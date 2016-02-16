BBC, çöpçatan uygulamalarının ülkelere göre dağılımını açıkladı

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen çöpçatan uygulamaları, her geçen gün daha yaygın hale geliyor. İnternet ve sosyal medya kullanımı arttıkça daha da popüler hale gelen çöpçatan uygulamaları, günümüzde en çok kullanılan uygulamalar arasına girmiş durumda. Hızla yayılan bu uygulamaların kullanımını araştıran BBC News, hangi ülkelerde hangi çöpçatan uygulamasının tercih edildiğini açıkladı.

Analiz şirketi App Annie'nin BBC'ye özel olarak hazırladığı rapor, dünyanın en popüler çöpçatan uygulamalarını ortaya çıkardı. Dünyanın en büyük 50 uygulama pazarı incelenerek hazırlanan rapora göre, bu alandaki en popüler uygulamalar Tinder ve Badoo. Araştırma kapsamında yer alan 50 ülkenin 21'inde en çok indirilen çöpçatan uygulaması olan Badoo ilk sırada yer alırken, onu 18 ülkede zirvede yer alan Tinder izledi.

Badoo (turuncu), Tinder (kırmızı), diğerleri (gri)

Avrupa'da en popüler çöpçatan uygulaması 10 ülkede lider olan Tinder olurken, onu 8 ülkeyle Badoo izledi. Fransa, Birleşik Krallık ve Belçika gibi kuzey Avrupa ülkelerinde Tinder tercih edilirken, İtalya, İspanya ve Bulgaristan gibi güney ve doğu Avrupa ülkelerinde Badoo ön plana çıkıyor. Almancanın konuşulduğu Almanya, İsviçre ve Avusturya'da ise Lovoo bir numarada yer alıyor.

Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi uzak doğu ülkelerinde ise Tinder ve Badoo liderliği yerel uygulamalara kaptırıyor. Aynı şekilde Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi orta doğa ülkelerinde de yerel uygulamalar daha çok tercih ediliyor. Çöpçatan uygulamaları konusunda Türkiye'nin bir numaralı tercihi ise Badoo.

http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-2e3f0042-75f6-4bd1-b4fe-9056540c65f8