BBC'den çocukları Youtube'dan uzaklaştırmak için 44 milyon dolarlık yatırım

BBC yayınladığı yıllık planında; YouTube, Netflix ve Amazon'un çocuk içeriklerindeki yükselişine tepki olarak önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 44 milyon dolarlık harcama yapacağını açıkladı. Bu plan hemen yürürlüğe girecek.





Mevcut bütçenin üzerine eklenen 44 milyon dolarlık fon, çocuklar için video, canlı içerikler, vlog'lar, podcastler, sınavlar, oyunlar ve uygulamalar hazırlamaya ayrılacak. Hazırlanan içerikler dijital platformlara ek olarak BBC Kids kanallarında eğitim amaçlı platform olan BBC Bitesize'da ve 6 yaş altı çocuklara yönelik yayın yapan Cbeebies kanallarında yayınlanacak. Ayrıca BBC bünyesindeki belgesel üreticilerin çocuklar için içerik üreteceğini ve çocuklara Birleşik Krallık tarihini daha iyi anlatmak için ülke genelinde etkinlikler yapılacağı bilgisi de paylaşıldı

İngiltere'de Herkesten Yıllık 150 Sterlin BBC Vergisi Alınıyor

BBC'nin yıllık raporuna göre şirket politikasındaki bu yeni planlamanın, YouTube'un 6-12 yaş arasındaki çocukların %70'inde en sevdiği marka haline gelmesi ve rekabetin giderek arttığı dijital pazarda firmanın ayakta kalabilmesi için alındığı belirtiliyor.





BBC, evinde medya cihazı bulunan her Birleşik Krallık vatandaşından yıllık 150 pound değerinde vergi alıyor. Karşılığında film, dizi, belgesel ve spor içerikleri dahil olmak üzere tüm içerikler hem ücretsiz hem de reklamsız olarak yayınlanıyor. Ülkemizde de TRT'nin vergi aldığını düşünürsek devletin yayın organının da bu tip yatırımlar yapması ve bu yönde politikalar izlemesi güzel bir model olabilir.

http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2017/bbc-annual-plan-2017-18