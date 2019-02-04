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Tesla otopilot kar fırtınasında muhtemel bir kazayı önledi

Bir Tesla Model 3 kullanıcısı kar fırtınasında yaşadığı deneyimi aktardı. Buna göre otopilot yolda kaza yapmış bir aracı sürücüden önce fark ederek fren yaptı ve olası bir kazayı önledi.
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla otopilot kar fırtınasında muhtemel bir kazayı önledi
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Tesla’nın çok konuşulan otopilot sistemi zaman zaman etkileyici sonuçlar ortaya koysa da henüz beta aşamasında olan bir uygulama. Bu yüzden sürücülerin görüş mesafesinin kısıtlı olduğu durumlarda otopilotu aktif etmesi önerilmiyor. Fakat Tesla otopilot aktif olmadığı durumlarda bile acil durum freni gibi özellikleri desteklemeye devam ediyor. Bir Tesla kullanıcısının kar fırtınasında yaşadığı deneyim de bunun en güzel örneklerinden biri.

Tesla Model 3 kullanıcısının Reddit üzerinden paylaştığına göre, otopilot sistemi yol üzerinde kaza yaparak yan dönmüş bir aracı sürücünün görüş mesafesine girmeden çok daha önce algılayarak potansiyel bir kazayı önledi. Model 3 sürücüsü yaşadığı deneyimi “O esnada otopilotu aktif ettiğimi sanmıyorum. Buna rağmen önümdeki aracı benden önce fark edip fren yapmaya başladı. Direksiyonu sağa kırdığımda da otopilotun aracın spin atmasını engellediğini hissettim. Bu gerçekten güven vericiydi” sözleriyle anlattı.

Tesla Model 3 sürücüsü, araç içerisindeki kameraya yansıyan görüntüleri de Reddit hesabından paylaştı. Videodan anlaşılması zor olsa da dikkatli bakınca Model 3’ün karşıdaki araç gözle görülür hale gelmeden önce yavaşladığı fark ediliyor. Tesla olsun ya da olmasın yaşanan bu olay, araçlarda kullanılan sürücü asistanlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 


https://www.reddit.com/r/TeslaModel3/comments/akta6z/threading_the_needle_model_3_auto_braked_and_kept/ Yorum Yaz
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Escapetolife 3 ay en beğenilen
Bu sistemlerin zamanla kurtardığı hayat sayısı, hata sonucu ölüme sebep olmaktan çok daha fazla olacak. Bu yüzden belki hatalarda kabul edilebilir olacak yeni yasalarla.
Bu sistemlerin zamanla kurtardığı hayat sayısı, hata sonucu ölüme sebep olmaktan çok daha fazla olacak. Bu yüzden belki hatalarda kabul edilebilir olacak yeni y...
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deoks 3 ay
Bunlar haber olmaz ama bir kazaya karışsaydı 10 gün konuşulurdu. Algıda seçicilik işte.
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DH Misafiri 3 ay
arkadaşlar autopilot ve otomatik fren sistemini karıştırmayın. Burada yapay zeka müdahale ediyor ve bir dizi işlem yapılıyor(fren direksiyonu çevirme gibi)
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haberelectro 3 ay
Otopilot spin atmayi engelliyormus esp olmasin o
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lewwwent 3 ay
Sağ taraftan da bir araç geliyordu ona vurdumu ki ?
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cnv_58 3 ay
Bu sistem mercedesde kaç yıldır var yeniymiş ve tesla yapmış gibi algı yapmayın bunun kralı mercedes
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Escapetolife 3 ay en beğenilen
Bu sistemlerin zamanla kurtardığı hayat sayısı, hata sonucu ölüme sebep olmaktan çok daha fazla olacak. Bu yüzden belki hatalarda kabul edilebilir olacak yeni yasalarla.
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qoqoCAN 3 ay
aferim
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deoks 3 ay
Bunlar haber olmaz ama bir kazaya karışsaydı 10 gün konuşulurdu. Algıda seçicilik işte.
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Armin van Buuren* 3 ay
Başarılı teknoloji AMA, şu anda kişinin anı kaçış manevrası yapması için uyarı ve fren, frenleme yetmeyecekse de evasive steering teknolojisi birçok araçta mevcut, en yeni örneği ise 2019 Ford Focus (MK3'te de vardı), Mercedeslerde de mevcut.

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