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Malvolorne 1 yıl
Yine tek tük bilgisiz ama ad hominem profesörü yobazlar konuya damlamaya başlamış.
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TheCaliph_ 1 yıl
Vietnam'da seçimlerde Adidas yerli marka olarak mı gösteriliyor acaba parti başkanları tarafından ??
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sepulnation 1 yıl
Biz üretmiyoruz. Sadece montaj yapıyoruz. Yani montaj parçalarıda ithal ediliyor. Dolayısıyla sadece ihracat değil ithalat rekoruda kırıyoruz. Bu haberlerde kimse ithalattan bahsetmiyorya gıcık oluyorum.
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needacar 1 yıl
Eee! haydin şu vergileri de biraz azaltıverin gari ozman
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otomotiv ihracat, binek otomobil ve
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