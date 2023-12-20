Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Scootility: 140 litre kargo kapasiteli elektrikli scooter ile tanışın

    Kanadalı Scootility isimli girişim son dönemlerin popüler ulaşım aracı scooter'ı kargo taşımak üzere modifiye ederek yenilikçi bir ürün ortaya koydu. 140 litre kargo kapasiteli scooter'a göz atalım.
    140 litre kargo kapasiteli elektrikli scooter tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Kanadalı Scootility isimli girişim son dönemlerin popüler ulaşım aracı scooter'ı kargo taşımak üzere modifiye ederek yenilikçi bir ürün ortaya koydu. Şirket, şehir içi "son kilometre" teslimat alanında son yıllarda artan çevreci çözümlere farklı bir alternatif sunuyor.
    140 litre kargo kapasiteli elektrikli scooter tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Şuan için prototip aşamasında olan scooter bir sene içerisinde piyasaya sürülecek. Segway modellerinden ilham alan scooter, ön bölümde yer alan kargo bölmesiyle klasik kargo bisikletlerinden ayrılıyor. Ürünün pratikliğini vurgulayan firma, kargo ön bölmeye yerleştirilirken sürücünün kolaylıkla sürüşe başlayabileceğini belirtiyor.
    140 litre kargo kapasiteli elektrikli scooter tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Su geçirmez yapıda olan 140 litre hacminde olan kargo bölmesi istenildiğinde çıkarılabiliyor. Normal kargo motosikletlerine göre daha dar yapıda olan scooter, böylelikle trafikte daha rahat hareket edebiliyor.

    Tam ölçekli süspansiyon sistemine sahip scooter, önde 16 inç, arkada ise 13 inç tekerleklere sahip. Scootility'de, torpido gözü olarak da kullanabilen katlanabilir bacak dayanağını bulunuyor. Scooter'ın değiştirilebilir lityum iyon bataryası 100 km menzil sunabiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zincirlikuyudan beşiktaşa nasıl gidilir karşıdan arama gelmiyor lifter ses kesici yorumları petrol ofisi maxima 5w-30 yorumlar direksiyonu çevirince gelen tak sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D515DA-BR1319W
    Asus D515DA-BR1319W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız