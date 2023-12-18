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    RTX 4090 SUPER ortaya çıktı: Tek rakibi yine kendisi

    RTX 40 SUPER serisi için hazırlıklarını sürdüren Nvidia, 8 Ocak tarihli lansman etkinliğinde sürpriz bir model daha duyurabilir. Etkinlik öncesinde RTX 4090 SUPER Avrupa'da listelendi. 
    RTX 4090 SUPER ortaya çıktı: Tek rakibi yine kendisi Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bir süredir RTX 40 serisinin daha güçlü sürümleri üzerinde çalışıyor. Bu modellerin SUPER serisi adı altında tanıtılması beklenirken, tüm gözler 8 Ocak tarihli lansman etkinliğine çevrildi. Bu etkinlikte ise sürpriz bir modelle daha karşılaşabiliriz. RTX 4070, 4070 Ti ve 4080 SUPER'e ek olarak şimdi de RTX 4090 SUPER ortaya çıktı.

    RTX 4090 SUPER ufukta göründü

    Kaçıranlar için daha önceki raporlar, RTX 40 SUPER serisinin üç modelden oluşacağı ve bunların RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER olacağı yönündeydi. Geçtiğimiz saatlerde ise Avrupa'lı bir perakendeci tarafından 24 farklı RTX 4090 SUPER kartı listelendi. Ancak ilginç olan şu ki bu modellerin tümü, mevcut RTX 4090 kartlarının ürün kodlarını ve amöbalaj tasarımını kullanıyor.

    RTX 4090 SUPER ortaya çıktı: Tek rakibi yine kendisi Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla yeni kartın özelliklerinin yanı sıra RTX 40 SUPER serisi öncesinde isimlendirme hatası yapılmış olabilir. Ancak tüm bunlar için 8 Ocak tarihli Nvidia lansmanını beklememiz gerekecek.

    Seride yer alan diğer kartlara gelirsek RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği, 256 bit bellek veri yolu ve 16 GB GDDR6X belleğe sahip tam AD103 yongası ile karşımıza çıkacak. RTX 4070 Ti SUPER ise, 48MB L2 önbellek, 16 GB GDDR6X bellek, 8.448 CUDA çekirdeği içeren AD102 veya AD103 yongalarından destek alacak. 

    En alt model RTX 4070 SUPER'in 8MB L2 önbellek, AD104-350 veya AD103-175 GPU ve 7.168 CUDA çekirdeğine sahip olduğu söyleniyor. Bu temel modelde bulunan 5.888 çekirdeğe kıyasla kayda değer bir yükseltme olacak. Ancak saat hızı veya bellek kapasitesi gibi kartın diğer detayları henüz netleşmedi. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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