Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avusturyalı şirket, Avrupa'nın ilk elektrikli itfaiye aracını geliştirdi

Avusturya merkezli küçük bir girişim olan Kreisel Electric, etrafına elektrikli araç dönüşümleriyle nam salmış durumda. Şirketin son projesi ise tamamen elektrikli bir itfaiye aracı oldu.
1 yıl
1,6b
1
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elektrikli araçların gelişimi durmaksızın devam ediyor. Bu gelişim devam ederken, kara taşımacılığının her türünden araçlar da birer birer elektrikliye dönüşüyor. Özel kullanım amaçlı araçlar da bu değişimden fazlasıyla nasibini alıyor. Buna örnek olarak Kreisel tarafından dönüştürülen elektrikli itfaiye aracını gösterebiliriz.
Avusturya merkezli küçük bir şirket olan Kreisel Electric, genel olarak elektrikli araç dönüşümleriyle tanınıyor. Yeni tanıttıkları tamamen elektrikli itfaiye aracı da bunlardan yalnızca bir tanesi. Şirket, Mercedes Sprinter modeli üzerine kurulu bu aracı elektrikli motordan güç alacak şekilde dönüştürmüş.
Şirketin CEO’su Markus Kreisel’e göre, itfaiye gibi özel kullanım amaçlı araçlar bu dönüşüm için oldukça ideal. Görevleri gereği uzun bir menzile sahip olmaları gerekmiyor. Kullanım sıklığı dolayısıyla da görev aralarında kolaylıkla şarj edilebileceği düşünülüyor.
Şirket, Arnold Schwarzenegger için elektrikli Hummer geliştirmişti

160 kilometre menzil 

Kreisel Electric’in dönüştürdüğü itfaiye aracında 120 kW elektrikli motor kullanılıyor. Bu motor, totalde 86 kWh kapasiteye ve 620 kilogram ağırlığa ulaşan dört ayrı bataryadan güç alıyor. Hızlı şarj özelliğine sahip bu bataryalar, tek bir şarjla 160 kilometre menzile imkan sağlıyor.
Asıl işi elektrikli araçlar için batarya geliştirmek olan Kreisel Electric, 1 milyon dolarlık elektrikli Porsche 910 gibi etkileyici projeleriyle tanınıyor. Şirketin Arnold Schwarzenegger için Mercedes G-Serisi ve Hummer gibi bir kaç aracı elektrikliye çevirmişliği bile var.

https://electrek.co/2018/04/04/kreisel-all-electric-fire-engine/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl ARM tabanlı bilgisayarlara 64 bit uygulama desteği geliyor 1 yıl Amerikalı şirket, sürücüsüz araçları uzaktan kontrol etmek istiyor 1 yıl Age of Civilizations Afrika, Play Store'da kısa süreliğine ücretsiz 1 yıl Sony iki yeni 4K HDR televizyon serisini tanıttı 1 yıl Çinli şirket Türkiye'ye 1 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı yapmak istiyor 1 yıl Western Digital oyunculara yönelik Black 3D NVMe M2 SSD modelini hazırladı 1 yıl Sinema oyuncularının iPhone ile çekilen portreleri sergi oldu 1 yıl Xiaomi’den 36 Wattlık hızlı şarj adaptörü 1 yıl 2019 Volkswagen Jetta, Amerika'da 19 bin 395 dolardan satışa çıkıyor 1 yıl Samsung tarihi rekorlara imza atmaya devam ediyor 1 yıl Bitcoin'in yeni kirli kullanım alanı: Boşanma sürecinde mal kaçırma 1 yıl Estonya, vatandaşlarına ücretsiz genetik test hizmeti sunacak 1 yıl Hubble, bilinen evrenin en uzak yıldızını görüntüledi "Tam 9 milyar ışık yılı" 1 yıl Mark Zuckerberg: Facebook’u en iyi ben yönetirim 1 yıl Yakın gelecekte iPhone’ları el hareketleri ile kontrol edeceğiz 1 yıl Facebook, Rusya ile ilişkili 273 hesap ve sayfayı kapattı 1 yıl BİM’e uygun fiyatlı oyuncu ürünleri geliyor 1 yıl Çin dünyanın en uzun deniz köprüsünü kullanıma sunuyor 1 yıl Android için Microsoft Launcher güncellendi 1 yıl Avustralyalı şirket Diyarbakır’da petrol buldu; kendisi işletecek 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Avusturyalı şirket, Avrupa'nın ilk elektrikli itfaiye aracını geliştirdi Sonraki Bakteriler antibiyotiklere karşı artık çok daha dirençli 1 yıl Samsung Flip'i test ettik "Akıllı, pratik ve kullanması kolay" 1 yıl Far Cry 5'in 30 dakikalık kısa filmi YouTube'da yayınlandı 1 yıl Google çalışanlarından şirkete sitem dolu mektup: Pentagon'la çalışmayı sonlandırın 1 yıl Aylık abonelik sistemiyle istediğiniz BMW modeli ayağınıza geliyor 1 yıl S-400 Temmuz 2019’da geliyor, Patriot’lar için top ABD’de 1 yıl Google tükettiğinden daha fazla yenilenebilir enerji satın alıyor 1 yıl Yapay zeka uzmanları Güney Kore'nin ''katil robot'' projesini boykot ediyor 1 yıl Vatoz balığı şeklinde silahlı insansız deniz aracı: WATTOZZ 1 yıl Facebook’un yeni veri kullanım sözleşmesi Tinder’in çökmesine neden oldu 1 yıl OnePlus 6 özellikleri belli oluyor 1 yıl Dacia Sandero Stepway Style paketi Türkiye'de satışa sunuldu 1 yıl Mark Zuckerberg, kişisel güvenlik önerilerinde bulundu 1 yıl SpaceX, İTÜ'nün 100 bin dolarlık küp uydusunu uzaya fırlattı 1 yıl Uber'e yerli rakip geldi: @taksi 1 yıl Galaxy S9 mini benchmark testlerinde görüldü 1 yıl Onaylandı: OnePlus 6'nın çentiği gizlenebilecek 1 yıl Facebook'tan şok açıklama: Veri skandalı 87 milyon kullanıcıyı etkilemiş olabilir 1 yıl Yeni Spider-Man oyunu Eylül ayında geliyor 1 yıl Adobe Premiere Pro'ya otomatik renk eşleştirme ve fon müziği kısma özellikleri geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim