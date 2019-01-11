BMW, CES 2019 fuarında otonom motosikletini tanıttı

Otomotiv devi BMW'nin gelecek planları arasında otonom araçların olduğu kadar, otonom motosiklet modellerinin de olduğu kesinlik kazandı. Şirket Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES 2019'da sürücüsüz motosiklet modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

Sensörlerle donatıldı

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=4JlYE6nSNJI

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bir motosiklet fikri insanlara garip gelebilir. Ancakşirkete göre bu artık bir hayalin ötesine geçmiş durumda. Şirketin motosiklet ve scooter bölümü olankendi başına çalışan ve sürüş yapabilen RT 1200 GS tabanlı BMW'nin ilk otonom motosiklet modelini geliştirdi ve CES 2019'da görücüye çıkardı.Somut anlamda bakacak olursak geliştirilen bu otonom motosiklet, etrafına yerleştirilenkullanarak, sürücünün yardımı olmadan çalışabiliyor, dönüş yapabiliyor ve hız sınırlarına göre süratini ayarlayabiliyor.hıza kadar çıkabilen bu otonom motosiklet, kendini park edebilme özelliğine de sahip. Motosiklet sürmenin, ulaşımın yanında zevk için yapılan bir aktivite de olduğunu düşünürsek, birçok motosiklet sürücüsününhoşlanmayacağını ve bu teknolojiyedurabileceğini de söylemek mümkün.