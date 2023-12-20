Scootility: 140 litre kargo kapasiteli elektrikli scooter ile tanışın

Kanadalı Scootility isimli girişim son dönemlerin popüler ulaşım aracı scooter'ı kargo taşımak üzere modifiye ederek yenilikçi bir ürün ortaya koydu. 140 litre kargo kapasiteli scooter'a göz atalım.