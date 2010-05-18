BFG ekran kartı pazarından çıkıyor

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından BFG, ekran kartı pazarından çıkacağını açıkladı. Bir süredir sessizlik içerisinde olan firmanın tepesindeki isim John Slevin , pazarın artık kârlı, rantabl olmadığını ifade ederek, bundan sonra yola güç kaynağı ve Phobos serisi oyuncu bilgisayarlarıyla devam edeceklerini söyledi.

8 yıldır ekran kartı pazarında aktif olarak rol alan BFG, özellikle su soğutmalı özel modelleriyle adından sıkça bahsettirmeyi başarmıştı. Birkaç yıl öncesine kadar EVGA ve XFX ile birlikte Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olan BFG, bir süredir yeni model duyurusuna da son vermişti. Firmadan yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar satılmış ekran kartları için RMA, telefon ve email desteğinin süreceği belirtildi. Hatırlanacağı üzere aynı EVGA gibi BFG de ekran kartlarını ömür boyu garanti ve 7/24 teknik desteği ile satıyordu.