WhatsApp’ta orijinal kalitede resim ve video paylaşma dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, iOS'ta kullanıcılarının fotoğraf ve videolarını orijinal kalitelerini korumak için belge olarak paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. WABetaInfo tarafından tespit edildiği üzere, WhatsApp'ın iOS'taki 23.24.73 güncellemesiyle birlikte kullanıcıların orijinal kalitede medyayı (resim veya video) bir dosya olarak kolayca gönderebilecekleri belirtiliyor.

WhatsApp'a orijinal kalitede paylaşım özelliği geldi

Tam Boyutta Gör Bu özellik Kasım ayında küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edilmişti, ancak şimdi tüm iOS kullanıcıları için yayınlanıyor. Değişiklik günlüğünde bu özelliğin "önümüzdeki haftalarda" kullanıma sunulacağı, dolayısıyla cihazınızda görünmesinin biraz zaman alabileceği, ancak göründüğünde sohbet sırasında "+" işaretine dokunup "Belge"yi ve ardından "Fotoğraf veya Video Seç"i seçerek erişebileceğiniz belirtiliyor. Bu özellik kullanılarak gönderilebilecek dosyalar için 2 GB'lık bir sınır bulunuyor.

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WhatsApp aynı özelliği Android kullanıcıları için de en azından bu yılın Eylül ayından beri test ediyor, bu da Android cihazlar için kararlı bir sürümün çok uzakta olmadığını gösteriyor. WhatsApp üzerinden tam çözünürlüklü fotoğraf ve video göndermek için daha önce dosya uzantısını manuel olarak PDF ya da DOC olarak değiştirmek gerekiyordu. Bu ekstra işi ortadan kaldırmak, kullanıcılar için işleri önemli ölçüde kolaylaştırıyor ve WhatsApp'ın bu yaz kullanıma aldığı HD paylaşım özelliğinden daha fazlasını isteyenlere bir cevap oluyor.

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WhatsApp’ta orijinal kalitede resim ve video paylaşma dönemi