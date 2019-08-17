Haftaya A101 marketlerde Honor 7S akıllı telefonu var

Yazın gelmesi ile birlikte ürün konusunda biraz durgunluk yaşayan perakende gıda marketlerinde haftaya akıllı telefon ve standart bir televizyon modeli yer alıyor.

22 Ağustos A101 aktüel ürünler

22 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında Honor 7S akıllı telefonu dikkat çekiyor. Yaz aylarında tanıtılan akıllı telefon ülkemizde ilk kez A101 ile satışa sunulacak. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran sunan telefona 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6739 yonga seti güç veriyor.

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2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonda 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Batarya ise 3000mAh kapasiteli. Telefon 799TL fiyat etiketine sahip ve piyasanın altında sayılır.

Diğer taraftan 40 inçlik Full HD Samsung televizyonu 2049TL fiyat etiketine sahip. Dahili uydu alıcı, 20W hoparlör gibi standart özellikleri bulunan televizyon piyasanın bir miktar daha altında sayılır.

23 Ağustos BİM aktüel ürünler

23 Ağustos BİM aktüel ürünler arasında Çin menşeli PoloSmart Smartfit akıllı bileklik yer alıyor. 7 güne kadar kullanım süresi sunan bileklik; renkli ekran, fitness takibi, nabız ölçer, bildirim desteği gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 59.90TL.