Çöpçatan uygulaması Bumble, yapay zeka ile daha az ama daha iyi eşleşmeler sunacak

Yapay zeka ile en uygun eşleşmeler tespit edilecek
Şu anda Bumble doğru eşleşmeyi bulmak için çoğunlukla tahmine dayalı bir modele kullanıyor. Bunu da, kişini profiline girdiği bilgileri kullanarak, benzer profildeki kişileri eşleştirerek gerçekleştiriyor. Ancak üretken yapay zekayı kullanan Bumble, randevuya çıkan kişilerin birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu ve hatta ses tonu gibi diğer ipuçlarını da yakalamak istiyor.
Jones, amaçlarının, kişinin kendi yazdığı açıklamalara güvenmek yerine, insanların bir ilişkide gerçekte ne istediklerini anlamak olduğunu söyledi. İnsanlar profilleri için tanıtıcı yazılar yazarken sıklıkla arkadaşlarından yardım istiyor, ancak bunların her zaman doğru bilgiler içermiyor. Jones, yapay zekanın daha iyi eşleşmeler sağlamak için hayatınızın diğer ayrıntılarından da yararlanabileceğini söylüyor. Örneğin bir şehre yeni gelip gelmediğiniz gibi.
Bumble aylardır yapay zekayı uygulamasına entegre etmenin yollarını düşünüyor. Geçen yıl şirketin kurucusu Whitney Wolfe Herd, yapay zekanın kullanıcıların başkalarıyla flört etmesine ve etkileşime girmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Wolfe Herd ayrıca, uygulamadaki flörtleşmenin bir gün "flört danışmanları" veya seçimlerinizi en uygun birkaç adaya indirmek için binlerce kullanıcıyı hızlı bir şekilde inceleyebilecek yapay zeka modelleri aracılığıyla gerçekleşebileceğini öne sürdü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.