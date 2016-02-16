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BBC, çöpçatan uygulamalarının ülkelere göre dağılımını açıkladı

BBC tarafından yayınlanan yeni rapor, hangi ülkelerde hangi çöpçatan uygulamasının tercih edildiğini ortaya çıkardı. Rapor, Türkiye'nin bu konudaki tercihini de gösterdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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BBC, çöpçatan uygulamalarının ülkelere göre dağılımını açıkladı
 Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen çöpçatan uygulamaları, her geçen gün daha yaygın hale geliyor. İnternet ve sosyal medya kullanımı arttıkça daha da popüler hale gelen çöpçatan uygulamaları, günümüzde en çok kullanılan uygulamalar arasına girmiş durumda. Hızla yayılan bu uygulamaların kullanımını araştıran BBC News, hangi ülkelerde hangi çöpçatan uygulamasının tercih edildiğini açıkladı.
Analiz şirketi App Annie'nin BBC'ye özel olarak hazırladığı rapor, dünyanın en popüler çöpçatan uygulamalarını ortaya çıkardı. Dünyanın en büyük 50 uygulama pazarı incelenerek hazırlanan rapora göre, bu alandaki en popüler uygulamalar Tinder ve Badoo. Araştırma kapsamında yer alan 50 ülkenin 21'inde en çok indirilen çöpçatan uygulaması olan Badoo ilk sırada yer alırken, onu 18 ülkede zirvede yer alan Tinder izledi.
BBC, çöpçatan uygulamalarının ülkelere göre dağılımını açıkladı

Badoo (turuncu), Tinder (kırmızı), diğerleri (gri) 
Avrupa'da en popüler çöpçatan uygulaması 10 ülkede lider olan Tinder olurken, onu 8 ülkeyle Badoo izledi. Fransa, Birleşik Krallık ve Belçika gibi kuzey Avrupa ülkelerinde Tinder tercih edilirken, İtalya, İspanya ve Bulgaristan gibi güney ve doğu Avrupa ülkelerinde Badoo ön plana çıkıyor. Almancanın konuşulduğu Almanya, İsviçre ve Avusturya'da ise Lovoo bir numarada yer alıyor.
Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi uzak doğu ülkelerinde ise Tinder ve Badoo liderliği yerel uygulamalara kaptırıyor. Aynı şekilde Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi orta doğa ülkelerinde de yerel uygulamalar daha çok tercih ediliyor. Çöpçatan uygulamaları konusunda Türkiye'nin bir numaralı tercihi ise Badoo.

http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-2e3f0042-75f6-4bd1-b4fe-9056540c65f8 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-C1BF783EF 3 yıl
fakir ülkelerde tinder kullanılmaz, çünkü kızlar fotoğraftan çok meslek ve maaş bilgisine bakıyorlar


bu da ekstra olsun

fakir ülkelerde tinder kullanılmaz, çünkü kızlar fotoğraftan çok meslek ve maaş bilgisine bakıyorlarbu da ekstra olsun...
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jubeii 3 yıl en beğenilen Guest-C1BF783EF
bizim kezbanlarda azıcık akıl olsaydı onlarda bakardı.
bunlara uzun boy ve kirli sakal kafii. kapasiteleri bu kadarına yetio.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
badoo yu babam yüklemişti telefonu ilk aldığı zaman

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Master_Evil 3 yıl
ikisini de hiç kullanmadım, zaten anlatılanlara bakılırsa tr ortamları malum
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dobrasam 3 yıl
listeye bakınca ilgimi çekti bir deneyim edeyim dedim arkadaş kadın profili oluşturan amcalar var :)
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0quz28 3 yıl
bu uygulamaları ilk defa görüyorum bir bakayım neyin nesiymiş dedim sözlükten az araştırma yaptım amanın kimse bulaşmasın böyle şeylere arkadaşlar hepsi illallah etmiş insanlar
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Yürüyen Ölü 3 yıl
Evlilik programlarının önüne taş koyuyor bu uygulamalar.
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Guest-C1BF783EF 3 yıl
fakir ülkelerde tinder kullanılmaz, çünkü kızlar fotoğraftan çok meslek ve maaş bilgisine bakıyorlar


bu da ekstra olsun

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