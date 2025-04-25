Yüzde 10 ÖTV'li yeni Tesla Model Y Türkiye'de

Dün yeni Tesla Model Y SR markanın envanter sayfasında test olarak listelenmiş ve ÖTV diliminde yüzde 60 yazması sebebiyle kafaları karıştırmıştı. Ancak listede vergisiz fiyatın 1.408.790 TL yazması, bu konuda bir hata olduğunu düşündürdü. Bu da bugün satışa sunulacak yeni Tesla Model Y SR'ın yüzde 10'luk dilimle 1.9 milyon TL'den satılacağını gösteriyor. Markanın açıklamasında "En uygun yeni Model Y artık Türkiye'de" yazması da bu durumu doğruluyor.
2025 Tesla Model Y özellikleri ⚡
Yeni Tesla Model Y'nin ön ve arka tasarımında değişiklik yapıldı. Boydan boya uzanan LED ışık imzasıyla dikkatleri üzerine çeken model, bölünmüş far tasarımının uygulandığı ilk Tesla olarak karşımızda. Bu yeni tasarım sayesinde otomobilin aerodinamik yapısı da iyileştirildi. 0.23 Cd'lik hava sürtünme katsayısı 0.22 Cd'ye düşürüldü. Bunun sonucunda genel verimlilikte ve menzilde az da olsa artış yaşandı.
Tesla Model Y'nin ses sistemi de elden geçirildi. Daha estetik görünen hoparlör tasarımıyla birlikte ses performansı da artırıldı. Ancak, tek motorlu Standard Range ve Long Range versiyonlarda hoparlör sayısı 9'a düşürüldü. Önceki modelde tüm versiyonlarda 13 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyordu. Çift motorlu Uzun Menzil versiyonunda ise 15 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyor.
Tesla Model Y'nin Standart Range versiyonu WLTP'ye göre 455 kilometre sürüş menziline sahipti. Makyajlı modelde yapılan aerodinamik iyileştirmeler ve CATL imzalı 62,5 kWsa'lik yeni LFP batarya sayesinde menzil 500 kilometreye kadar yükseldi. 220 kW'lık (Türkiye'de aynı motor 159 kW ile sınırlı) motorla 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlayan otomobilin son hızı da 201 km/s olarak karşımıza çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
676 Kişi Okuyor (30 Üye, 646 Misafir) 95 Masaüstü 581 Mobil
11121 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Tesla, elektrikli otomobil ve