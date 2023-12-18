RTX 4090 SUPER ortaya çıktı: Tek rakibi yine kendisi

Tam Boyutta Gör Nvidia, bir süredir RTX 40 serisinin daha güçlü sürümleri üzerinde çalışıyor. Bu modellerin SUPER serisi adı altında tanıtılması beklenirken, tüm gözler 8 Ocak tarihli lansman etkinliğine çevrildi. Bu etkinlikte ise sürpriz bir modelle daha karşılaşabiliriz. RTX 4070, 4070 Ti ve 4080 SUPER'e ek olarak şimdi de RTX 4090 SUPER ortaya çıktı.

RTX 4090 SUPER ufukta göründü

Kaçıranlar için daha önceki raporlar, RTX 40 SUPER serisinin üç modelden oluşacağı ve bunların RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER olacağı yönündeydi. Geçtiğimiz saatlerde ise Avrupa'lı bir perakendeci tarafından 24 farklı RTX 4090 SUPER kartı listelendi. Ancak ilginç olan şu ki bu modellerin tümü, mevcut RTX 4090 kartlarının ürün kodlarını ve amöbalaj tasarımını kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla yeni kartın özelliklerinin yanı sıra RTX 40 SUPER serisi öncesinde isimlendirme hatası yapılmış olabilir. Ancak tüm bunlar için 8 Ocak tarihli Nvidia lansmanını beklememiz gerekecek.

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Seride yer alan diğer kartlara gelirsek RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği, 256 bit bellek veri yolu ve 16 GB GDDR6X belleğe sahip tam AD103 yongası ile karşımıza çıkacak. RTX 4070 Ti SUPER ise, 48MB L2 önbellek, 16 GB GDDR6X bellek, 8.448 CUDA çekirdeği içeren AD102 veya AD103 yongalarından destek alacak.

En alt model RTX 4070 SUPER'in 8MB L2 önbellek, AD104-350 veya AD103-175 GPU ve 7.168 CUDA çekirdeğine sahip olduğu söyleniyor. Bu temel modelde bulunan 5.888 çekirdeğe kıyasla kayda değer bir yükseltme olacak. Ancak saat hızı veya bellek kapasitesi gibi kartın diğer detayları henüz netleşmedi.

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