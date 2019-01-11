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BMW, CES 2019 fuarında otonom motosikletini tanıttı

Alman otomotiv şirketi BMW, Las Vegas'ta devam eden CES 2019 fuarında sürücüsüz motosiklet modelini görücüye çıkardı. İşte şirketin geliştirdiği otonom motosikler ve özellikleri.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Otomotiv devi BMW'nin gelecek planları arasında otonom araçların olduğu kadar, otonom motosiklet modellerinin de olduğu kesinlik kazandı. Şirket Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES 2019'da sürücüsüz motosiklet modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

Sensörlerle donatıldı

Sürücüsü olmayan bir motosiklet fikri insanlara garip gelebilir. Ancak Bavyeralı şirkete göre bu artık bir hayalin ötesine geçmiş durumda. Şirketin motosiklet ve scooter bölümü olan BMW Motorrad kendi başına çalışan ve sürüş yapabilen RT 1200 GS tabanlı BMW'nin ilk otonom motosiklet modelini geliştirdi ve CES 2019'da görücüye çıkardı.

Somut anlamda bakacak olursak geliştirilen bu otonom motosiklet, etrafına yerleştirilen sensörleri kullanarak, sürücünün yardımı olmadan çalışabiliyor, dönüş yapabiliyor ve hız sınırlarına göre süratini ayarlayabiliyor. 70 km/s hıza kadar çıkabilen bu otonom motosiklet, kendini park edebilme özelliğine de sahip. Motosiklet sürmenin, ulaşımın yanında zevk için yapılan bir aktivite de olduğunu düşünürsek, birçok motosiklet sürücüsünün yönlendirilmekten hoşlanmayacağını ve bu teknolojiye mesafeli durabileceğini de söylemek mümkün.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=4JlYE6nSNJI Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay en beğenilen
Dedi bilgisayar başında cips yiyip göbeğini kaşıyan vatandaş. Ne gerek varmış , sen hayatında motorsiklet sürdünmü? Yaptıkları teknoloji ile motosiklet devrilmeye karşı direnç gösteriyor ve bu çok güzel ve önemli gelişme . Bundan daha güzel gelişme senin ve senin gibi boş düşüncelilerin kendilerini geliştirmiş olması olurdu.
Dedi bilgisayar başında cips yiyip göbeğini kaşıyan vatandaş. Ne gerek varmış , sen hayatında motorsiklet sürdünmü? Yaptıkları teknoloji ile motosiklet devrilme...
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DH Misafiri 4 ay
ona mobiet deniyorzaten yapldı ????
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DH Misafiri 4 ay
Honda bunu 2017 de zaten yapmış, youtube.com/...
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OverClocK1ng 4 ay
11 Eylül 2018 de, yani bundan tam 4 ay önce videosu paylaşılan haberin haberi yapılıyor. Acayip bir dengesizlik var. 2 sene sonra çıkacak olan filmin haberi 2 sene önceden yapılabiliyor. Ama 4 ay önce haberi çıkmış bir şey de 4 ay sonra haber yapılabiliyor. Enteresan...
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DH Misafiri 4 ay en beğenilen
Dedi bilgisayar başında cips yiyip göbeğini kaşıyan vatandaş. Ne gerek varmış , sen hayatında motorsiklet sürdünmü? Yaptıkları teknoloji ile motosiklet devrilmeye karşı direnç gösteriyor ve bu çok güzel ve önemli gelişme . Bundan daha güzel gelişme senin ve senin gibi boş düşüncelilerin kendilerini geliştirmiş olması olurdu.
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CoreXXX 4 ay
çok saçma olmuş. araba kamyon tır vs tamamda motosiklet ne alaka. oldu olacak bisikletide otonom yapın pedalı kendi çevirsin
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