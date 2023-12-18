RTX 4090 SUPER ortaya çıktı: Tek rakibi yine kendisi

RTX 4090 SUPER ufukta göründü
Kaçıranlar için daha önceki raporlar, RTX 40 SUPER serisinin üç modelden oluşacağı ve bunların RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER olacağı yönündeydi. Geçtiğimiz saatlerde ise Avrupa'lı bir perakendeci tarafından 24 farklı RTX 4090 SUPER kartı listelendi. Ancak ilginç olan şu ki bu modellerin tümü, mevcut RTX 4090 kartlarının ürün kodlarını ve amöbalaj tasarımını kullanıyor.
Seride yer alan diğer kartlara gelirsek RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği, 256 bit bellek veri yolu ve 16 GB GDDR6X belleğe sahip tam AD103 yongası ile karşımıza çıkacak. RTX 4070 Ti SUPER ise, 48MB L2 önbellek, 16 GB GDDR6X bellek, 8.448 CUDA çekirdeği içeren AD102 veya AD103 yongalarından destek alacak.
En alt model RTX 4070 SUPER'in 8MB L2 önbellek, AD104-350 veya AD103-175 GPU ve 7.168 CUDA çekirdeğine sahip olduğu söyleniyor. Bu temel modelde bulunan 5.888 çekirdeğe kıyasla kayda değer bir yükseltme olacak. Ancak saat hızı veya bellek kapasitesi gibi kartın diğer detayları henüz netleşmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.