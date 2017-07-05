BBC'den çocukları Youtube'dan uzaklaştırmak için 44 milyon dolarlık yatırım

Mevcut bütçenin üzerine eklenen 44 milyon dolarlık fon, çocuklar için video, canlı içerikler, vlog'lar, podcastler, sınavlar, oyunlar ve uygulamalar hazırlamaya ayrılacak. Hazırlanan içerikler dijital platformlara ek olarak BBC Kids kanallarında eğitim amaçlı platform olan BBC Bitesize'da ve 6 yaş altı çocuklara yönelik yayın yapan Cbeebies kanallarında yayınlanacak. Ayrıca BBC bünyesindeki belgesel üreticilerin çocuklar için içerik üreteceğini ve çocuklara Birleşik Krallık tarihini daha iyi anlatmak için ülke genelinde etkinlikler yapılacağı bilgisi de paylaşıldı
İngiltere'de Herkesten Yıllık 150 Sterlin BBC Vergisi Alınıyor
BBC'nin yıllık raporuna göre şirket politikasındaki bu yeni planlamanın, YouTube'un 6-12 yaş arasındaki çocukların %70'inde en sevdiği marka haline gelmesi ve rekabetin giderek arttığı dijital pazarda firmanın ayakta kalabilmesi için alındığı belirtiliyor.
BBC, evinde medya cihazı bulunan her Birleşik Krallık vatandaşından yıllık 150 pound değerinde vergi alıyor. Karşılığında film, dizi, belgesel ve spor içerikleri dahil olmak üzere tüm içerikler hem ücretsiz hem de reklamsız olarak yayınlanıyor. Ülkemizde de TRT'nin vergi aldığını düşünürsek devletin yayın organının da bu tip yatırımlar yapması ve bu yönde politikalar izlemesi güzel bir model olabilir.
http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2017/bbc-annual-plan-2017-18 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamların programları aşırı kaliteli, diziler dışında Top Gear, Planet Earth gibi içerikleri dünyanın her yerinde yüz milyonlar takip ediyor. Haber desen devlet kanalı olarak tamamen tarafsız ve dünyanın en kaliteli ve saygın kanallarından, dünyanın her tarafında BBC News izleyen var.
Söyleyin bana, feci miktarlarda devlet bütçesi, reklam geliri olan ve telefon dahil her türlü abuk yerden haksız vergi toplayan TRT ne yapıyor? Dünyada milyonların izlediği hangi program, veya belgesel var (dizi dışında)? Veya yurtdışında insanlar "TRT World'de haberlere bakiyim" mi diyor?
TRT payı 80 milyon insandan her yerden küçük küçük toplanıyor, orada tek seferde sadece TV'ler için alınıyor bu miktar. Bizde tek seferde olsa kimse ödemez zaten.
Son olarakta bu 150 pound konusunda giderek artan bir isyan var (araştır oku), kaldırılması gündemde. Ordaki vatandaş ya vergi ödeyecek, ya da reklam izleyecek (ki İngilterede reklam araları çok daha kısa). Bizde ise hem vergi alıyorlar, hem saatlerce reklam izletiyorlar. Onlar daha adil olan sistemleri hakkında olay çıkarıyor ama biz adaletsiz sisteme isyan etmiyoruz ülke olarak (sen de saçma şekilde "hadi ötün" diyorsun sanki sen de haksızlığa uğramıyorsun). Bilmem anlatabildim mi?