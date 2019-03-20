Galaxy Fold'un sızan videosunda, ekranın ortasında katlama izi olduğu görülüyor

2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların görücüye çıkarılacağı bir yıl olacağını bekliyorduk. Beklediğimiz gerçekleşti ve birçok akıllı telefon üreticisi katlanabilir teknolojilerini sergilemeye başladılar. Bunlardan biri de Güney Koreli akıllı telefon üretisi Samsung oldu. Ancak sızan bir video, şirketin katlanabilir akıllı telefonunun görmediğimiz bazı yönlerini sergiliyor.

Ekrandaki iz kafa karıştırıyor

https://www.engadget.com/2019/03/20/galaxy-fold-hands-on-leak/

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Bildiğiniz üzereolarak adlandırılan Samsung'un bu katlanabilir telefonunu, lansman etkinliğinde ve sonrasında çıkan resmi bir Samsung videosunda görebilmiştik. Henüzbu cihazla ilgili yeni bir video da Vietnam'dan geldi. Cihazınsürülecek olan modeli mi, yoksami olduğu henüz tam kesin olmasa da, videoda en çok dikkati çeken nokta, Galaxy Fold'un ekranının ortasındaolması.Bloomberg'te yayınlanan bir haberde, Galaxy Fold'un ekranındafazla kez katlama sonucu bir kıvrım oluşabileceği ve bunun Samsung'un ücretsiz ekran değişimi için açıkladığırakamının çok uzağında olduğu belirtilmişti. Cihaz şimdilik satışa sunulmadığı içinbir katlanabilir akıllı telefonun bu tip bir sorunu ne kadar sürede yaşatacağını söylemek oldukça güç. Haberin başında da belirttiğimiz üzere videodaki bu cihazınbir test ünitesi olma ihtimali de yok değil.