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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avustralya’dan araştırma ekibi soyadan grafen üretmeyi başardı

Mini elektronik cihazlar, %25 daha fazla enerji depolayan telefon bataryaları gibi çok sayıda uygulaması olan grafenin tek problemi üretim maliyetiydi. Araştırmacılar bu sorunu da çözmeyi başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
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Son yıllarda önem verilen bir materyal olan grafen, bir atom kalınlığında olan karbondan oluşmuş bir yapı olarak tarif edilebilir. Grafene verilen önemin artması ise hem bu alandaki kimyasal bilginin artması hem de grafenin aslında teknolojik açıdan ortaya koyduğu güzel sonuçlardan kaynaklanıyor.
Bahsettiğimiz bu sonuçların en başında ince olması ve iletkenliğinin yüksek olması sayesinde mini elektronik cihazlarda ve biyomedikal cihazlarda kullanılabilir olması geliyor. Bunun dışında yine bahsettiğimiz özellikler sayesinde günlük hayatımızda kullandığımız bilgisayar, sensör ve güneş panelleri gibi cihazlarda da önemli gelişmeler sağlayabilir. Grafenin belki de en büyük sorunu ise üretim maliyeti ancak şimdi bu konuda da güzel bir haber geldi: Avustralya’daki CSIRO adlı araştırma kurumundan bilim insanları, ticari grafen üretimindeki önemli engellerden birini ortadan kaldırdı ve düşük maliyetle soya tabanlı grafen materyal üretmeyi başardı.
CSIRO’nun The University of Sydney, University of Technolohy Sydney ve The Queensland University of Technology’den araştırmacılarla yaptığı ortak çalışmanın sonucunda, “GraphAir” ismini verdikleri teknoloji ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre bu teknoloji sayesinde çok özel hazırlanmış üretim ortamına gerek kalmıyor. Temel olarak bahsetmek gerekirse bu yeni teknoloji sayesinde normal atmosfer havasında doğal hammaddeler kullanılarak grafen film üretilebiliyor. Bu sayede grafen üretimi daha basit ve daha hızlı hale gelmiş oluyor.
Bu teknoloji kullanılmadığında ise grafen üretimi için çok özel olarak kontrol edilen ve sıkıştırılmış patlayıcı gazlar içeren bir ortamda, yüksek sıcaklıklarda saatlerce çalışmak ve çok fazla vakum işlemi yapmak gerekiyor. Ayrıca CSIRO’nun geliştirdiği yeni üretim tekniğiyle üretilen grafenlerin bahsettiğimiz normal yöntemle üretilen grafenlere yakın düzeyde kalitede olduğunu belirtmek gerek.
Yine CSIRO tarafından yapılan açıklamada, bu yeni tekniğin detayları da basit bir şekilde anlatılmış. Açıklamaya göre GraphAir teknolojisi sayesinde soya yağı tek bir aşamada grafen filme dönüştürülebiliyor. Bu tek aşama ise soya yağını ısıtmak. Soya yağını ısıttıkları zaman, içindeki moleküller kırılarak grafen üretiminde gerekli olan temel karbon yapı birimlerine dönüşüyor.
Teknoloji uzmanlarının tahminlerine göre ucuzlamasıyla beraber bilgisayarlarda da görebileceğimiz grafen için bu yeni yöntem gerçekten de önemli bir adım. Ayrıca bahsettiğimiz yeni üretim teknolojisini geliştiren CSIRO’daki ekibin endüstri partnerleri aradığını belirtelim. Umarız ki gerekli ortaklıkların da kurulmasıyla grafenden faydalanan uzun süreli batarya gibi çok sayıda yeniliği piyasada görürüz.

http://www.zdnet.com/article/csiro-develops-electronics-grade-graphene-from-soybeans/ Yorum Yaz
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kronin 2 yıl en beğenilen N. Chomsky
S. Hawking



Haberdeki Bilim Yuvası üniversiteleri görünce ODTÜ bu hafta hangi buluşu yaptı, ya da yakın zamanda bir halta yaradı mı diye merak edesim geldi. Hatırladığım kadarıyla en son Isid'e fizikçi yetiştiriyordu.

senin gibilerle yaşamak istemediği için çoğu yurtdışında Dünyanın sayılı firmalarında çalışıyor. küçük bir google aramasıyla nerelerde çalıştıklarına ulaşabilirsin.
türkiyede kalan vatanı için bişiler yapmak isteyen idealistlerde reisinizin sürekli sizi gazladığı savunma sanai argesinde çalışıyor. senin bu yorumunu okuyan bir tanesi daha allah kahretsin diyip yurt dışına gitmeye karar vermiş olabilir
S. HawkingHaberdeki Bilim Yuvası üniversiteleri görünce ODTÜ bu hafta hangi buluşu yaptı, ya da yakın zamanda bir halta yaradı...
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awaqado 2 yıl
Resimde ki eleman şaşı bakmış :)
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Turkforce 2 yıl
İmam Hatip - İlahiyat mezunlarından dünya çapında ses getiren bir proje çıktıda biz mi bilmiyoruz.
(Pardon tüpitaktan paraz eriğini imam eriğine dönüştüren müthiş icadı unuttum)
ODTÜ'den mezun 1 kişinin işide katılmasıyla cenahınızdan katılan binlercesini de kıyaslayabilecek misin?
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Lumibrite 2 yıl
forumdaki her bilim-teknoloji konusunda olduğu gibi olay dönüp dolaşıp yine bize gelmiş
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Eeltorm 2 yıl
ODTÜ'ye laf edenler hayatlarında kaç kitap okudu acaba.
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Bluflame 2 yıl Eeltorm
Eeltorm
ODTÜ'ye laf edenler hayatlarında kaç kitap okudu acaba.

laf etmek için minimum kaç tane okunması lazım ?
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sniper23 2 yıl
Ben Grafen için gelmiştim ...
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10ff 2 yıl
Ayni resmi bir onceki haberde de kullandiniz...
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N. Chomsky 2 yıl

Haberdeki Bilim Yuvası üniversiteleri görünce ODTÜ bu hafta hangi buluşu yaptı, ya da yakın zamanda bir halta yaradı mı diye merak edesim geldi. Hatırladığım kadarıyla en son Isid'e fizikçi yetiştiriyordu.
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Mianfei 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Haberdeki Bilim Yuvası üniversiteleri görünce ODTÜ bu hafta hangi buluşu yaptı, ya da yakın zamanda bir halta yaradı mı diye merak edesim geldi. Hatırladığım kadarıyla en son Isid'e fizikçi yetiştiriyordu.

Okul okul değil armağan çağlayan kırması siyasetçi yuvası
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kronin 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking



Haberdeki Bilim Yuvası üniversiteleri görünce ODTÜ bu hafta hangi buluşu yaptı, ya da yakın zamanda bir halta yaradı mı diye merak edesim geldi. Hatırladığım kadarıyla en son Isid'e fizikçi yetiştiriyordu.

senin gibilerle yaşamak istemediği için çoğu yurtdışında Dünyanın sayılı firmalarında çalışıyor. küçük bir google aramasıyla nerelerde çalıştıklarına ulaşabilirsin.
türkiyede kalan vatanı için bişiler yapmak isteyen idealistlerde reisinizin sürekli sizi gazladığı savunma sanai argesinde çalışıyor. senin bu yorumunu okuyan bir tanesi daha allah kahretsin diyip yurt dışına gitmeye karar vermiş olabilir
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