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Aynı Ağırlıkta 2-3 Kat Fazla Enerji Depolayan Pil

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Aynı Ağırlıkta 2-3 Kat Fazla Enerji Depolayan Pil
Elektrikli araçların en büyük sorunu bilindiği üzere menzil. Doğal olarak menzili makul kabul edilen arabalarda da 400-500 kg'a çıkan pil ağırlıkları hiç de küçümsenecek gibi değil. 

Sonuçta bugün menzili arttırmaya çalışsanız devasa bir pil ağırlığı ile karşılaşıyorsunuz veya arabanın menzilini arttırmak için ağırlığı azaltmanız gerekmekte ama batarya buna en büyük engel.  Seoo adlı yeni kurulan ve yatırım alan bir şirket, mevcut pillerin depolayabildiği iki katı enerjiyi aynı ağırlıktaki bataryaya entegre etmiş durumda. Üstelik Lityum iyon pillerin ürettim hattını çok fazla modifiye etmeye bile gerek olmadan. 

Kaliforniya merkezli şirket, son yatırım turunu da 17 Milyon Dolar destek alarak kapattı ve 2007'den beri aldığı yatırım 40 milyon doları geçti. İlginç olan ise son turda çok iyi tanınan Samsung'un bir kolu olan Samsung Risk Sermayesi şirketinin bir yatırımda bulunmuş olması. 

Şirketin ürettiği teknoloji daha yanıcı ve sıvı halde bulunan elektrolitlerin katı olanlarla değiştirilmesine dayanıyor. Bu da 400W Saat/kg sınırına ulaşılmasını mümkün kılıyor. Ayrıca herhangi bir tutulabilir sıvı pilin içinde olmadığı için patlama ya da yanma ihtimali de ortadan kalkıyor.

Bu yazı Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 15. sayısında yayınlanmıştır.

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http://cleantechnica.com/2014/12/28/will-seeos-400-whkg-battery-fulfil-expectations/ Yorum Yaz
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emre1393 4 yıl en beğenilen
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muratkaya 4 yıl
Bir ara vestel elemanları laptoplarda batarya süresini iki katından fazla artıracak teknoloji geliştirdiklerini, çok yakında piyasaya süreceklerini söylemişlerdi. Üstünden en az 5 yıl geçti ortada bir şey yok. Ben artık benim ülkemde de böyle gelişmeler görmek istiyorum, ama laf değil somut şeyler istiyorum.
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halitozbasli 4 yıl
Son 3'5 senedir ardı ardına yeni bil icatları yada buluşları yapılıyor sanırım önümüzdeki 1* sene içinde nicad ve lipo pillerin ömrü son bulacak. Çok daha uzun ömürlü ve dayanıklı piller ile sarj sorunumuzda son bulacak.
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demirparcasi 4 yıl
Bu tip haberlere maalesef inanmıyorum. "mevcut pillerin depolayabildiği iki katı enerjiyi aynı ağırlıktaki bataryaya entegre etmek" eğer ürün normal kullanıcının diğer temel ihtiyaçlarını da karşılıyorsa dayanıklılık, farklı sıcaklık koşullarında çalışma, elektriksel özellikler (şarj ve deşarj) vs. o zaman bu devrimsel bir teknolojik gelişmedir. Şu anda bütün teknoloji siteleri bu gelişmeden bahsediyor olmalılardır. Pil teknolojisi her yıl %10 - %15 bile zor gelişiyorken 2 kat fazla enerji inanılmaz! Gerçekten inanılmaz ve inanmıyorum zaten. Donanımhaber bu tip devrimsel teknolojileri sürekli haber yapıyor ama yıllar geçmesine rağmen bu haber yapılan teknolojileri görmüyoruz. Bir çok teknoloji ya vaat ettiğini veremiyor veya başka ciddi sıkıntıları var kullanılamıyor. Zaten bu kadar ciddi bir teknolojik gelişme olsa daha haber çıkmadan büyük şirketler uygularlar bile.
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gun 4 yıl demirparcasi
Bu zaten şu anda halen AR-GE aşamasında olan bir pil illaki bir ara üretime girip bir Kullanım alanı bulabilir mesela uzayda her kilogram 1 milyon Dolar a çıkıyor.

Ancak diğer yönleri hakkında bilgi yok. Onları da belli ki yolda düzeltmeyi planlıyorlar tabii varsa bir sıkıntısı. Tabii genel kullanıma girer mi bilinmez
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Umutcan 4 yıl
Bu teknolojiler de hep bu tarz haberlerde kalıyor. 3-4 sene önce de bahsediliyordu hala aktif olarak kullanabilen yok.
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teramit 4 yıl
kime göre neye göre ?
2 kat tamam ama 1 kat diye baz aldığımız değerler enerji tüketim dayanım bir marka yada değer verilmesi lazım.
""Bmw bir araba yapmış normal araçların 2 katı hızda gidiyormuş""
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alito 4 yıl
Özellikle araçlar ve mobil teknolojiler için harika bir gelişme. Bu teknolojiye hızlı şarj etme özelliğinide getirebilirlerse, pil teknolojilerinde çok büyük bir adım atılmış olacak.
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Captain_Ivy 4 yıl
Tekrar 1 hafta pil ömürlü telefonlar görücez. Bkz; nokia'nın polifonik telefonları
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emre1393 4 yıl en beğenilen
Bizimkiler de 2035 e kim öle kim kala diyor
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kımyasal 4 yıl
Şirketler geleceği önceden görmüş ki 2007 den beri yatırım yapılmış ve meyveleri şimdiden toplanıyor.
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