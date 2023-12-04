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    Anlık Bildirim

    WhatsApp’ta orijinal kalitede resim ve video paylaşma dönemi başlıyor

    WhatsApp için HD paylaşım özelliği zaten gelmişti ve şimdi ise resim ve video içeriklerini orijinal kalitelerinde paylaşma özelliği geliyor. Özellik, ilk olarak iOS kullanıcılarına gelecek.
    WhatsApp'a orijinal kalitede paylaşım özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, iOS'ta kullanıcılarının fotoğraf ve videolarını orijinal kalitelerini korumak için belge olarak paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. WABetaInfo tarafından tespit edildiği üzere, WhatsApp'ın iOS'taki 23.24.73 güncellemesiyle birlikte kullanıcıların orijinal kalitede medyayı (resim veya video) bir dosya olarak kolayca gönderebilecekleri belirtiliyor.

    WhatsApp'a orijinal kalitede paylaşım özelliği geldi

    WhatsApp’ta orijinal kalitede resim ve video paylaşma dönemi Tam Boyutta Gör
    Bu özellik Kasım ayında küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edilmişti, ancak şimdi tüm iOS kullanıcıları için yayınlanıyor. Değişiklik günlüğünde bu özelliğin "önümüzdeki haftalarda" kullanıma sunulacağı, dolayısıyla cihazınızda görünmesinin biraz zaman alabileceği, ancak göründüğünde sohbet sırasında "+" işaretine dokunup "Belge"yi ve ardından "Fotoğraf veya Video Seç"i seçerek erişebileceğiniz belirtiliyor. Bu özellik kullanılarak gönderilebilecek dosyalar için 2 GB'lık bir sınır bulunuyor.

    WhatsApp aynı özelliği Android kullanıcıları için de en azından bu yılın Eylül ayından beri test ediyor, bu da Android cihazlar için kararlı bir sürümün çok uzakta olmadığını gösteriyor. WhatsApp üzerinden tam çözünürlüklü fotoğraf ve video göndermek için daha önce dosya uzantısını manuel olarak PDF ya da DOC olarak değiştirmek gerekiyordu. Bu ekstra işi ortadan kaldırmak, kullanıcılar için işleri önemli ölçüde kolaylaştırıyor ve WhatsApp'ın bu yaz kullanıma aldığı HD paylaşım özelliğinden daha fazlasını isteyenlere bir cevap oluyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 5 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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