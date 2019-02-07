BMW, yeni X2 City ile e-scooter pazarına girecek

Alman otomotiv devi BMW'nin yeni tanıttığı elektrikli scooter modeli, şehir içi ulaşıma yeni bir boyut getirmeye hazırlanıyor. Normal scooter'lara oranla büyük tekerleklere sahip olan X2 City'nin caddelerde ve bisiklet şeritlerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

30 km'ye kadar menzili var

Yeni BMW scooter, ayağınızı her bastığınızda, scooter'ı harekete geçirmek veya hızını artırmak için aracın ivmesini artıran bir pedala sahip. Pedal basılı tutulursa, scooter durdurulana veya ayağınızla tekrar hızlanana kadar ulaşılan son hızda sürekli olarak çalışmaya devam ediyor.

https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0290704DE/bmw-motorrad-praesentiert-den-neuen-x2city

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X2 City,ve su sıçramalarına dayanıklı biraküye sahip.gücünde olan bu batarya,bir sürüş menzili sunuyor. Hem scooter'ın üzerinde, hem de sökülerekbataryanın tam dolum süresi ise yaklaşık 2.5 saati buluyor. BMW şimdi bu yeni aracını trafiğe çıkarabilmek için Almanyeni trafik düzenlemelerini bekliyor. X2 City'nin fiyatı iseolacak.