BMW, yeni X2 City ile e-scooter pazarına girecek

Teknoloji Editörü
Alman otomotiv devi BMW'nin yeni tanıttığı elektrikli scooter modeli, şehir içi ulaşıma yeni bir boyut getirmeye hazırlanıyor. Normal scooter'lara oranla büyük tekerleklere sahip olan X2 City'nin caddelerde ve bisiklet şeritlerinde kullanılabileceği belirtiliyor.
30 km'ye kadar menzili var
Yeni BMW scooter, ayağınızı her bastığınızda, scooter'ı harekete geçirmek veya hızını artırmak için aracın ivmesini artıran bir pedala sahip. Pedal basılı tutulursa, scooter durdurulana veya ayağınızla tekrar hızlanana kadar ulaşılan son hızda sürekli olarak çalışmaya devam ediyor.X2 City, yağmura ve su sıçramalarına dayanıklı bir lityum iyon aküye sahip. 408 Wh gücünde olan bu batarya, 20 ila 30 km arasında bir sürüş menzili sunuyor. Hem scooter'ın üzerinde, hem de sökülerek şarj edilebilen bataryanın tam dolum süresi ise yaklaşık 2.5 saati buluyor. BMW şimdi bu yeni aracını trafiğe çıkarabilmek için Alman hükümetinin yeni trafik düzenlemelerini bekliyor. X2 City'nin fiyatı ise 2.400 Euro olacak.
https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0290704DE/bmw-motorrad-praesentiert-den-neuen-x2city Yorum Yaz Paylaş Tweetle