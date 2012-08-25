Aya ilk ayak basan insan Neil Armstrong, hayatını kaybetti

1969 yılında Apollo 11 uzay aracıyla aya başarıyla iniş yaptıktan sonra aya ayak basan ilk insan ünvanını elde eden Neil Armstrong, 82 yaşında hayata veda etti.





Hafızalara kazınan "Bir insan için küçük bir adım ancak insanlık için büyük bir adım" sözünü söyleyen kişi olan Armstrong'un kalbe bağlı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.

O dönem SSCB ile ABD arasındaki mücadelenin en çok hissedildiği yerlerden birisi olan uzaya çıkma yarışında Armstrong bir ilki başararak ülkesine de büyük bir gurur yaşatmıştı. Son dönemlerde aya iniş görevinin bir senaryo olduğu iddiaları sıkça gündeme gelmekteydi.





Apollo 11, Armstrong'un son görevi olmuştu. Sonraki yıl NASA'da danışman olarak göreve başlayan Armstrong, 1999 yılında evlenmiş ve Cincinnati'de gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.





Kısa süre önce NASA'nın yeterince teknoloji geliştiremediği konusundaki eleştirileri de gündeme oturmuştu.