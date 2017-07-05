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BBC'den çocukları Youtube'dan uzaklaştırmak için 44 milyon dolarlık yatırım

BBC yayınladığı yıllık planında; YouTube, Netflix ve Amazon'un çocuk içeriklerindeki yükselişine tepki olarak önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 44 milyon dolarlık harcama yapacağını açıkladı.
1 yıl
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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BBC'den çocukları Youtube'dan uzaklaştırmak için 44 milyon dolarlık yatırım
 

BBC yayınladığı yıllık planında; YouTube, Netflix ve Amazon'un çocuk içeriklerindeki yükselişine tepki olarak önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 44 milyon dolarlık harcama yapacağını açıkladı. Bu plan hemen yürürlüğe girecek.


Mevcut bütçenin üzerine eklenen 44 milyon dolarlık fon, çocuklar için video, canlı içerikler, vlog'lar, podcastler, sınavlar, oyunlar ve uygulamalar hazırlamaya ayrılacak. Hazırlanan içerikler dijital platformlara ek olarak BBC Kids kanallarında eğitim amaçlı platform olan BBC Bitesize'da ve 6 yaş altı çocuklara yönelik yayın yapan Cbeebies kanallarında yayınlanacak. Ayrıca BBC bünyesindeki belgesel üreticilerin çocuklar için içerik üreteceğini ve çocuklara Birleşik Krallık tarihini daha iyi anlatmak için ülke genelinde etkinlikler yapılacağı bilgisi de paylaşıldı

İngiltere'de Herkesten Yıllık 150 Sterlin BBC Vergisi Alınıyor

BBC'nin yıllık raporuna göre şirket politikasındaki bu yeni planlamanın, YouTube'un 6-12 yaş arasındaki çocukların %70'inde en sevdiği marka haline gelmesi ve rekabetin giderek arttığı dijital pazarda firmanın ayakta kalabilmesi için alındığı belirtiliyor.


BBC, evinde medya cihazı bulunan her Birleşik Krallık vatandaşından yıllık 150 pound değerinde vergi alıyor. Karşılığında film, dizi, belgesel ve spor içerikleri dahil olmak üzere tüm içerikler hem ücretsiz hem de reklamsız olarak yayınlanıyor. Ülkemizde de TRT'nin vergi aldığını düşünürsek devletin yayın organının da bu tip yatırımlar yapması ve bu yönde politikalar izlemesi güzel bir model olabilir.


http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2017/bbc-annual-plan-2017-18 Yorum Yaz
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Murat.92 1 yıl en beğenilen
Çocuklarına yemek yedirmek için karşısına tablet koyan, dizisini izlerken sussun diye telefonunu çocuğunun eline tutuşturan ebeveynler için de bi o kadar bütçe ayırsınlar
Çocuklarına yemek yedirmek için karşısına tablet koyan, dizisini izlerken sussun diye telefonunu çocuğunun eline tutuşturan ebeveynler için de bi o kadar bütçe ...
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TheWealdstoneRaider 1 yıl DH Misafiri
Öterim tabi duy sesimi, bilmeden konuşma. Kusura bakma ama bu konuda ya çok cahilsin, ya da anlamak istemiyorsun. Bu yazdığımın tamamını okursan anlarsın belki
BBC'nin kaç tane kanalı var, toplam 0 (SIFIR) reklam var. Evet tam sıfır. Mis gibi oturup 3 saat reklam izlemeden keyfini çıkarıyorsun.
Adamların programları aşırı kaliteli, diziler dışında Top Gear, Planet Earth gibi içerikleri dünyanın her yerinde yüz milyonlar takip ediyor. Haber desen devlet kanalı olarak tamamen tarafsız ve dünyanın en kaliteli ve saygın kanallarından, dünyanın her tarafında BBC News izleyen var.
Söyleyin bana, feci miktarlarda devlet bütçesi, reklam geliri olan ve telefon dahil her türlü abuk yerden haksız vergi toplayan TRT ne yapıyor? Dünyada milyonların izlediği hangi program, veya belgesel var (dizi dışında)? Veya yurtdışında insanlar "TRT World'de haberlere bakiyim" mi diyor?
TRT payı 80 milyon insandan her yerden küçük küçük toplanıyor, orada tek seferde sadece TV'ler için alınıyor bu miktar. Bizde tek seferde olsa kimse ödemez zaten.
Son olarakta bu 150 pound konusunda giderek artan bir isyan var (araştır oku), kaldırılması gündemde. Ordaki vatandaş ya vergi ödeyecek, ya da reklam izleyecek (ki İngilterede reklam araları çok daha kısa). Bizde ise hem vergi alıyorlar, hem saatlerce reklam izletiyorlar. Onlar daha adil olan sistemleri hakkında olay çıkarıyor ama biz adaletsiz sisteme isyan etmiyoruz ülke olarak (sen de saçma şekilde "hadi ötün" diyorsun sanki sen de haksızlığa uğramıyorsun). Bilmem anlatabildim mi?
Öterim tabi duy sesimi, bilmeden konuşma. Kusura bakma ama bu konuda ya çok cahilsin, ya da anlamak istemiyorsun. Bu yazdığımın tamamını okursan anlarsın belki ...
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fantomasds 1 yıl
Hem dünyayı sömüren bir sömürge imparatorluğum var hem de kendi asil! ingiliz halkımdan vergi alıyorum, olacak şey değil. Biraz daha sömüreyim de kendi halkımdan vergi almayım iyisi.
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sniper23 1 yıl
BBC Tax yıllık olarak veriyorliyor ve sadece televizyonlardan alıyorlar. Bilgisayar vergi yok.
BBC Tax vermemek için eve denetmen gelince televizyonları saklayan "dinci" türkler Liverpool'da. Ben oradayken elemanlar yıllık vergiyi enayilik olarak görüyordu.
Bir de TRT Belgesel yerli yapım güzel belgeseller var, umarım devamı gelir.
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kadirirdem 1 yıl
İnterneti özellikle çocuklardan mesafeli tutmak lazım...
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Tolgá 1 yıl
bizim trtde saray soytarılarının ve kendini padişah zanneden zatın propagandasını yapsın. yalan dolan her şey var.
leyla ile Mecnun dan sonra bir şey izlemedim trtde. yazık.
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michael01 1 yıl
BBC'nin yaptığı gibi begeselleri ve programları TRT de yapsa ne kadar güzel olur. Saçma sapan diziler programlar.
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fuujitsu 1 yıl
TRT örnek alsın şu BBC yi saçma sapan tarihi filmlerden ve zeka köreltici çizgi filmlerden ilgi çekicilikten uzak sıkıcı belgesellerden başka bir halt yapmayı bilmiyorlar.
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Unzerstörbar 1 yıl
Almanya da da "Gez" ücreti var ve senelik 240 Euro !!
TRT payı ile 1 e 1 aynı olay.
Evinde tv radyo olan herkesten alınıyor..
Millet isyan ediyor ama hala fiyatlar artıyor...
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faniseyler 1 yıl
Benim anladığım kadarıyla amerikan kültürünün İngilizlere aşılanmasına karşı önlem olarak adamlar yatırım yapıyorlar.
Biz ise kültürümüze, ecdadımıza söven her fırsatta kötüleyen adamların filmlerini dizilerini hiç kaçırmıyor hatta yer yer para verip sinemalarda beraber sövüyoruz.
Onların sahte kahramanlarını kahraman bilip(superman, spiderman) kendi kahramanlarımızı öğrenme zahmetine bile girmiyoruz.
Az söyledim dikkat ettim kalbini kırmamağa bilirim üzülürsün yoksa sözüm çoktur sana.
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enemywalker 1 yıl
Türk youtuber lar aglar yapmasınlar
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DH Misafiri 1 yıl
Türkiye den niye TRT Payı alınır diye isyan edenler duysun İngiltere de herkez den aylık 150 pound BBC vergisi alınıyormuş.
şimdi birileri çıkıp medya cihazı olan herkes den deniyor falan demesin bana evinde böyle cihaz olmayan insan Türkiye de kalmadı bırak İngiltereyi
hadi şimdide ötün de duyalım sesinizi
2 Yanıt Yanıtla
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TheWealdstoneRaider 1 yıl DH Misafiri
Öterim tabi duy sesimi, bilmeden konuşma. Kusura bakma ama bu konuda ya çok cahilsin, ya da anlamak istemiyorsun. Bu yazdığımın tamamını okursan anlarsın belki
BBC'nin kaç tane kanalı var, toplam 0 (SIFIR) reklam var. Evet tam sıfır. Mis gibi oturup 3 saat reklam izlemeden keyfini çıkarıyorsun.
Adamların programları aşırı kaliteli, diziler dışında Top Gear, Planet Earth gibi içerikleri dünyanın her yerinde yüz milyonlar takip ediyor. Haber desen devlet kanalı olarak tamamen tarafsız ve dünyanın en kaliteli ve saygın kanallarından, dünyanın her tarafında BBC News izleyen var.
Söyleyin bana, feci miktarlarda devlet bütçesi, reklam geliri olan ve telefon dahil her türlü abuk yerden haksız vergi toplayan TRT ne yapıyor? Dünyada milyonların izlediği hangi program, veya belgesel var (dizi dışında)? Veya yurtdışında insanlar "TRT World'de haberlere bakiyim" mi diyor?
TRT payı 80 milyon insandan her yerden küçük küçük toplanıyor, orada tek seferde sadece TV'ler için alınıyor bu miktar. Bizde tek seferde olsa kimse ödemez zaten.
Son olarakta bu 150 pound konusunda giderek artan bir isyan var (araştır oku), kaldırılması gündemde. Ordaki vatandaş ya vergi ödeyecek, ya da reklam izleyecek (ki İngilterede reklam araları çok daha kısa). Bizde ise hem vergi alıyorlar, hem saatlerce reklam izletiyorlar. Onlar daha adil olan sistemleri hakkında olay çıkarıyor ama biz adaletsiz sisteme isyan etmiyoruz ülke olarak (sen de saçma şekilde "hadi ötün" diyorsun sanki sen de haksızlığa uğramıyorsun). Bilmem anlatabildim mi?
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TheWealdstoneRaider 1 yıl DH Misafiri
Ve kesinlikle aylık değil bu para, yıllık. Yukarıda zaten yıllık yazmış, okuduğunuzu anlasanız daha sağlıklı tartışabiliriz.
Taksit şeçeneği var diye biliyorum, yani 150 / 12 = 12.5
Aylık 12.5 para birimi reklamsız BBC keyfi için hiçbir şey
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