    Samsung, 20000 mAh’lık silikon-karbon batarya geliştiriyor

    Samsung SDI, 20.000 mAh kapasiteli çift hücreli silikon-karbon batarya üzerinde testler yürütüyor. Kaynaklar, bu kısa vadede piyasaya çıkmasının beklenmediğini bildiriyor.

    Samsung, 20000 mAh’lık silikon-karbon batarya geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Smasung ve bataryalar konusundan önemli gelişmeler yaşanıyor. Gelen bilgilere göre Samsung’un batarya kolu Samsung SDI, toplam kapasitesi 20.000 mAh olan çift hücreli silikon-karbon batarya üzerinde aktif testler yürütüyor. Şirketin bu bataryalarının mobil odaklı olduğu iddia ediliyor.

    Daha fazla enerji yoğunluğu sunacak

    Silikon-karbon bataryalar, geleneksel lityum-iyon bataryalardan temel olarak anot yapısıyla ayrılıyor. Klasik grafit anot yerine kullanılan çatlamaya dayanıklı nanoyapılı silikon-karbon kompozit malzeme, çok daha fazla lityum iyonu depolayabiliyor. Teorik olarak silikon bazlı anotlar, grafite kıyasla 10 kata kadar daha fazla iyon tutma kapasitesine sahip. Bu da hem çok daha yüksek enerji yoğunluğu hem de daha ince batarya tasarımları anlamına geliyor.

    Sızıntılara göre Samsung SDI’nin test ettiği yeni batarya tasarımı iki ayrı hücreden oluşuyor. Birincil hücre 12.000 mAh kapasiteye sahip ve 6,3 mm kalınlığında. İkinci hücre ise 8.000 mAh kapasite sunarken 4 mm kalınlık değerine sahip. Bu iki hücre bir araya geldiğinde toplamda 20.000 mAh gibi son derece iddialı bir kapasite ortaya çıkıyor. Ancak teknoloji henüz ticari kullanıma hazır değil. Test sürecinde 8.000 mAh’lik ikinci hücrenin yaklaşık yüzde 80 oranında şişme yaşadığı bildiriliyor. Bu nedenle söz konusu batarya tasarımının kısa vadede piyasaya çıkması beklenmiyor.

    Öte yandan Samsung’un buradaki gelişimi hızlı olabilir. Zira Samsung SDI, Güney Koreli otomotiv markası KG Mobility ile silikon-karbon temelli batarya paketleri geliştirmek üzere bir iş birliği duyurmuştu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
