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Aya ilk ayak basan insan Neil Armstrong, hayatını kaybetti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,7b
1
62
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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1969 yılında Apollo 11 uzay aracıyla aya başarıyla iniş yaptıktan sonra aya ayak basan ilk insan ünvanını elde eden Neil Armstrong, 82 yaşında hayata veda etti.

Hafızalara kazınan "Bir insan için küçük bir adım ancak insanlık için büyük bir adım" sözünü söyleyen kişi olan Armstrong'un kalbe bağlı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybettiği açıklandı. 
O dönem SSCB ile ABD arasındaki mücadelenin en çok hissedildiği yerlerden birisi olan uzaya çıkma yarışında Armstrong bir ilki başararak ülkesine de büyük bir gurur yaşatmıştı. Son dönemlerde aya iniş görevinin bir senaryo olduğu iddiaları sıkça gündeme gelmekteydi. 

Apollo 11, Armstrong'un son görevi olmuştu. Sonraki yıl NASA'da danışman olarak göreve başlayan Armstrong, 1999 yılında evlenmiş ve Cincinnati'de gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Kısa süre önce NASA'nın yeterince teknoloji geliştiremediği konusundaki eleştirileri de gündeme oturmuştu.

http://cosmiclog.nbcnews.com/_news/2012/08/25/13478643-astronaut-neil-armstrong-first-man-to-walk-on-moon-dies-at-age-82?chromedomain=usnews Yorum Yaz
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mutercim 7 yıl en beğenilen
Vay anasını. Donanımhaber gibi bir sitenin izleyici kitlesinin bu kadar bilim ve teknikten uzak oluşu bir yandan epey üzdü beni ama bir yandan da pek şaşırtmadı. Bizim millet başarıya kolay kolay katlanamaz zaten, biz Mustafa Kemal'in ölümünden beri yerimizde sayarken elalemin aya gittiğine inanmamak daha kolay geliyor tabi.

Neil Armstrong'dan sonra aya giden 5 görev, ayak basan on bir kişi var. Adamlar aya bir ayna bıraktılar, lazer ışığı kullanarak ay ile dünya arasındaki mesafenin ölçülmesine yarıyor. Müdüllerin iniş yerlerinin bir sürü resmi var uydularla çekilmiş. Ama kulakları iyice tıkayıp gözleri sımsıkı yummak ve avazı çıktığı kadar bağırmak daha kolay tabi. Biz öyle zorluğa gelemeyiz.

Sinir oldum yine durup duruken ya. Memlekette yeterince sorun yokmuş gibi bir de hıyar Amerikalıların başarılarını savunmak zorunda bırakmayın insanı.
Vay anasını. Donanımhaber gibi bir sitenin izleyici kitlesinin bu kadar bilim ve teknikten uzak oluşu bir yandan epey üzdü beni ama bir yandan da pek şaşırtmad...
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fatality1907 7 yıl
şimdide öteki dünyaya ayak basacak.
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darkaura 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Aya gidildigine inanan arkadaslar, bu adam aydan buraya nasil geldi ? ayda da firlatma istasyonu mu kurdular ?

Daha guncel bir soru soracam 2.5 milyar dolarlık Curiosity neden 2 MP kamera kullanıyor? Daha iyi bir kamera icin odenek mi bulamadilar ? ..

Her gordugunuze inanmayin biraz kafanizi calistirin. Beyin bedava..

beyin bedava....

ne kadar fizik biliyorsunuz. aydaki yercekim buranin 6da 1i. surtunme yapacak atmosfer yok. yolun belli bir kismini gectikden sonra dunyanin cekimi araci geri getiriyor. ayrica aydan kaldirmaniz gereken yuk dunyadaki gibi devasa boyutlarda degil. yani kalkis icin gereken yakit cok cok daha az. dunyadaki gibi devasa firlatma roketlerine ihtiyac yok. genede icinize sinmiyorsa, beyin bedava biraz fizik calisin. bunun matematik integral hesaplarini yapin bakin. eger hesaplarda ortusmeyen bir seyler varsa cikin o zaman kendinizden emin ukalaca iddialarda bulunun.

ha bunlari yapamiyorsaniz gene beyin bedava. eger firlatmada bu kadar acik bir uyusmazlik varsa amerikanin rakipleri bunu amerikaya karsi kullanmazlarmiydi. soguk savas rekabetinde boyle bir sey sovyetlerin gozunden kacarmiydi. yada cin geri zekalimi sizin gordugunuzu goremiyor. yada bu hesaplari amerika gibi yapabilcek bilim insalanlarindan muhendislerden yoksunlar mi. beyin bedava...

curiositynin kamera ozelliklerini arastirmadim. ama bir elektronik muhendisi olarak sunu soyliyebilirim: askeri araclarda ve uzay calismalarinda sizin elektronik oyuncalarinizdaki ucuz silikon yari iletkenlerimi kullaniyorlar saniyorsunuz. dayanikliligin ve guvenilirligin on plana ciktigi yerlerde yongalarda gallium-arsenic gibi cok daha pahali ama dayanikli malzemeler kullanilir. uzayin vakumuna, asiri isi degisimlerine ve ionize rasyasyonuna dayanabilcek elektronik devreler. kisaca 2mp yetiyorsa 2mp olur. onemli olan cihazin dayanikligi. 2,5milyar dolar harcayip o araci oraya gonderdikden sonra agriza vercekse o sensor 41mp olmus kime ne faydasi var.
DH MisafiriAya gidildigine inanan arkadaslar, bu adam aydan buraya nasil geldi ? ayda da firlatma istasyonu mu kurdular ?Da...
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DH Misafiri 5 yıl
bence siz çok fazla uzatmışsınız neyse nedir işin inciğini cıncığını çıkarmayın gerisi hikaye boşverin işte ne yazıyosa oydur (adama ALLAH rahmet eylesin.)he bu arada adam türk mü sanırım türk değil nereli bilen varmı..?
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DH Misafiri 7 yıl
youtube.com/...!
Televizyonun diktatör dediğine diktatör, terörist dediğine terörist, hain dediğine hain, şehit dediğine şehit, şerefsiz dediğine şerefsiz, kahraman dediğine kahraman diyen uydu alıcıları sizi..
Spikerin dudak uçlarında yaşayan; okumaktan, sorgulamaktan, araştırmaktan nefret eden üniversite mezunları sizi.. Hiç okumayın, sorgulamayın, araştırmayın, ...
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CR7_35 7 yıl
Toprağı bol olsun ismini daha yeni duyuyorum.
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kule_genclik 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
youtube.com/...
Televizyonun diktatör dediğine diktatör, terörist dediğine terörist, hain dediğine hain, şehit dediğine şehit, şerefsiz dediğine şerefsiz, kahraman dediğine kahraman diyen uydu alıcıları sizi..
Spikerin dudak uçlarında yaşayan; okumaktan, sorgulamaktan, araştırmaktan nefret eden üniversite mezunları sizi.. Hiç okumayın, sorgulamayın, araştırmayın, ...

Bu cideo gercekten ilgincmis golgelerin farkli olmasi konusu falan cidden tartisilir
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DH Misafiri 7 yıl
Aya falan ayak bastuğı yalanda Allah Rahmet eylesin radyodinlet.net/...
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turkishwarzone 7 yıl
gunumuızde marsa gıtmek daha popıler oldu..
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TELESCOPE 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Aya falan ayak bastuğı yalanda Allah Rahmet eylesin
radyodinlet.net/...

2000 li yılların ortasında idi bir Alman dergisinde buna benzer bir yazı kaleme alınmıştı,yazar (dünya buna inandırıldı) başlığı ile film setlerinden,kapalı stüdyo hilelerine kadar bir çok örneklerle insanları kandırdılar diyordu.Yazar Rus makamları ile görüşmeler yaptığın ancak Amerika'nın aya bayrak diktiği noktasında Rusların bu dikili bayrağı göremediklerini falan vs yazıyordu uzun uzun.
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Zeith 7 yıl
Uzuldum ya. Ilk okulda bu adamın hayaliyle yasardim yemin ederim :(
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DH Misafiri 7 yıl
aydan geri donus konusunda verilen ilkokul duzeyindeki cevap tatmin edici degildi.. Sizin cevaplariniz daha mantikli daha ikna edici, mumkunse aydan nasil geri donduklerini aciklarmisiniz ? Ayda dunyadakinin 6da biri de olsa bir yercekimi var sonucta devasa kutleli arac icin bir firlatma enerjisi gerekecek, yanlismiyim ? Ayrica atmosferden cikarken yasanan surtunme dolayisiyla isi v.s. zorluklar atmosfere girerken de yasanmayacak mi ? Atmosfere girdi diyelim, direk serbest dusme hareketi mi gosterecek ? oyle olursa yere cakilmasi lazim..
Fatih513
Arkadaşlar amerikanın aya gitmediğine inanan arkadaşlar mythbusters dizisinin 6. sezon 10. bölümünü izleyebilirler, bu konuya yazılmış aşağı yukarı her efsaneyi denemişler.
DH Misafiri Aya gidildigine inanan arkadaslar, bu adam aydan buraya nasil geldi ? ayda da firlatma istasyonu mu kurdular ? Daha guncel bir soru soracam 2.5 milyar dolarlık Curiosity neden 2 MP kamera kullanıyor? Daha iyi bir kamera icin odenek mi bulamadilar ? .. Her gordugunuze inanmayin biraz kafanizi calistirin. Beyin bedava..
Aydan geri dönüş konusundaki saçmalığına başka arkadaş cevap vermiş diğerine de ben cevap vereyim. Şimdi Curiositynin dünyayla nasıl iletişim kurduğuna bakalım: 1- Doğrudan iletişim 2- Mars yörüngesindeki uydular aracılığıyla iletişim Doğrudan iletişim ile araç en fazla 500 bps ila 32.000 bps (bits per second) arasında veri gönderebiliyor yani upload edebiliyor. Şimdi bakalım evinde kullandığın ADSL modemin upload hızı ne kadar? TTNETin evlere sunduğu paketlerde download hızınızın dörtte biri ve eğer paketiniz NETLİMİTSİZse yani 8 Mbit ise 1 Mbtdir. 1 MBit kaç bps eder? Megabit dediğimiz aslında 1.000.000 (yani bir milyon, evet) bpsdir. Peki bir BYTE kaç BİT eder? Bir Byte = 8 Bit, yani saniyedeki bit aktarım hızımızı sekize bölersek saniyede kaç byte aktarabileceğimizi buluruz. 500 / 8 = 62.5 ve 32000 / 8 = 4000 Yani Curiosity dünyayla doğrudan iletişim kurduğu zaman saniyede en az 62.5 byte, en fazla 4000 byte veri gönderebiliyor. Peki, sıkıştırılmamış bir 2 MP resim kaç byte yer kaplayacaktır? 2 MegaPiksel = Resim başına 2 milyon piksel eder. RGB formatıda her renk 256 değer alabilir ve bu da her renk için 1 byte (256 = 2^8) ve doğal olarak 3 renk için 3 bytea eşit olur. Ve basit bir hesap ile 2.000.000 Piksel * 3 = 6.000.000 Byte Sonuca geliyoruz. 6 Milyon Bytelık bir resmi dünyaya göndermek ne kadar sürer? 6.000.000 / 4.000 = 1.500 Saniye ~= 0.4 Saat 6.000.000 / 62.5 = 96.000 Saniye ~= 27 Saat Yani beğenmediğin 2 MPlik bir resmin dünyaya ulaşması 27 saati bulabiliyor. Ve her şey doğru orantılı olduğu için, 8 MP bir makina ile çekilmiş resmin dünyaya gelmesi 108 saati bulabilir. Ve eğer her şey iyi gider de hep 4 kbps hızında gelirse data, her bir resmin gelmesi 2 saate yakın olur. Sence tek bir resim için 2 saat yada 108 saat beklenmesi mantıklı mı? Üstelik 2 MP gayet yeterli bir çözünürlükken? Ki doğrudan dünyaya veri gönderebilmesi için açının vs. uygun olması gerekiyor ve bu sadece bir kaç saat boyunca gerçekleşebiliyor. Bu nedenle bir resmin gelmesi haftalar sürebilir yüksek çözünürlükte. Bir de doğrudan dünya üzerinden değil, uydu üzerinden gönderim şansı var. Bunda da, uydunun curiositynin menzilinde bulunması gerekiyor. Ve NASAnın bilgilerine göre günlük maksimum 8 dakika boyunca menzilde kalabiliyor uydu. Ve curiosity 8 dakikada uyduya en az 100 MBit ila 250 MBit data aktarabiliyor. Bu rakamlar hız değil, toplam veri miktarı dikkat edin. Ve en iyi ihtimalle 250 mbit datanın dünyaya ulaşması 20 saat sürüyor. 250.000.000 bit ~= 30.000.000 byte ~= 10.000.000 piksel Yani şu anda bile Curiosity uydu üzerinden dünyaya günde en fazla 5 tane resim gönderebiliyor. NASA sizin fotoğraf makinesi alırken yaptığınız gibi yapmıyor seçimlerini veri aktarımını, enerji harcamasını, cihazların dayanıklılığını da göz önünde bulunduruyor.

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darkaura 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

aydan geri donus konusunda verilen ilkokul duzeyindeki cevap tatmin edici degildi.. Sizin cevaplariniz daha mantikli daha ikna edici, mumkunse aydan nasil geri donduklerini aciklarmisiniz ? Ayda dunyadakinin 6da biri de olsa bir yercekimi var sonucta devasa kutleli arac icin bir firlatma enerjisi gerekecek, yanlismiyim ? Ayrica atmosferden cikarken yasanan surtunme dolayisiyla isi v.s. zorluklar atmosfere girerken de yasanmayacak mi ? Atmosfere girdi diyelim, direk serbest dusme hareketi mi gosterecek ? oyle olursa yere cakilmasi lazim..


akademik seviyede aciklasam sanki anlamak istemeyenler anlayacak. hos akademik seyide olsak boyle sacma seyleri en bastan tartisiyor olmazdik.

neyse bu is lafla olmaz. en iyisi gorselle aciklama:



llrv - lunar lander research vehicle: ay inis modulunu gelistirilmesinde ve egitiminde kullanilan arac. aya inis yapan modulle ayni sistem. tek farki roket motoru yerine jet motoru kullanmasi ama sistem ayni sistem. aya inisde kalkisda bu sistemle gerceklestirildi. ayin yercekimi az oldugu ve modulun agirligi fazla olmadigi (kalkis kismi sadece 4,5ton) icin cok fazla yakit tasimasi gerekmiyordu. ayrica donus araci komuta modulu ayin alcak yorungesinde sadece 118km yukarda bekliyordu. yani ay modulunun sadece komuta modulune yukselcek kadar kalkis yapmasi yeterliydi.

aslinda ay modulunun agirligi, motor gucu, motorun calisma suresi, tum bilgileri hepsi internette var. cikacagi yukseklikle ayin yercekimi ivmeside belli. ne kadar yakit tuketilecegi lise fizigiyle olmasa bile bir iki basit integralle hesaplanabilir.
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alpa07 7 yıl
Giden gelmezmiş kader gülmezmiş
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Equinox1969 7 yıl
''Türkiye'nin fizikten ve astronomiden bihaber insanları bu adamların yaptığı şeyleri yalan diyip kestirip atıyor araştırmadan etmeden''
''Aya gidildiğine inanmayan cahildir''
Linkte verdiğim sitedeki videoları izlerseniz göreceksiniz, apollo hadisesinin düzmece olduğunu savunan kişiler amerikalı bilim adamları ki bazıları da NASA dan.
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Equinox1969 7 yıl
''Mutfağında kullandığın teflon tava bile Amerika'nın uzay araştırmalarının bir ürünü, uyandırim.''
Laf uyandırmaktan açılmışken, teflonun etken maddelerinden biri olan PFOA kimyasalının, yüksek ısılara maruz bırakıldığında kanser riski taşıdığını da hatırlatalım.
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Equinox1969 7 yıl
Hemen her konuyu zavallı egolarınızın sidik yarışına çevirip laf kirliliği yaratacağınıza,faydalı birşeyler paylaşın da şu siteye üç kuruşluk bir katkınız olsun. Herkes biribirine laf sokma ayar verme derdinde.
Konu ile ilgili farklı görüşlere yer veren iki link.. Bu site apollo hikayesi sahtedir diyor, bu savını dökümanlar videolar vesaire ile desteklemeye çalışıyor;
apfn.org/...
bu da olayın gerçekten vuku bulduğunu savunan sitelerden biri misal;
pirllpl.arizona.edu/...
İstediğinize inanın, ben şahsen amerikan hükümetinin (ve arkasındakilerin) parmağının olduğu her konuya şüpheyle yaklaşırım.
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murat2O98 7 yıl
aya o tarihte inildiğine inanan arkadaslar cekilen görüntülerin asıllarının kayıp oldugunada inanıyormu allah blir siz ırakta kitle imha silahıda var zannediyorsunuzdur
ruslar la yarısırken stüdyoda cekmişler dünyaya yalan atmışlar
o 51 . bölge dedikleri yerde işte stüdyoları o yüzden kimseyi sokmuyorlar video ve resim cektirmiyorlar
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L.J 7 yıl murat2O98
murat2O98

aya o tarihte inildiğine inanan arkadaslar cekilen görüntülerin asıllarının kayıp oldugunada inanıyormu allah blir siz ırakta kitle imha silahıda var zannediyorsunuzdur
ruslar la yarısırken stüdyoda cekmişler dünyaya yalan atmışlar
o 51 . bölge dedikleri yerde işte stüdyoları o yüzden kimseyi sokmuyorlar video ve resim cektirmiyorlar

Gittin gördün heralde. Kaba etinden sallamanın en güzel örneklerini sergilemişsin. Az otur araştır, Ay'a gitmek NASA'nın yaptığı bir çok görevden daha basittir, tek zorluğu insanlı olmasıdır.

Milyar dolarlık teleskoplarla zor görülebilen asteroidlere adamlar uydu gönderiyor, içeriğini araştırmak için.

8 ayda gidilebilen bir gezegene 2 tane araştırma robotu gönderip bu robotlarla yıllarca araştırma yapıp, üstüne bir de gezegenin tüm topografyasını uydularla çıkartıyorlar.

Adamlar 70'lerde uzaya sonda fırlatıyorlar, daha önce neye benzediği hakkında insanlığın fikri bile olmayan gök cisimlerinin net fotolarını çekiyorlar(Uranüs, Neptün) üstüne bir de güneş sisteminin dışına çıkabilmek için yer çekimsel sapan kullanıyorlar. Telsiz(ışık hızında dalga yayar) sinyalleri bile 30saatte ulaşıyor Voyager 1'e.

Yine bu adamlar Satürn'ün uydusu Titan'a gözlem cihazları gönderiyorlar, Titan'dan yollanan sinyalin gelmesi bile saatleri buluyor.

Tüm bunları yapabilen bir kurum olan NASA'yı, yalancılıkla suçluyorsunuz. Lan Ay'a gitmek 3 gün sürüyor, kıçımızın dibi.

Hepsini geçtim 1 tane astronomi adına dikili taşı olmayan Türkiye'nin fizikten ve astronomiden bihaber insanları bu adamların yaptığı şeyleri yalan diyip kestirip atıyor araştırmadan etmeden, acıyorum sizlere, cahilliklerinizi bari kendinize saklayın.

Hiç kimse Amerika'yı sevmek zorunda değil, siyasal veya etnik olarak hoşlanmasak da bu adamlar belki tüm dünyayı sömürse de belki kendi çıkarları için yapsalar da insanlığın en önemli atılımlarını yaptılar.

Mutfağında kullandığın teflon tava bile Amerika'nın uzay araştırmalarının bir ürünü, uyandırim.
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