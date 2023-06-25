Kanada, tarihi yasayı onayladı: Sosyal medyalarda haber devri bitiyor

- Sosyal medya platformları medya şirketlerine ödeme yapacak
- Meta, platformlarından haberleri kaldırıyor
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Sosyal medya platformları medya şirketlerine ödeme yapacak
Kanada Hükümeti tarafından sosyal medyanın Kanada'da yayınlanan haber içeriklerini yeniden yayınlama kabiliyetini sınırlamak için önerilen bir yasa tasarısı kraliyet onayını aldı. C-18 olarak da bilinen Çevrimiçi Haber Yasası, sosyal medya devleri Google ve Meta'nın kendi sosyal medya platformlarında paylaşılan ve yeniden kullanılan her türlü haber içeriği için medya kuruluşlarına ödeme yapmasını öneriyor.
Kanada Hükümeti tarafından yapılan basın açıklamasına göre yasa, haber kuruluşları ile büyük çevrimiçi medya platformları arasında giderek büyüyen uçurumu kapatacak ve ülkenin haber endüstrisinde adaleti ve sürdürülebilirliği artıracak. Yasa tasarısı Google, Meta ve haber kuruluşları arasında gönüllü ticari anlaşmaları teşvik ederek hükümetin asgari düzeyde müdahalesiyle "basının bağımsızlığını korumayı" amaçlıyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Google ve Meta bu karara pek de sıcak bakmıyor.
Meta, platformlarından haberleri kaldırıyor
Kanada’nın Çevrimiçi Haber Yasası, altı ay sonra yasallaşacak. Herhangi bir zaman çizelgesi verilmemiş olsa da Meta, yasa yürürlüğe girmeden ve uygulanmaya başlamadan önce yerel haberleri platformundan kaldıracağını doğruladı.
Google henüz tasarıya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı, ancak şirket arama motoru ve sonuçlarından haber bağlantılarını kaldırmanın da bir olasılık olduğunu ima etti. Ek olarak yasadan etkilenecek olanlar sadece Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) ve Google değil, aynı zamanda Twitter ve TikTok da etkilenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D