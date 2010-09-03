IBM, AMD işlemcili yeni sunucusu System x3755 M3'ü duyurdu

IBM yaptığı yeni bir açıklamayla AMD işlemcili yeni sunucu sistemi System x3755 M3'ü duyurdu. Dört soketli tasarıma sahip olan raf tipi yeni sunucu, AMD'nin Opteron 6100 serisi işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 8 ve 12 çekirdekli işlemcilerin yer aldığı Opteron 6100 serisi sayesinde ihtiyaca bağlı olarak 32 veya 48 çekirdekli konfigürasyonlara olanak tanıyan System x3755 M3, yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar için çift soketli IT alt yapısını güncellemeyi planlayan müşterileri hedef alıyor.

Dört işlemci soketine ek olarak 32GB bellek slotu ve 16TB lokal depolama alanına sahip olan yeni sunucunun tasarımında performansla birlikte yüksek enerji verimliliğinin hedeflendiği belirtildi. AMD'nin Sunucular ve Gömülü Sistemler'den sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Patrick Patla konuyla ilgili açıklamasında, en yeni System X sunucusuyla birlikte IBM'in, müşterilerin ihtiyaçlarını, işlem odaklı uygulamalar için yüksek enerji verimliliği sunan olağanüstü işlemci mimarisiyle karşıladığını ifade etti.

Patric Patla açıklamasının devamında, 4 Soketli sunuculara adaptasyon sürecindeki pek çok bariyerin AMD Opteron 6000 platformu ile bertaraf edildiğini, IBM'in de yoğun ortamlardaki 4P adaptasyonunu, 2U tasarımı ile daha da basitleştirdiğini söyledi.