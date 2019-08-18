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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BLOCKS modüler akıllı saat projesi iptal edildi

Akıllı saate ihtiyaçlar doğrultusunda GPS, ekstra batarya, LTE, depolama gibi bileşenlerin eklenmesi amacını taşıyan BLOCKS modüler akıllı saat projesi mali sıkıntıların ardından iptal edildi.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem Google’ın da yatırım yapmasıyla modüler mobil cihaz projelerinde patlama yaşamıştık. Pek çok firma kendi projesini geliştirirken kitle fonlama platformlarında da kendi çabasıyla hayata geçmeye çalışan tasarımlar olmuştu.

Tutunamadı

Kullanıcının satın aldığı akıllı telefonun kamera, bellek, depolama gibi bileşenlerini daha sonra yenisi ile değiştirebilmesini amaçlayan modüler konsept giyilebilir cihazlara da sıçramıştı. Ne yazık ki fırtına kısa sürdü ve yavaş yavaş projelerin kapısına kepenk vuruldu. Google bile kendi projesini sürdürmekten vazgeçti. Bu kategoride en bilinen örneklerden olan BLOCKS akıllı saat projesi de iptal edildi.

Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Honor 7S akıllı telefonu var"

2014 yılında kitle fonlama platformu üzerinden hayata geçen BLOCKS projesi; akıllı saate GPS, ekstra batarya, LTE, depolama gibi bileşenleri kayış parçaları ekler gibi eklemenizi amaçlıyordu. Son bir yıldır mali sorunlarla boğuşan girişim tasfiye sürecine girdiğini duyurdu.

Bağışçıların ilk kısmına ürünlerin gönderimini yapan BLOCKS geçen yıl kitleme fonlama ile topladığı tüm paranın bittiğini duyurmuş ve fon arayışına başlamıştı. Ne var ki modüler konsept fırtınasının sönmesi nedeniyle aradığı desteği bulamadı. Ayrıca üretim tarafındaki sorunlar nedeniyle siparişlerin tamamını da yetiştiremedi.

Tasfiye sürecine girdiği için Kickstarter üzerinde bağış yapanlar parasını geri alamayabilir. Bundan sonra atılacak adımlar süreçte belirleyici olacak.

 


https://www.slashgear.com/blocks-modular-smartwatch-is-officially-dead-16587594/ Yorum Yaz
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brk6152 49 dk.
Saat sonuç olarak bir aksesuar.Moduler olması kimin umrunda
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SEO-Uzmanı 56 dk.
bu eninde sonunda olacak sadece piyasanın beklentisini tam karşılayacak noktaya gelmesi için daha iyi bir mühendislik gereksinimi var
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yorumculuklar 1 sa.
Yani saatte nasıl bir modülerlik olabilir ki?! Yapı itibariyle zaten modülerler; gövde artı kayış kısmı. Gövdenin içerisindeki ekranı söküp taktırmayacağına göre zaten baştan garip bir projeymiş. Sensörleri ayrı modüller olarak satması da işin ucunun kullanıcı için çok pahalıya doğru gittiğinin bir göstergesi zaten. Paket halinde bütün sensörlerin sunulması ile bunların parça parça satılması durumunda ciddi fiyat farkı olur.
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