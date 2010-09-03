Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IBM, AMD işlemcili yeni sunucusu System x3755 M3'ü duyurdu

8 yıl
12,1b
1
8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

IBM yaptığı yeni bir açıklamayla AMD işlemcili yeni sunucu sistemi System x3755 M3'ü duyurdu. Dört soketli tasarıma sahip olan raf tipi yeni sunucu, AMD'nin Opteron 6100 serisi işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 8 ve 12 çekirdekli işlemcilerin yer aldığı Opteron 6100 serisi sayesinde ihtiyaca bağlı olarak 32 veya 48 çekirdekli konfigürasyonlara olanak tanıyan System x3755 M3, yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar için çift soketli IT alt yapısını güncellemeyi planlayan müşterileri hedef alıyor.

Dört işlemci soketine ek olarak 32GB bellek slotu ve 16TB lokal depolama alanına sahip olan yeni sunucunun tasarımında performansla birlikte yüksek enerji verimliliğinin hedeflendiği belirtildi. AMD'nin Sunucular ve Gömülü Sistemler'den sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Patrick Patla konuyla ilgili açıklamasında, en yeni System X sunucusuyla birlikte IBM'in, müşterilerin ihtiyaçlarını, işlem odaklı uygulamalar için yüksek enerji verimliliği sunan olağanüstü işlemci mimarisiyle karşıladığını ifade etti.

Patric Patla açıklamasının devamında, 4 Soketli sunuculara adaptasyon sürecindeki pek çok bariyerin AMD Opteron 6000 platformu ile bertaraf edildiğini, IBM'in de yoğun ortamlardaki 4P adaptasyonunu, 2U tasarımı ile daha da basitleştirdiğini söyledi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar sunucu alacagım hp dell ibm destek hangisi iyi ram ve disk marka seçmemesini istediğim marka sunucu model hangisi olmalıdır ?
blockedpeak@hotmail.com mail atarmısınız lütfen ibm x3650 m3 hp dl 380 g6 ve dell r510 dusunuyorum. lütfen yardımcı olun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
intel sistemlerle f/p performans değerlendirmesi olsaymış..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
merak ettim acaba ne gerek var 48 çekirdekli işlemciye diyen biri çıkacakmı diye :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 8 yıl

yeni sunucunun tasarımında performansla birlikte yüksek enerji verimliliğinin hedeflendiği belirtildi.


önceki modellerle kıyaslama tablosu olsa çok güzel bilgi kaynağı olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl

Batuist

merak ettim acaba ne gerek var 48 çekirdekli işlemciye diyen biri çıkacakmı diye :))



Baktım kimse yazmamıs ben senin için yazayım hatta fazlasını yazayım

Buna bi oc ceksen bomba olur
Bunda bi crysis oynucan
Bunda vantage kac puan alır

Umarım birgun eve alacam ve bu arkadasların istedikleri seyleri tek tek denicem


SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Endeks Bilişim ile Teknoloji Sektörünün 2010 analizi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim