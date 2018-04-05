Avusturyalı şirket, Avrupa'nın ilk elektrikli itfaiye aracını geliştirdi

Elektrikli araçların gelişimi durmaksızın devam ediyor. Bu gelişim devam ederken, kara taşımacılığının her türünden araçlar da birer birer elektrikliye dönüşüyor. Özel kullanım amaçlı araçlar da bu değişimden fazlasıyla nasibini alıyor. Buna örnek olarak Kreisel tarafından dönüştürülen elektrikli itfaiye aracını gösterebiliriz.

Avusturya merkezli küçük bir şirket olan Kreisel Electric, genel olarak elektrikli araç dönüşümleriyle tanınıyor. Yeni tanıttıkları tamamen elektrikli itfaiye aracı da bunlardan yalnızca bir tanesi. Şirket, Mercedes Sprinter modeli üzerine kurulu bu aracı elektrikli motordan güç alacak şekilde dönüştürmüş.

Şirketin CEO’su Markus Kreisel’e göre, itfaiye gibi özel kullanım amaçlı araçlar bu dönüşüm için oldukça ideal. Görevleri gereği uzun bir menzile sahip olmaları gerekmiyor. Kullanım sıklığı dolayısıyla da görev aralarında kolaylıkla şarj edilebileceği düşünülüyor.

Şirket, Arnold Schwarzenegger için elektrikli Hummer geliştirmişti

160 kilometre menzil

Kreisel Electric’in dönüştürdüğü itfaiye aracında 120 kW elektrikli motor kullanılıyor. Bu motor, totalde 86 kWh kapasiteye ve 620 kilogram ağırlığa ulaşan dört ayrı bataryadan güç alıyor. Hızlı şarj özelliğine sahip bu bataryalar, tek bir şarjla 160 kilometre menzile imkan sağlıyor.

Asıl işi elektrikli araçlar için batarya geliştirmek olan Kreisel Electric, 1 milyon dolarlık elektrikli Porsche 910 gibi etkileyici projeleriyle tanınıyor. Şirketin Arnold Schwarzenegger için Mercedes G-Serisi ve Hummer gibi bir kaç aracı elektrikliye çevirmişliği bile var.

https://electrek.co/2018/04/04/kreisel-all-electric-fire-engine/