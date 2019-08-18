BLOCKS modüler akıllı saat projesi iptal edildi

Bir dönem Google’ın da yatırım yapmasıyla modüler mobil cihaz projelerinde patlama yaşamıştık. Pek çok firma kendi projesini geliştirirken kitle fonlama platformlarında da kendi çabasıyla hayata geçmeye çalışan tasarımlar olmuştu.

Tutunamadı

Kullanıcının satın aldığı akıllı telefonun kamera, bellek, depolama gibi bileşenlerini daha sonra yenisi ile değiştirebilmesini amaçlayan modüler konsept giyilebilir cihazlara da sıçramıştı. Ne yazık ki fırtına kısa sürdü ve yavaş yavaş projelerin kapısına kepenk vuruldu. Google bile kendi projesini sürdürmekten vazgeçti. Bu kategoride en bilinen örneklerden olan BLOCKS akıllı saat projesi de iptal edildi.

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2014 yılında kitle fonlama platformu üzerinden hayata geçen BLOCKS projesi; akıllı saate GPS, ekstra batarya, LTE, depolama gibi bileşenleri kayış parçaları ekler gibi eklemenizi amaçlıyordu. Son bir yıldır mali sorunlarla boğuşan girişim tasfiye sürecine girdiğini duyurdu.

Bağışçıların ilk kısmına ürünlerin gönderimini yapan BLOCKS geçen yıl kitleme fonlama ile topladığı tüm paranın bittiğini duyurmuş ve fon arayışına başlamıştı. Ne var ki modüler konsept fırtınasının sönmesi nedeniyle aradığı desteği bulamadı. Ayrıca üretim tarafındaki sorunlar nedeniyle siparişlerin tamamını da yetiştiremedi.

Tasfiye sürecine girdiği için Kickstarter üzerinde bağış yapanlar parasını geri alamayabilir. Bundan sonra atılacak adımlar süreçte belirleyici olacak.