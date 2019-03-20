Galaxy Fold'un sızan videosunda, ekranın ortasında katlama izi olduğu görülüyor

Teknoloji Editörü
2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların görücüye çıkarılacağı bir yıl olacağını bekliyorduk. Beklediğimiz gerçekleşti ve birçok akıllı telefon üreticisi katlanabilir teknolojilerini sergilemeye başladılar. Bunlardan biri de Güney Koreli akıllı telefon üretisi Samsung oldu. Ancak sızan bir video, şirketin katlanabilir akıllı telefonunun görmediğimiz bazı yönlerini sergiliyor.
Ekrandaki iz kafa karıştırıyorBildiğiniz üzere Galaxy Fold olarak adlandırılan Samsung'un bu katlanabilir telefonunu, lansman etkinliğinde ve sonrasında çıkan resmi bir Samsung videosunda görebilmiştik. Henüz ulaşılabilir olmayan bu cihazla ilgili yeni bir video da Vietnam'dan geldi. Cihazın piyasaya sürülecek olan modeli mi, yoksa prototipi mi olduğu henüz tam kesin olmasa da, videoda en çok dikkati çeken nokta, Galaxy Fold'un ekranının ortasında katlama izinin olması.
Bloomberg'te yayınlanan bir haberde, Galaxy Fold'un ekranında 10 binden fazla kez katlama sonucu bir kıvrım oluşabileceği ve bunun Samsung'un ücretsiz ekran değişimi için açıkladığı 200 bin katlama rakamının çok uzağında olduğu belirtilmişti. Cihaz şimdilik satışa sunulmadığı için, 2 bin dolarlık bir katlanabilir akıllı telefonun bu tip bir sorunu ne kadar sürede yaşatacağını söylemek oldukça güç. Haberin başında da belirttiğimiz üzere videodaki bu cihazın kusurlu bir test ünitesi olma ihtimali de yok değil.
https://www.engadget.com/2019/03/20/galaxy-fold-hands-on-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hem huawei hem xiaomi hem de diğer tüm katlanabilir ekran kullanacak markalardan hangisinin fanboyu olduğuma nasıl karar verdiniz? Samsung veya motorola marka katlabilir telefonlar başarısız olsa bile huawei veya başka bir marka bunu başaracaktır. Siz Hazmedemeseniz de gelecek burada.
edit:imla