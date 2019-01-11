Google Asistan yakında telefonunuz kilitli olsa bile size yanıt verebilecek

Google Pixel kullanıcıları telefonları kilitliyken de "Ok Google" diyerek Google Asistan'la konuşabiliyorlar. Yakında bu özellik tüm Android cihaz sahipleri tarafından kullanılabilir hale gelecek.

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Arama devinin kısa süre önce yaptığı basın açıklamasına göre Google Asistan yakında “Android telefonunuz kilitliyken bile” sorgulara yanıt verebilecek. Yani telefonunuzun kilidini açmadan yakındaki restoranları göstermesini, alarm kurmasını, hatırlatıcı ve zamanlayıcı ayarlamasını isteyebileceksiniz.

Birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak

Google şu anda sadece Pixel kullanıcıları için mevcut olan bu özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm Android cihazlara geleceğini açıkladı. Yani artık Android telefonunuz kilitli olsa bile Google Asistan size yanıt verebilecek.

https://www.blog.google/products/assistant/hey-google-whats-new-assistant-ces-year/