Aynı Ağırlıkta 2-3 Kat Fazla Enerji Depolayan Pil

Elektrikli araçların en büyük sorunu bilindiği üzere menzil. Doğal olarak menzili makul kabul edilen arabalarda da 400-500 kg'a çıkan pil ağırlıkları hiç de küçümsenecek gibi değil.





Sonuçta bugün menzili arttırmaya çalışsanız devasa bir pil ağırlığı ile karşılaşıyorsunuz veya arabanın menzilini arttırmak için ağırlığı azaltmanız gerekmekte ama batarya buna en büyük engel. Seoo adlı yeni kurulan ve yatırım alan bir şirket, mevcut pillerin depolayabildiği iki katı enerjiyi aynı ağırlıktaki bataryaya entegre etmiş durumda. Üstelik Lityum iyon pillerin ürettim hattını çok fazla modifiye etmeye bile gerek olmadan.





Kaliforniya merkezli şirket, son yatırım turunu da 17 Milyon Dolar destek alarak kapattı ve 2007'den beri aldığı yatırım 40 milyon doları geçti. İlginç olan ise son turda çok iyi tanınan Samsung'un bir kolu olan Samsung Risk Sermayesi şirketinin bir yatırımda bulunmuş olması.





Şirketin ürettiği teknoloji daha yanıcı ve sıvı halde bulunan elektrolitlerin katı olanlarla değiştirilmesine dayanıyor. Bu da 400W Saat/kg sınırına ulaşılmasını mümkün kılıyor. Ayrıca herhangi bir tutulabilir sıvı pilin içinde olmadığı için patlama ya da yanma ihtimali de ortadan kalkıyor.

Bu yazı Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 15. sayısında yayınlanmıştır.

DH+ Windows 8.1:

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:

https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android:

http://cleantechnica.com/2014/12/28/will-seeos-400-whkg-battery-fulfil-expectations/