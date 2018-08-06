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Ay tutulmasına bir de böyle bakın: Dünya’nın tam gölgesi

Geçtiğimiz günlerde gözlemlenen 21. yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması muhteşem görüntülere sahne olmuştu. Bu görüntülere bir yenisi daha ekledi: Dünya’nın Ay üzerindeki tam gölgesi.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Uzay
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Güneş tutulmasına şahit olanlar bilir ki bu çok özel bir andır. Güneş ile Ay'ın boyutu arasındaki oran Güneş-Ay-Dünya arasındaki uzaklıkla eşdeğerdir. Bu sayede Ay, Güneş ile Dünya arasına girdiğinde Güneş’in tamamı gölgelenir ve korona katmanı gözle görülür hale gelir. Bizler için izlemesi eşsiz bir manzara ortaya çıkarken bilim adamları için de bu katmanı incelemek için önemli bir fırsat doğmuş olur.

Ancak, bu durum Ay tutulmasında geçerli değildir. Dünya’nın Ay üzerine düşen gölgesi Ay’dan çok daha büyük olduğundan Dünya’nın gölgesini bütün olarak görmek mümkün olmaz. Bu duruma farklı bir yaklaşım sergileyen Avusturalyalı amatör astronom Tom Harradine, Ay tutulmasının farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını, Dünya’nın gölgesi merkezde olacak şekilde yeniden düzenlemiş.  Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.
Bilim adamları oluşturulan görüntünün gerçekle örtüşüp örtüşmediğini anlamak için basit bir hesap yapmışlar. Resimdeki gölge ile Ay boyutunu piksel cinsinden oranlayarak çıkan sonucu bilinen Dünya ve Ay boyutuyla karşılaştırmışlar ve sonucun inanılmaz hassas olduğunu görmüşler: Tamı tamına 2.61. Bu gerçek boyutlar ile birebir aynı değer. Amatör bir astronomun bu ilginç yaklaşımı sayesinde Ay tutulması esnasında Dünya’nın gölgesinin tamamı gözlemlenmiş oldu.

Bildiğiniz üzere tutulma esnasında Ay hafif eğimli düz bir çizgi halinde gökyüzünde konumlanıyor. Resimde görüldüğü halin elde edilmesi için Harradine, Dünya’nın şeklini dikkate almış. Ay üzerindeki gölgeyi dünyanın şeklini oluşturacak şekilde her bir resmi döndürmüş ve yeniden konumlandırmış. Neticede ise bu muhteşem görüntüyü elde etmiş.

https://www.livescience.com/63251-lunar-eclipse-earth-shadow-photo.html Yorum Yaz
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NumenorluDemirci 9 ay en beğenilen
Dünya düz birader uzay yok
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ONY86 9 ay
kesin ayfonla çekilmiştir
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pastadanadam 9 ay
Vay be, Dünya'nın da gölgesini gördük.
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sadrag 9 ay
Kesinlikle muhteşem ve çok zekice!
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NumenorluDemirci 9 ay en beğenilen
Dünya düz birader uzay yok
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