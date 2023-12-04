WhatsApp’ta orijinal kalitede resim ve video paylaşma dönemi başlıyor

WhatsApp'a orijinal kalitede paylaşım özelliği geldi
WhatsApp aynı özelliği Android kullanıcıları için de en azından bu yılın Eylül ayından beri test ediyor, bu da Android cihazlar için kararlı bir sürümün çok uzakta olmadığını gösteriyor. WhatsApp üzerinden tam çözünürlüklü fotoğraf ve video göndermek için daha önce dosya uzantısını manuel olarak PDF ya da DOC olarak değiştirmek gerekiyordu. Bu ekstra işi ortadan kaldırmak, kullanıcılar için işleri önemli ölçüde kolaylaştırıyor ve WhatsApp'ın bu yaz kullanıma aldığı HD paylaşım özelliğinden daha fazlasını isteyenlere bir cevap oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.