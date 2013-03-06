BMW ve Thermaltake, yeni geliştirdikleri Level 10M kulaklık modellerini tanıttı

Dünyanın önde gelen otomobil firmalarında olan BMW ile donanım uzman firmalardan olan Thermaltake TteSPORTS, birlikte geliştirdikleri yeni oyuncu kulaklık modellerini tanıttı.

Daha önce de birlikte Level 10 oyuncu faresi modelini piyasaya sunan ikili, bu sefer ses konusunda geliştirdikleri modeller ile karşımıza çıktı. Oldukça farklı ve köşeli bir tasarıma sahip olan Level 10M kulaklıklar, 3.5mm bağlantı seçeneği ve DTS Surround Sound destekli USB bağlantıya sahip iki versiyon olarak karşımıza çıkıyor. 40mm Neodymium sürücülere sahip olan kulaklıklar, 10-22KHz frekans aralığına, 100dB ses gücüne, çıkartılabilir kablo yapısına ve 3 metre kablo uzunluğuna sahip.

Üzerinde hareketli yapıda geliştirilmiş bir mikrofonda barındıran Level 10M kulaklıklardan, USB üzerinden bağlantı kuran ve DTS desteği veren model 200$ fiyat etiketine sahipken, 3.5mm bağlantıya sahip modelin fiyatı hakkında bir bilgi yayınlanmış değil. Çıkış tarihleri belli olmayan modeller hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://mheadset.ttesports.com

http://mheadset.ttesports.com