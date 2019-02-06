Avrupalıların Kıta Amerika’sında neden olduğu ölümler, küresel sıcaklıkları düşürdü

“500 yıl önce Avrupalıların Kıta Amerika’sında sebep olduğu hastalık ve şiddet sonucu o kadar çok insan öldü ki söz konusu olaylar neticesinde, küresel ölçekte soğuma meydana geldi”.

Yukarıdaki tespit, Londra Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Alexander Koch ve ekibinin ortaya koyduğu çalışma neticesinde yapıldı. 16. ve 19. yüzyıllar arasında küresel anlamada hissedilen sıcaklık düşüşünün kısmen de olsa coğrafi keşifler kapsamında yaşanan hastalık ve savaşlar nedeniyle, yerli nüfusun %90’lık bölümünün ölmesinden ötürü kaynaklandığı ifade ediliyor.

Büyük ölüm olarak da bilinen talihsiz olaylar silsilesi neticesinde sahipsiz kalan 56 milyon hektarlık tarım arazisi üzerinde, ormanlar ve diğer tür bitki örtüsü oluşmuş. Normalden daha fazla karbondioksit gazının emildiği bu alanlar sebebiyle, atmosferdeki sera gazı oranı milyon başına 7 ila 10 birim kadar düşmüş. Yeryüzündeki ısıyı hapseden karbondioksit gazı oranı azalınca da Küçük Buz Çağı denilen ve sıcaklığın 0.15 derece düştüğü olay meydana gelmiş.

Araştırmacılar söz konusu sonuca, bahse konu alandaki bitki örtüsünün çoğalması sonucu hapsedilen karbon oranını hesaplayarak ulaşmışlar.

Orta ve Güney Amerika bölgesinde yoğun olarak yaşayan yaklaşık 60,5 milyon insandan, 1600 yılında sadece beş ya da altı milyonu ancak hayatta kalmış. Ölenlerin çoğu; Avrupalıların bölgeye taşıdıkları çiçek ve kızamık hastalıkları, küçük bir kısmı da savaş, kölelik ve açlık sebepleriyle hayatlarını kaybetmiş.

1610 yılına dikkat

Koch ve ekibinin yaptığı araştırmanın; 1610 yılını, Antroposen çağının (jeolojik zaman cetvelinde, insan türünün yerküreye etki etmeye başladığı düşünülen devre) başlangıcı olarak kabul eden farklı bir çalışmayı destekler nitelikte olduğu vurgulanmış. Koch’a göre, 1610 yılında karbondioksit oranının anlamlı miktarda düşmesi yapılan tespit için temel delil niteliğinde.

https://motherboard.vice.com/en_us/article/bjqnqq/european-genocide-of-indigenous-peoples-in-the-americas-cooled-earths-climate