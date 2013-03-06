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BMW ve Thermaltake, yeni geliştirdikleri Level 10M kulaklık modellerini tanıttı

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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BMW ve Thermaltake, yeni geliştirdikleri Level 10M kulaklık modellerini tanıttı
Dünyanın önde gelen otomobil firmalarında olan BMW ile donanım uzman firmalardan olan Thermaltake TteSPORTS, birlikte geliştirdikleri yeni oyuncu kulaklık modellerini tanıttı.
Daha önce de birlikte Level 10 oyuncu faresi modelini piyasaya sunan ikili, bu sefer ses konusunda geliştirdikleri modeller ile karşımıza çıktı. Oldukça farklı ve köşeli bir tasarıma sahip olan Level 10M kulaklıklar, 3.5mm bağlantı seçeneği ve DTS Surround Sound destekli USB bağlantıya sahip iki versiyon olarak karşımıza çıkıyor. 40mm Neodymium sürücülere sahip olan kulaklıklar, 10-22KHz frekans aralığına, 100dB ses gücüne, çıkartılabilir kablo yapısına ve 3 metre kablo uzunluğuna sahip.
Üzerinde hareketli yapıda geliştirilmiş bir mikrofonda barındıran Level 10M kulaklıklardan, USB üzerinden bağlantı kuran ve DTS desteği veren model 200$ fiyat etiketine sahipken, 3.5mm bağlantıya sahip modelin fiyatı hakkında bir bilgi yayınlanmış değil. Çıkış tarihleri belli olmayan modeller hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://mheadset.ttesports.com 

http://mheadset.ttesports.com Yorum Yaz
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memo_cetin 6 yıl
BMW tasarımları berbat bi arada kasa tasarımı yapmışlardı oda berbattı..
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TaarruzKeçisi 6 yıl
Keşke hiç tanıtmasalarmış, gerçi bir kulaklıktan tasarım açısından çok da fazla bir şey bekleyemezsiniz fakat bu kadarda tasarım fakiri olmaz ki bir kulaklık arkadaş.
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mertd12 6 yıl
Çok değişik bir tasarım baklım nasıl bir beğeni toplayacak
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Hüsnü008 6 yıl
zevkler tartışılmaz ancak cesur bir dizayn olmuş herkesin beğenebileceği birşey değil, sert çizgiler kullanılmış, şahsen hayran kaldım
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draconist 6 yıl
Hâlâ 10Hz diye milleti kandırıp kulaklık satıyorlar ya helal olsun, insan kulağı 20hz altını duyamaz, nasıl ki insan gözü kızıl ötesi ve gama ışınlarını göremiyorsa, kulağı da 20 hz altını duyamaz. 10Hz Pazarlama Satış yalanıdır inanmayın, 40hz verirse öpüp başınıza koyun.

Bu kadar büyük ismi olan firmaların bu yalana başvurmaları ve tüketiciyi kandırmaları da düşündürücü, yazık.
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joyberk 6 yıl
benim logitech G930 'un yanında oyuncak gibi kalıyor
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wentworthscofield 6 yıl
Bmw'ye hiç yakıştıramadım çok çirkin olmuş
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londoner23 6 yıl
böyle bi tasarım olamaz yahu... bu ne böyle...!
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itachi237 6 yıl
acayip çirkin bu ne be. dünyadaki en temiz en düzgün en kaliteli sesi verse bile gidip almam.
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erci501 6 yıl
BMW tasarımcıları işini çok iyi yapıyor.
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seven44 6 yıl
borusan cıkışlı degilse almam.
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