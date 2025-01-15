2025 BYD Atto 3'ün tasarımı ortaya çıktı

Yenilenen BYD Atto 3'ün ön tasarımına baktığımızda yeni tamponun otomobile daha agresif bir görüntü kazandırdığını görebiliyoruz. Ejderha yüzüne benzetilen farlarda ve LED ışık imzasında herhangi bir değişiklik gözlenmezken, burun kısmında uzanan çizginin artık daha belirgin şekilde alt ve üst kısmı ayırdığı göze çarpıyor.
Elektrikli SUV'un yan tasarımında genel görünüm aynı kalırken yeni tasarıma sahip jantlar kendini belli ediyor. Ayrıca, kapı altlarında krom parçalarla birlikte daha farklı bir görsellik oluşturulmuş. Mevcut modelin arka sütununda yer alan balık pulu benzeri tasarım da yeni modelde değiştirilmiş. Arka tarafta ise dikey fren lambalarına sahip yeni spoyler ve öndekiyle uyumlu bir tampon tasarımı karşımıza çıkıyor.
Yenilenen BYD Atto 3'ün Çin'de ne zaman satışa sunulacağı belli değil ancak yılın ikinci çeyreğine yönelik bir beklenti var. Mevcut modelin fiyatı ülkemizde 1.494.500 TL'den başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil