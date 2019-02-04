Tesla otopilot kar fırtınasında muhtemel bir kazayı önledi

Tam Boyutta Gör

Tesla’nın çok konuşulan otopilot sistemi zaman zaman etkileyici sonuçlar ortaya koysa da henüz beta aşamasında olan bir uygulama. Bu yüzden sürücülerin görüş mesafesinin kısıtlı olduğu durumlarda otopilotu aktif etmesi önerilmiyor. Fakat Tesla otopilot aktif olmadığı durumlarda bile acil durum freni gibi özellikleri desteklemeye devam ediyor. Bir Tesla kullanıcısının kar fırtınasında yaşadığı deneyim de bunun en güzel örneklerinden biri.

Tesla Model 3 kullanıcısının Reddit üzerinden paylaştığına göre, otopilot sistemi yol üzerinde kaza yaparak yan dönmüş bir aracı sürücünün görüş mesafesine girmeden çok daha önce algılayarak potansiyel bir kazayı önledi. Model 3 sürücüsü yaşadığı deneyimi “O esnada otopilotu aktif ettiğimi sanmıyorum. Buna rağmen önümdeki aracı benden önce fark edip fren yapmaya başladı. Direksiyonu sağa kırdığımda da otopilotun aracın spin atmasını engellediğini hissettim. Bu gerçekten güven vericiydi” sözleriyle anlattı.

Tesla Model 3 sürücüsü, araç içerisindeki kameraya yansıyan görüntüleri de Reddit hesabından paylaştı. Videodan anlaşılması zor olsa da dikkatli bakınca Model 3’ün karşıdaki araç gözle görülür hale gelmeden önce yavaşladığı fark ediliyor. Tesla olsun ya da olmasın yaşanan bu olay, araçlarda kullanılan sürücü asistanlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

https://www.reddit.com/r/TeslaModel3/comments/akta6z/threading_the_needle_model_3_auto_braked_and_kept/