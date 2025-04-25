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    Yüzde 10 ÖTV'li yeni Tesla Model Y Türkiye'de

    Tesla'dan yapılan açıklamada, en uygun fiyatlı Model Y'nin bugün 17:00'den itibaren sınırlı sayıda olmak üzere araç envanter listesinde yer almaya başlayacağı duyuruldu.

    Yüzde 10 ÖTV'li yeni Tesla Model Y Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Yeni Tesla Model Y'nin en uygun fiyatlı versiyonunu bekleyenler için güzel haber geldi. Yüzde 10 ÖTV'li yeni Model Y Türkiye'de. Yapılan açıklamaya göre, en uygun fiyatlı Model Y, bugün saat 17:00'den itibaren sınırlı sayıda satışa sunulacak. İlk teslimatlar ise mayıs ayında başlayacak.

    Dün yeni Tesla Model Y SR markanın envanter sayfasında test olarak listelenmiş ve ÖTV diliminde yüzde 60 yazması sebebiyle kafaları karıştırmıştı. Ancak listede vergisiz fiyatın 1.408.790 TL yazması, bu konuda bir hata olduğunu düşündürdü. Bu da bugün satışa sunulacak yeni Tesla Model Y SR'ın yüzde 10'luk dilimle 1.9 milyon TL'den satılacağını gösteriyor. Markanın açıklamasında "En uygun yeni Model Y artık Türkiye'de" yazması da bu durumu doğruluyor.

    Yüzde 10 ÖTV'li yeni Tesla Model Y Türkiye'de Tam Boyutta Gör

    2025 Tesla Model Y özellikleri ⚡

    Yeni Tesla Model Y'nin ön ve arka tasarımında değişiklik yapıldı. Boydan boya uzanan LED ışık imzasıyla dikkatleri üzerine çeken model, bölünmüş far tasarımının uygulandığı ilk Tesla olarak karşımızda. Bu yeni tasarım sayesinde otomobilin aerodinamik yapısı da iyileştirildi. 0.23 Cd'lik hava sürtünme katsayısı 0.22 Cd'ye düşürüldü. Bunun sonucunda genel verimlilikte ve menzilde az da olsa artış yaşandı.

    Yüzde 10 ÖTV'li yeni Tesla Model Y Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Model Y'nin iç mekanında malzeme kalitesi iyileştirildi. Ayrıca, Model Y kullanıcılarının beklediği özellikler olan ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma, elektrikli katlanabilen arka koltuklar ve 8 inç arka ekran gibi donanımlar da devreye alındı. Bağlanabilirlik sistemi de iyileştirilerek daha hızlı mobil ve Wi-Fi bağlantılarıyla birlikte akıllı telefonu anahtar olarak kullanma fonksiyonunun menzili artırıldı. Bagaj kapağı ise artık eller serbest biçimde yaklaşınca otomatik açılıyor.

    Tesla Model Y'nin ses sistemi de elden geçirildi. Daha estetik görünen hoparlör tasarımıyla birlikte ses performansı da artırıldı. Ancak, tek motorlu Standard Range ve Long Range versiyonlarda hoparlör sayısı 9'a düşürüldü. Önceki modelde tüm versiyonlarda 13 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyordu. Çift motorlu Uzun Menzil versiyonunda ise 15 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyor.

    Yüzde 10 ÖTV'li yeni Tesla Model Y Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Elektrikli modelde yapılan önemli güncellemelerden biri de süspansiyon sistemi oldu. Kullanılan ikinci nesil süspansiyon ve ikinci nesil gürültü engelleme donanımı sayesinde daha iyi sönümleme, yüksek konfor, iyileştirilmiş direksiyon tepkisi ve daha sessiz sürüş deneyimi gibi sonuçların elde edildiği ifade ediliyor. Buna ek olarak, Model Y'nin dışındaki kamera sayısı da yeni ön kamera ile birlikte 8 adede yükseltildi.

    Tesla Model Y'nin Standart Range versiyonu WLTP'ye göre 455 kilometre sürüş menziline sahipti. Makyajlı modelde yapılan aerodinamik iyileştirmeler ve CATL imzalı 62,5 kWsa'lik yeni LFP batarya sayesinde menzil 500 kilometreye kadar yükseldi. 220 kW'lık (Türkiye'de aynı motor 159 kW ile sınırlı) motorla 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlayan otomobilin son hızı da 201 km/s olarak karşımıza çıkıyor.

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