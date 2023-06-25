Kanada, tarihi yasayı onayladı: Sosyal medyalarda haber devri bitiyor

Tam Boyutta Gör Sosyal medyanın gücü, erişimi ve kaynakları onu ilk günden bu yana haber ve reklam sektöründe baskın bir güç haline getirdi. Bu durum pek çok geleneksel haber kuruluşunu finansal anlamda zor bir duruma soktu. Kanada Parlamentosu tarafından kabul edilen yeni bir yasa ise sosyal medya platformlarının her bir paylaşılan içerik için haber kuruluşlarına ödeme yapmalarını talep ediyor.

Sosyal medya platformları medya şirketlerine ödeme yapacak

Kanada Hükümeti tarafından sosyal medyanın Kanada'da yayınlanan haber içeriklerini yeniden yayınlama kabiliyetini sınırlamak için önerilen bir yasa tasarısı kraliyet onayını aldı. C-18 olarak da bilinen Çevrimiçi Haber Yasası, sosyal medya devleri Google ve Meta'nın kendi sosyal medya platformlarında paylaşılan ve yeniden kullanılan her türlü haber içeriği için medya kuruluşlarına ödeme yapmasını öneriyor.

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Kanada Hükümeti tarafından yapılan basın açıklamasına göre yasa, haber kuruluşları ile büyük çevrimiçi medya platformları arasında giderek büyüyen uçurumu kapatacak ve ülkenin haber endüstrisinde adaleti ve sürdürülebilirliği artıracak. Yasa tasarısı Google, Meta ve haber kuruluşları arasında gönüllü ticari anlaşmaları teşvik ederek hükümetin asgari düzeyde müdahalesiyle "basının bağımsızlığını korumayı" amaçlıyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Google ve Meta bu karara pek de sıcak bakmıyor.

Meta, platformlarından haberleri kaldırıyor

Tam Boyutta Gör Tasarının kabul edilmesinin ardından Meta, tasarıya uymayı planladığını doğruladı, ancak muhtemelen Parlamento'nun amaçladığı şekilde değil. Şirket, ücretli anlaşmalar yapmak yerine, Kanadalı kullanıcıları için Facebook ve Instagram'da haber erişilebilirliğini sona erdirmeyi planladığını belirtti.

Kanada’nın Çevrimiçi Haber Yasası, altı ay sonra yasallaşacak. Herhangi bir zaman çizelgesi verilmemiş olsa da Meta, yasa yürürlüğe girmeden ve uygulanmaya başlamadan önce yerel haberleri platformundan kaldıracağını doğruladı.

Google henüz tasarıya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı, ancak şirket arama motoru ve sonuçlarından haber bağlantılarını kaldırmanın da bir olasılık olduğunu ima etti. Ek olarak yasadan etkilenecek olanlar sadece Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) ve Google değil, aynı zamanda Twitter ve TikTok da etkilenecek.

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