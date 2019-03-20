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Galaxy Fold'un sızan videosunda, ekranın ortasında katlama izi olduğu görülüyor

Teknoloji devi Samsung'un, geçtiğimiz ay tanıttığı katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'un sızan yeni bir videosu, ekranın ortasında katlama izi olduğunu ortaya çıkardı.
2 ay
9,4b
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44
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların görücüye çıkarılacağı bir yıl olacağını bekliyorduk. Beklediğimiz gerçekleşti ve birçok akıllı telefon üreticisi katlanabilir teknolojilerini sergilemeye başladılar. Bunlardan biri de Güney Koreli akıllı telefon üretisi Samsung oldu. Ancak sızan bir video, şirketin katlanabilir akıllı telefonunun görmediğimiz bazı yönlerini sergiliyor.

Ekrandaki iz kafa karıştırıyor

Bildiğiniz üzere Galaxy Fold olarak adlandırılan Samsung'un bu katlanabilir telefonunu, lansman etkinliğinde ve sonrasında çıkan resmi bir Samsung videosunda görebilmiştik. Henüz ulaşılabilir olmayan bu cihazla ilgili yeni bir video da Vietnam'dan geldi. Cihazın piyasaya sürülecek olan modeli mi, yoksa prototipi mi olduğu henüz tam kesin olmasa da, videoda en çok dikkati çeken nokta, Galaxy Fold'un ekranının ortasında katlama izinin olması.

Bloomberg'te yayınlanan bir haberde, Galaxy Fold'un ekranında 10 binden fazla kez katlama sonucu bir kıvrım oluşabileceği ve bunun Samsung'un ücretsiz ekran değişimi için açıkladığı 200 bin katlama rakamının çok uzağında olduğu belirtilmişti. Cihaz şimdilik satışa sunulmadığı için, 2 bin dolarlık bir katlanabilir akıllı telefonun bu tip bir sorunu ne kadar sürede yaşatacağını söylemek oldukça güç. Haberin başında da belirttiğimiz üzere videodaki bu cihazın kusurlu bir test ünitesi olma ihtimali de yok değil.

https://www.engadget.com/2019/03/20/galaxy-fold-hands-on-leak/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Bunu aldıysanız mecbur katlanacaksınız. Yapacak bir şey yok :)
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Kevin De Bruyne 2 ay SEO-Uzmanı
Hayatı boyunca samsung kullanmamış biriyim ve 3 yıla yakındır xiaomi kullanıcısıyım. Nasıl bir düşünce tarzına sahipsiniz bilmiyorum ama ben orada teknolojiyi savunmuşum ve gerekli argümanlarımı ileri sürmüşüm. Diğer yandan siz ise cevap bile verememiş ve ben samsung'a veya başka bir markaya dair hiçbir övgüde, taraf tutmama rağmen beni "fanboy" ilan etmişsiniz.
Hem huawei hem xiaomi hem de diğer tüm katlanabilir ekran kullanacak markalardan hangisinin fanboyu olduğuma nasıl karar verdiniz? Samsung veya motorola marka katlabilir telefonlar başarısız olsa bile huawei veya başka bir marka bunu başaracaktır. Siz Hazmedemeseniz de gelecek burada.
edit:imla
Hayatı boyunca samsung kullanmamış biriyim ve 3 yıla yakındır xiaomi kullanıcısıyım. Nasıl bir düşünce tarzına sahipsiniz bilmiyorum ama ben orada teknolojiyi ...
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xD 3d 5d 2 ay
Bazı cahiller kağıtla bunu bir tutmuş.Muhtemelen bunu diyen şahıs metalurji mühendisliğini duyunca ne o meteoroloji mi havayamı bakıyonuz der..
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Ahmet DOĞAN 1 ay
Katlasaktamısaklasak katlamasaktamısaklasak ;)
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DH Misafiri 2 ay
10 yıl önce kapaklı tuşlu telefon kullanan milletimiz başlamış "izi var izi var çöp alınmaz" demeye. Kardeşim her inovasyon belli başlı sorunlarla birlikte gelir. Sonrasında yavaş yavaş bu sorunlar çözülür.
Ben şahsen telefonu çok beğendim. İz olsa da sıkıntı olmazdı çatır çatır kullanırdım. Ayrıca Samsung sağlamlığını bizzat deneyimlediğim için sağlam olacağına inanıyorum. Benim için fiyat/performans önemli...
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DH Misafiri 2 ay
Samsung gibi sirketler bu tur urun gelistirme islerinde paralel olarak, farkli calisma gruplarindan urun gelistirmeleri isteniler. elene elene son halini alir urun. bu urun zaten bircok acidan tanitilan urunden farkli, detaylara bakarsaniz anlarsiniz. yani bu videonun en az 6 ay gelistirilmis prototip olma ihtimali yuksek...
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Redunay 2 ay
Katlanan yer iz yapar, doğanın kanunudur bu
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kadalt 2 ay
Biz daha tek bar halini üretemiyoruz 😂
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alemburda34 2 ay
Demek o yüzden 2 bin istiyorlar, adamlar bozulur diye 2. ekrandan parasını peşin alıyorlar.
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Askaparta 2 ay
Paranın izi.
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Curimo 2 ay
Delik, çentik, oyuk furyasından sonra bir de şimdi katlanma izi, ütü izi ile uğraşacağız anlaşılan... Eskiden teknoloji heyecan verirdi, gelişmeleri kalbim çarpa çarpa takip ederdim, şimdi okuduğum gelişmeler çoğu zaman midemi bulandırıyor...
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ibo-wan 2 ay
Aklına direk Nokia E90 gelen dinazorlar el kaldırsın

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Bonus: Şu çıkacak dedikleri samsung fake olmasa alırdım valla

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sadrag 2 ay
Valla direk gözüme çarpan telefondaki tarih; 2018 mart diyor. Eger doğruysa tanıtımdan bir yıl önce neredeyse. Yani.. prototip olabilir..
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samsung, galaxy fold ve
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