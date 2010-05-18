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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BFG ekran kartı pazarından çıkıyor

9 yıl
10,4b
1
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG ekran kartı pazarından çıkıyor
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından BFG, ekran kartı pazarından çıkacağını açıkladı. Bir süredir sessizlik içerisinde olan firmanın tepesindeki isim John Slevin , pazarın artık kârlı, rantabl olmadığını ifade ederek, bundan sonra yola güç kaynağı ve Phobos serisi oyuncu bilgisayarlarıyla devam edeceklerini söyledi.

8 yıldır ekran kartı pazarında aktif olarak rol alan BFG, özellikle su soğutmalı özel modelleriyle adından sıkça bahsettirmeyi başarmıştı. Birkaç yıl öncesine kadar EVGA ve XFX ile birlikte Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olan BFG, bir süredir yeni model duyurusuna da son vermişti. Firmadan yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar satılmış ekran kartları için RMA, telefon ve email desteğinin süreceği belirtildi. Hatırlanacağı üzere aynı EVGA gibi BFG de ekran kartlarını ömür boyu garanti ve 7/24 teknik desteği ile satıyordu.

BFG ekran kartı pazarından çıkıyor
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mobylette 9 yıl
bfg de xfx de evga da sanki aynı firma gibi geliyor bana. birinin ismini söyleyince diğeri akla geliyor. bi de elsa vardı tabi geforce2 gts zamanlarında şimdi pro card yapıyorlar sadece galiba. geçmiş zaman olur ki...neyse
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siLahsz 9 yıl
Ne zaman girdi ne zaman çıktı hiç duymadım bu markayı :D Türkiye'de gelmemışse ne fark ederki
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Evren 9 yıl
o zamana standart bı kart uretıcısınden farkı kalmazdı hocam :)
BFG farkıda olmazdı :)
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alito 9 yıl
belkide ilerde ati ile yoluna devam eder
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Batuist 9 yıl

Evren

o zamana standart bı kart uretıcısınden farkı kalmazdı hocam :)

BFG farkıda olmazdı :)

ee sonuç.. şimdi değil fark elinde hiçbirşey olmayacak.. hiç olmazsa farkı olmazdı ama şimdi o da olmicak öyle değil mi??? yani herkes gibi birşey yapmasındansa yapmamasını mı yeğliyorsun??? yazından öyle anlaşılıyor... referans tasarım kart üretmektense üretmesin diyorsun yani



o da bir görüş...
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Batuist 9 yıl
halbuki ben iyi para kazanıyorlar zannediyordum.. o kadar özel tasarım için ar-ge'ye dünya para ayıracağına sade kutu içerikli referans tasarımlarla fiyatta rekabetçi olsaydın daha mantıklı olurdu.. hem sen kazanırdın hemde millete bir faydan olurdu... o resimdeki ekran kartı için kimbilir ne kadar para harcadın.. dünyanın parasına satmak istedin elinde patladı sonrada yok biz tükanı kapatıyoruz.. kapatırsın tabi bu mantıkla..
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Ehlika 9 yıl
Hadi ya daha karpuz kesecektik
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abdulmusavvir 9 yıl
Demekki pazar entegre gpu ya doğru kayıyor, crossfire dönemi başladı, her kullanıcı da crossfire yapacak diye bir şey olmadığından pasta küçüldü.
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ymetin 9 yıl
bfg doom'daki bfg mi ??
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DH Misafiri 9 yıl
bu iyi olmadı saglam iş yapıyorlardı bfg iyi bir markaydı kanımca
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Nef'i 9 yıl
böyle başarılar elde eden bir firmanın ekran kartı pazarından bir anda çekilmesi garip
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LEON-X 9 yıl
Kaliteli ve rekabete renk katan bir firma idi üzüldüm açıkçası...
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Tolgá 9 yıl
BFG nin pazardan çekilmesine üzüldüm ati ile devam edebilirdi..bir ismi vardı en azından kaliteliydi..
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