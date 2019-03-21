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Avrupalıların dörtte biri, ülkeleri politikacılar yerine yapay zekalı robotların yönetmesini istiyor

Yapılan yeni bir araştırma, her dört Avrupalıdan birinin, ülkelerini yönetmesi için bir yapay zekalı robota, politikacılardan daha fazla güvendiklerini ortaya koydu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Katılımcılara yapay zekanın ülkelerinin yönetilmesi hakkında önemli kararlar vermelerini isteyip istemedikleri soruldu. Araştırmaya katılan ülkeler arasında Hollanda, yüzde 43'lük bir katılımla yapay zekalı bir başbakana sıcak bakan ilk ülke oldu. İngiltere'de ise bu soruya yüzde 31 oranında evet cevabı verildi.

Yarardan çok zarar verebilir

Otomasyon ve teknolojik değişimin hızı konusunda Avrupa'da kaygı uyandıran şaşırtıcı araştırma, İspanya'nın IE Üniversitesinde Değişim Yönetimi Merkezi tarafından yapıldı. Araştırmacılar, iklim değişikliğinin yanı sıra yeni teknolojilerin yönetiminin, AB'nin şu anda karşılaştığı en büyük zorluk olduğu sonucuna vardılar.
Ocak 2019'da yapılan ankete katılanların yüzde yetmişi şu ifadeyle hemfikir: "Uygun şekilde kontrol edilmezse, yeni teknolojiler önümüzdeki on yılda topluma yarardan fazla zarar verecek." Yapılan araştırmada İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya ve Hollanda'dan 1.600 katılımcının yer aldığını da belirtelim.

https://metro.co.uk/2019/03/20/one-four-europeans-trust-artificial-intelligence-politicians-8949238/amp/ Yorum Yaz
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darkaura 2 ay en beğenilen
yapay zeka en kotu halinde bile politikacilardan daha iyi olacaktir eminim. nitekim modern demokratik sistem isin basina ehlini getirmiyor. agzi en iyi laf yapan, en iyi hamaseti yapan yalani soyleyen, en iyi firildagi ceviren yuksek yerlere geliyor.
yapay zeka en kotu halinde bile politikacilardan daha iyi olacaktir eminim. nitekim modern demokratik sistem isin basina ehlini getirmiyor. agzi en iyi laf ya...
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Grkwnxs 2 ay gun
Çok haklısınız asıl duygulu olan kendi vatandaşı aç gezerken mültecilere milyar dolarlar harcamaktır tabiki.
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hamza5806 2 ay
Iyi olur yolsuzlukta yapamaz
Misal mal mulk kazansa ne yapacak kendine daha cok mu benzin koyacak yada elektrik alacak :D
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DH Misafiri 1 ay
Gülünç olan senin bu sığ yorumun .
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DH Misafiri 1 ay
Asimov okumuş birini görmek güzel oldu.
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36 1 ay
yapay zeka var zaten ekmek makineleri para atiyorsun ekmegini alip gidiyorsun

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Noobmaster69 1 ay
turklerle ingilizler benziyor demek ki
turkiye’de yapsalar da halk sayiyi 31 de tutmak icin ugrasirdi
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alito 1 ay
Mesela Türkiye'de robot koy, o da malı götürür.
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Askaparta 2 ay
En iyi robot bir insan olamaz, en kötü insan ise en kötü şeydir.
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DH Misafiri 2 ay
İnsanlarda olduğu gibi bir özgün biliş, algı, irade ve öğrenme becerisine sahip olmayan bir cihaz sadece karşılaştığı bir probleme kendisini tasarlayan kişinin çizdiği yapay zihinsel sınırlar çerçevesinde mekanik çözüm önerebilir. Böyle bir makinenin yönetimi altina girmek oldukça gülünç.
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anka356 2 ay
Bunlar çok fazla travelers dizisini izlemiş belliki
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NOX97 2 ay
Yapay zekalı robotların herhangi bir şekilde maddiyat düşkünlüğüne sahip olacaklarını zannetmiyorum. Ülke belki anormalleşir ancak, hey, Türkiye'de yaşıyoruz biz. Anormalliklere alışkınız biz.
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No Smoking 2 ay
3 ROBOT YASASI
1) bir robot bir insana zarar veremez ya da bir insanin zarar görmesine seyirci kalamaz
2) bir robot 1. kuralla çelişmediği sürece bir insanin emirlerine uymak zorundadır.
3) bir robot 1. ve 2. kuralla çelişmediği sürece kendinin zarar görmesine izin veremez.
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Noobmaster69 1 ay No Smoking
o zaman bir insan bir insana zarar veriyorsa ve zarar veren insani durdurmanin yolu da ona zarar vermekse robot dusunup insanlari insanlardan korumanin tek yolunun butun insanligi yok etmek oldugu kanisina varir ve robotlarla insanlar savasa girer, robotlar dunyayi terkedip uzayda kolonilesirler, sayilarini arttirir ve dunya’ya saldirirlar, insanligi yokedince de asil programlandiklari goreve hizmet edemedikleri icin kendilerini imha ederler
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