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Avrupalıların Kıta Amerika’sında neden olduğu ölümler, küresel sıcaklıkları düşürdü

16. yüzyılda gerçekleşen coğrafi keşifler dünyamızı sadece sosyal ve ticari anlamda değiştirmedi. Yapılan araştırmalar, bu dönemde yaşanan olayların küresel soğumaya da sebep olduğunu gösteriyor.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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500 yıl önce Avrupalıların Kıta Amerika’sında sebep olduğu hastalık ve şiddet sonucu o kadar çok insan öldü ki söz konusu olaylar neticesinde, küresel ölçekte soğuma meydana geldi”.

Yukarıdaki tespit, Londra Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Alexander Koch ve ekibinin ortaya koyduğu çalışma neticesinde yapıldı. 16. ve 19. yüzyıllar arasında küresel anlamada hissedilen sıcaklık düşüşünün kısmen de olsa coğrafi keşifler kapsamında yaşanan hastalık ve savaşlar nedeniyle, yerli nüfusun %90’lık bölümünün ölmesinden ötürü kaynaklandığı ifade ediliyor.

Büyük ölüm olarak da bilinen talihsiz olaylar silsilesi neticesinde sahipsiz kalan 56 milyon hektarlık tarım arazisi üzerinde, ormanlar ve diğer tür bitki örtüsü oluşmuş. Normalden daha fazla karbondioksit gazının emildiği bu alanlar sebebiyle, atmosferdeki sera gazı oranı milyon başına 7 ila 10 birim kadar düşmüş. Yeryüzündeki ısıyı hapseden karbondioksit gazı oranı azalınca da Küçük Buz Çağı denilen ve sıcaklığın 0.15 derece düştüğü olay meydana gelmiş.

Araştırmacılar söz konusu sonuca, bahse konu alandaki bitki örtüsünün çoğalması sonucu hapsedilen karbon oranını hesaplayarak ulaşmışlar.

Orta ve Güney Amerika bölgesinde yoğun olarak yaşayan yaklaşık 60,5 milyon insandan, 1600 yılında sadece beş ya da altı milyonu ancak hayatta kalmış. Ölenlerin çoğu; Avrupalıların bölgeye taşıdıkları çiçek ve kızamık hastalıkları, küçük bir kısmı da savaş, kölelik ve açlık sebepleriyle hayatlarını kaybetmiş.

1610 yılına dikkat

Koch ve ekibinin yaptığı araştırmanın; 1610 yılını, Antroposen çağının (jeolojik zaman cetvelinde, insan türünün yerküreye etki etmeye başladığı düşünülen devre) başlangıcı olarak kabul eden farklı bir çalışmayı destekler nitelikte olduğu vurgulanmış. Koch’a göre, 1610 yılında karbondioksit oranının anlamlı miktarda düşmesi yapılan tespit için temel delil niteliğinde.


https://motherboard.vice.com/en_us/article/bjqnqq/european-genocide-of-indigenous-peoples-in-the-americas-cooled-earths-climate Yorum Yaz
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ayyan 3 ay en beğenilen
O zaman şimdide bütün amerika ölse sıcaklık baya bi düşer
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al-ozaria 3 ay
Batı medeniyetinin yağ gibi üste çıkmada üstüne yok.
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stalker(1979) 3 ay
Eee iyi mi oldu demeye getirmişler yani?
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general42420 3 ay
50 milyon insanin olumune sebeb olduklarini soylerken utanmiyorlar mi ? İşlerine gelince barbar biziz onlar medeni.
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Umutcan 3 ay
Öldüler iyi oldu gibi bir mantık kurmaya çalışmışlar, bize gelince de soykırım yaptınız diye şantaj yaparlar her gün.
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addidas_85 3 ay
Ölenlerin çoğu; Avrupalıların bölgeye taşıdıkları çiçek ve kızamık hastalıkları, küçük bir kısmı da savaş, kölelik ve açlık sebepleriyle hayatlarını kaybetmiş.
İlginçmiş...
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firat_kilic 3 ay
3ncü dünya savaşına götüren kör bir yazı.... :))) Dünyadaki tüm makinaların fişini çekelim diyebilen var mı? Devletler?? Ne devleti? Devlet nedir? O ne? Ne olmalı? Sigara mı yasaklamalı, adamın kafaya çip mi takmalı benliği yok edip robot mu yapmalı? Hepinizi dünyacak meditasyona davet ediyorum. Delilikleriniz gerçekten bitecek merak etmeyin. Bunları yapmadan kuracağın devlet devlet olmayacaktır. Kutsal kitaplarıda geçeceksin. Etkilerini insanlığı ne hale getirdiklerini meditasyon/farkındalık ile canlı canlı göreceksin hem iyi hem kötü tarafını. 1hafta erzağı al hiç bir şey yapma. hiç bir yere gitme aklına bir şeyler gelecek onları izle ama peşinden gitme olduğun yerde dur durdukça hareket edenleri görürsün içindeki hareket eden düşünceleri sonra gerçek benliğinle tanışacaksın o koşmalar terlemeler kula kulluk etmeler tiyatrolar yalancı politikacılar hep aceleyle inandırmayla yat zili kalk zili.. çan ezan..... hepsinden kurtulacak kafa yeniden anlam verecek ve din-gin-lik gelecek. Bu sefer her şeyi bir Tanrı gibi yapacaksın. Kul gibi olursa yok edersin dışarıda Tanrı arayıp dua edersin. İçindeki öldürücüyü karıştırıcıyı durdur sidik yarışının sonu yok. Aksi halde üst çember müdahale edecek. Kutupların erimesi vs... dünya düdüklü tencere içerde ateş yakarsan kendini pişirirsin. Anlamak basit. Sözler zaten içeri girdi. Şimdi ya kendi içinde bu sözlerle savaşacaksın yada bu sözleri anlamış olacaksın. Görüşmek üzere...
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joven 3 ay
Batının çirkin yüzünü görmek istemeyenler bu haberi iyi okusun.
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DH Misafiri 3 ay
Demek ki batı ortadoüuda vb öldürdüğü insanlarla dünyamızı kurtarıyormuş. Peki soralım ermeni ve Türklerin 1915 yılda ölmesinden niye bu kadar olaylar çıkıyor, Hitlerde dünyayı soğutmak için çabaladı yahudiler ölünce ortaya çıkan çok soğuk kışta donan suni petrol yüzünden yenildi. İki tür bilim adamı var. 1. Bilim adamı pisliğini tebdil eder. Atom baomasını icat etmekle dinamiti icat eden nobel gibi 2. bilim adamı evrim der durur. İkisi eşittir hayvan. Hayvanlık karşıdakine yaşama şansı tanımayıp bahane üretir.
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wolwes 3 ay
O zaman şimdi de Rusya Avrupa'ya 3 tane Tsar atsa hiçbir derdimiz kalmayacak küresel ısınmayla ilgili.
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TheStarBox 3 ay
Thanos reis haklı beyler. Reis geleceği görmüş.Nüfusun yarısı ölse dünyanın ömrü uzar.
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dede17 3 ay
Dünyanın anasını diler hala ne konuşuyorlar küresel isınmanın tek kaynağı kendileri bunu bütün insanlığa mal ediyorlar bazı mallarda evet biz yaptık diyor insanlar yaptı diyor insanlar ne yapcak Bunun tek sorumlusu AÇGÖZLÜ BATI MEDENİYETİ
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EagleTibet 3 ay
Tüfek, Mikrop ve Çelik
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küresel ısınma, sera gazları ve
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