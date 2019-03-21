Avrupalıların dörtte biri, ülkeleri politikacılar yerine yapay zekalı robotların yönetmesini istiyor

Katılımcılara yapay zekanın ülkelerinin yönetilmesi hakkında önemli kararlar vermelerini isteyip istemedikleri soruldu. Araştırmaya katılan ülkeler arasında Hollanda, yüzde 43'lük bir katılımla yapay zekalı bir başbakana sıcak bakan ilk ülke oldu. İngiltere'de ise bu soruya yüzde 31 oranında evet cevabı verildi.

Yarardan çok zarar verebilir

Otomasyon ve teknolojik değişimin hızı konusunda Avrupa'da kaygı uyandıran şaşırtıcı araştırma, İspanya'nın IE Üniversitesinde Değişim Yönetimi Merkezi tarafından yapıldı. Araştırmacılar, iklim değişikliğinin yanı sıra yeni teknolojilerin yönetiminin, AB'nin şu anda karşılaştığı en büyük zorluk olduğu sonucuna vardılar.

https://metro.co.uk/2019/03/20/one-four-europeans-trust-artificial-intelligence-politicians-8949238/amp/

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Ocak 2019'da yapılan ankete katılanlarınşu ifadeyle hemfikir: "Uygun şekilde kontrol edilmezse, yeni teknolojiler önümüzdeki on yılda topluma yarardan fazla zarar verecek." Yapılan araştırmada İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya ve Hollanda'danyer aldığını da belirtelim.