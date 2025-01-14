Yerli otomobil Togg'un bu yıl Almanya'da satışa çıkması bekleniyor

Togg, Almanya satışına hazırlanıyor
Halihazırda TOGG, Almanya, Stuttgart’da çalışmak üzere ürün yönetimi, satış ve lojistik alanları için dört ilan listelemeye devam ediyor. Bu ilanların her birinde yüzün üzerinde başvuru yapılmışken firma, 2025 yılında Almanya’da satışlara başlamayı hedefliyor. Satışların Togg T10X’in yanı sıra T10F sedan modelini de içermesi bekleniyor.
Togg CEO’su Gürcan Karakaş ise geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada "Burada, kesinlikle otomotiv endüstrisinin kalbine, yani Avrupa'ya gidiyorsunuz ve bunu gelecek yıl için planlıyoruz. Avrupa'nın, şu anda ilerleme hızlarında biraz daha fazla soru işareti olmasına rağmen, özellikle ülkemizin Avrupa'daki yenilenebilir enerji karmasında olması nedeniyle anahtar hareketliliğe kesinlikle inanıyoruz. Bu konuda en üst sıralarda yer alan ülkelerden biri olmak, bize liderlerden biri olma enerjisini ve cesaretini veriyor." ifadelerini kullanmıştı.
Güncel verilere göre 49 bin 676 adet Togg T10X'in yollarda bulunuyor. 2023 yılında 19 bin 583 adetlik satış yapan Togg, 2024 yılında ise 30 bin 93 adet T10X satışı gerçekleştirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil