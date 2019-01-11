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Google Asistan yakında telefonunuz kilitli olsa bile size yanıt verebilecek

Arama devi Google, şimdiye kadar sadece Pixel telefonlarda yer alan bir özelliği tüm Android cihazlara getireceğini açıkladı. Google Asistan artık telefonunuz kilitliyken bile size yanıt verebilecek.
4 ay
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14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Pixel kullanıcıları telefonları kilitliyken de "Ok Google" diyerek Google Asistan'la konuşabiliyorlar. Yakında bu özellik tüm Android cihaz sahipleri tarafından kullanılabilir hale gelecek.
Ayrıca Bkz. "LG G8 önümüzdeki ay tanıtılabilir"
Arama devinin kısa süre önce yaptığı basın açıklamasına göre Google Asistan yakında “Android telefonunuz kilitliyken bile” sorgulara yanıt verebilecek. Yani telefonunuzun kilidini açmadan yakındaki restoranları göstermesini, alarm kurmasını, hatırlatıcı ve zamanlayıcı ayarlamasını isteyebileceksiniz.

Birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak

Google şu anda sadece Pixel kullanıcıları için mevcut olan bu özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm Android cihazlara geleceğini açıkladı. Yani artık Android telefonunuz kilitli olsa bile Google Asistan size yanıt verebilecek.

https://www.blog.google/products/assistant/hey-google-whats-new-assistant-ces-year/ Yorum Yaz
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Yazılımcı Online 4 ay en beğenilen
Ya amma pranoyaksınız kapatırsınız kullanmazsanız olur biter. Eskiden zaten voice match çalışıyordu Türkiye ye asistan hizmeti açılınca tamamen bozuldu. Bir süre telefonu İngilizce yapıp kullandım ama artık onu da yemiyor tabi engellemişler. Acaba neden böyle yaptılar bilmiyorum, Türkçe olarak voice match özelliği nezaman aktif olacak acaba.
Çünkü en önemli özellik o, arabada asistan kullanacaksın ama telefonu açabilen için yine eline almak zorundasın. Elime alsam elimle yaparım zaten aramayı falan.
Ya amma pranoyaksınız kapatırsınız kullanmazsanız olur biter. Eskiden zaten voice match çalışıyordu Türkiye ye asistan hizmeti açılınca tamamen bozuldu. Bir ...
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cansev07 4 ay
Ya zaten o kadar saçma çıktı ki Türkçe asistan. Asistanı açmak için önce telefonu eline alıp uyandırmak lazım, yetmiyor bir de ana ekran tuşuna basıp öyle aktif hale geliyor. Uzaktan erişemedikten sonra olsa ne olmasa ne.
Ya zaten o kadar saçma çıktı ki Türkçe asistan. Asistanı açmak için önce telefonu eline alıp uyandırmak lazım, yetmiyor bir de ana ekran tuşuna basıp öyle aktif...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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adroid 4 ay
Android 5 kullanmama rağmen bana gelmeyen asistan yine haberlere çıktı
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cumur 4 ay
vermesin iyiyiz böyle
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alemburda34 4 ay
Google Now launcher kullanırsanız uyandırmanız ve Ok Google demeniz yeterli asistan hemen devreye giriyor. Ancak bu her telefonda çalışmayabiliyor deneyerek görmeniz gerekir. play.google.com/...
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DH Misafiri 4 ay
Abi mia2 kullanıyorum onda bile açılmıyor tuş kilidi.Telefonu açtıktan sonra ben orta tuşa da basarım ne anlamı kaldı o zaman
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balcis 4 ay
normalde ayarlarda kilit ekranında dinle seçeneği var ama örneğin xiaomi'nin miui'ında pasif geliyor. önce kilidi açıp ana ekrana geçmek gerekiyor. xiaomi'nin tercihi.
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cansev07 4 ay
Ya zaten o kadar saçma çıktı ki Türkçe asistan. Asistanı açmak için önce telefonu eline alıp uyandırmak lazım, yetmiyor bir de ana ekran tuşuna basıp öyle aktif hale geliyor. Uzaktan erişemedikten sonra olsa ne olmasa ne.
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crazywinner3 4 ay cansev07
O dediğiniz özellik için özel donanım gerekiyor. Her zaman dinlemek için ayrı düşük güçlü bir işlemci çekirdeği atanıyor genelde.
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ozmenakif 4 ay
İleride telefon tamamen kapalıyken "açıl susam açıl" deyince açılır hale de gelir bu gidişle
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fuckulteli 4 ay
Ben daha Google uygulamasını açmadan Asistan 'a seslenemiyorum. Ana ekranda dinlemiyor, dili İngilizce yapınca oluyor ama öyle kullanamam.
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OverClocK1ng 4 ay fuckulteli
Alakası yok. Kurduğum herkeste çalışıyor. Ana ekranına, dinlemesi için bir tane Google arama çubuğu yerleştir. Tekrar dene..
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balcis 4 ay fuckulteli
ayarlarda voice match kısmını bulup bir kurcalayın.
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Yazılımcı Online 4 ay en beğenilen
Ya amma pranoyaksınız kapatırsınız kullanmazsanız olur biter. Eskiden zaten voice match çalışıyordu Türkiye ye asistan hizmeti açılınca tamamen bozuldu. Bir süre telefonu İngilizce yapıp kullandım ama artık onu da yemiyor tabi engellemişler. Acaba neden böyle yaptılar bilmiyorum, Türkçe olarak voice match özelliği nezaman aktif olacak acaba.
Çünkü en önemli özellik o, arabada asistan kullanacaksın ama telefonu açabilen için yine eline almak zorundasın. Elime alsam elimle yaparım zaten aramayı falan.
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Kuşku verici bir durum. Aslında isteğe bağlı bir durum olabilir ama yine de bu şekilde telefonunuz kilitli ise bile google sizi dinleyip veri ve bilgi alış verişi yapabilir!! Bahanesi ise asistana her dakika ulaşabilir olmanı sağlamak. Sanırım artık paranoyanın dibine vurduk, google un bilgi toplama arsızlığından ötürü sürekli bir tedirginlik yaşadığımız gerçek. Bilinmedik neyimiz kaldı bunu da bilemiyorum tabii.
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