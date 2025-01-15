2025 BYD Atto 3'ün tasarımı ortaya çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör 2025 BYD Atto 3 için Çin'de onay başvuruları yapıldı ve güncellenen modelin tasarımı ortaya çıktı. Çin'de Yuan Plus adıyla satılan kompakt elektrikli SUV'un ön ve arka tasarımında bazı değişiklikler yapılmış.

Yenilenen BYD Atto 3'ün ön tasarımına baktığımızda yeni tamponun otomobile daha agresif bir görüntü kazandırdığını görebiliyoruz. Ejderha yüzüne benzetilen farlarda ve LED ışık imzasında herhangi bir değişiklik gözlenmezken, burun kısmında uzanan çizginin artık daha belirgin şekilde alt ve üst kısmı ayırdığı göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Atto 3'ün ön kamerası tamponun üst kısmına taşınmış durumda. Şirket bu hamleyi daha iyi bir görüş açısı yakalamak için gerçekleştirmiş olabilir. Hatırlanacak olursa BYD, geçtiğimiz aylarda DJI'dan yeni ADAS teknolojileri tedarik edeceklerini duyurmuştu. Yenilenen Atto 3'te de buna bağlı birtakım güncelleme görebiliriz.

Elektrikli SUV'un yan tasarımında genel görünüm aynı kalırken yeni tasarıma sahip jantlar kendini belli ediyor. Ayrıca, kapı altlarında krom parçalarla birlikte daha farklı bir görsellik oluşturulmuş. Mevcut modelin arka sütununda yer alan balık pulu benzeri tasarım da yeni modelde değiştirilmiş. Arka tarafta ise dikey fren lambalarına sahip yeni spoyler ve öndekiyle uyumlu bir tampon tasarımı karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör 2025 BYD Atto 3; 4455 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1615 mm yüksekliğe ve 2720 mm aks mesafesine sahip. Mevcut modele göre boyutlarda herhangi bir değişim yok. Listelenen versiyonda 150 kW motorla birlikte 49.92 kWsa ve 60.48 kWsa'lik LFP batarya seçeneklerinin bulunduğunu görüyoruz. Bu bataryalar CLTC'ye göre sırasıyla 430 km ve 510 km sürüş menzili vadediyor.

Yenilenen BYD Atto 3'ün Çin'de ne zaman satışa sunulacağı belli değil ancak yılın ikinci çeyreğine yönelik bir beklenti var. Mevcut modelin fiyatı ülkemizde 1.494.500 TL'den başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2025 BYD Atto 3'ün tasarımı ortaya çıktı