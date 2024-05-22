Çöpçatan uygulaması Bumble, yapay zeka ile daha az ama daha iyi eşleşmeler sunacak

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka sayesinde, çöpçatan uygulaması Bumble'da daha az kişiyle eşleşerek daha doğru eş adayları bulmak mümkün olacak. Şirketin CEO'su Lidiane Jones, daha az eşleşmeyle daha doğru adaylar bulmak için yapay zekayı kullanacaklarını söylüyor.

Yapay zeka ile en uygun eşleşmeler tespit edilecek

Şu anda Bumble doğru eşleşmeyi bulmak için çoğunlukla tahmine dayalı bir modele kullanıyor. Bunu da, kişini profiline girdiği bilgileri kullanarak, benzer profildeki kişileri eşleştirerek gerçekleştiriyor. Ancak üretken yapay zekayı kullanan Bumble, randevuya çıkan kişilerin birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu ve hatta ses tonu gibi diğer ipuçlarını da yakalamak istiyor.

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Jones, amaçlarının, kişinin kendi yazdığı açıklamalara güvenmek yerine, insanların bir ilişkide gerçekte ne istediklerini anlamak olduğunu söyledi. İnsanlar profilleri için tanıtıcı yazılar yazarken sıklıkla arkadaşlarından yardım istiyor, ancak bunların her zaman doğru bilgiler içermiyor. Jones, yapay zekanın daha iyi eşleşmeler sağlamak için hayatınızın diğer ayrıntılarından da yararlanabileceğini söylüyor. Örneğin bir şehre yeni gelip gelmediğiniz gibi.

Bumble aylardır yapay zekayı uygulamasına entegre etmenin yollarını düşünüyor. Geçen yıl şirketin kurucusu Whitney Wolfe Herd, yapay zekanın kullanıcıların başkalarıyla flört etmesine ve etkileşime girmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Wolfe Herd ayrıca, uygulamadaki flörtleşmenin bir gün "flört danışmanları" veya seçimlerinizi en uygun birkaç adaya indirmek için binlerce kullanıcıyı hızlı bir şekilde inceleyebilecek yapay zeka modelleri aracılığıyla gerçekleşebileceğini öne sürdü.

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Bumble, yapay zeka ile daha az ama daha iyi eşleşmeler sunacak