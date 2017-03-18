Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BTK, Türkiye'nin 2016 yılı dijital verilerini yayınladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) genişbant internet bağlantısından 4.5G'ye, mobil veri kullanım oranlarından fiber altyapıya kadar Türkiye'nin 2016 yılı verilerini paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,9b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz yıl önemli bir ilerleme kaydeden elektronik haberleşme sektöründeki büyüme hız kesmeden devam ediyor. 2016 yılı -Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan- son çeyrek ve yıl sonu raporlarını açıklayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil ve genişbant internet cephesindeki son durum hakkında bilgi verdi.
Ayrıca Bkz. "Renault’un 25 yıldır emisyon değerlerinde hile yaptığı belirtiliyor"
Buna göre toplam mobil abone sayısı 2016 sonu itibariyle 75 milyonun üzerine çıktı. Nisan ayında başlayan 4.5G hizmetine 51,7 milyon kişi geçiş yaparken, aktif olarak kullanan kişi sayısı -2,8 milyon artışla- 19,2 milyona ulaştı. Diğer bir deyişle kullanıcıların henüz yüzde 37'lik bölümü 4.5G'den gerçek anlamda yararlanıyor. Raporda yer alan bilgilere göre 2015 yılında aylık ortalama 1.3 GB mobil veri kullanımı geçtiğimiz sene 4.5G’nin etkisiyle 1.98 GB’a yükseldi. Son çeyrekte kişi başı ortalama 2.2 GB, SIM kartı ve cihazı uyumlu 4.5G aboneleri ise 5,4 GB veri harcadı.

2016 yılında toplam 249,9 milyar dakika arama gerçekleştirildi

Mobil işletmecilerin abone sayısı, trafik ve gelir açısından pazardan aldıkları paylara bakıldığında Turkcell'in toplam abone sayısı azalırken, Vodafone ve Avea'da ise yaklaşık yüzde 1 oranında artış meydana geldi. 2016'da yüzde 40,9 ile en yüksek gelir payını Turkcell alırken, onu yüzde 37,1 ile Vodafone ve yüzde 22 ile Avea takip ediyor.
Arama sürelerine baktığımızda 2015'e kıyasla yüzde 6,8 artan toplam trafik miktarı 249,9 milyar dakika oldu. Tüm bu trafiğin yüzde 96,3 gibi önemli bir bölümünü mobil cihazlar oluşturuyor. Sabit hatlardan en sık aranan kısa numaraların başında ortalama 163,6 saniye ile 182 (Hastane randevu merkezi), 147,2 saniye ile 153 (İstanbul Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi) ve 115 saniye ile 186 (Elektrik arıza) geliyor. En çok aranan yabancı ülkeler ise sırasıyla Almanya, İngiltere, KKTC, Pakistan ve Bulgaristan.

Kullanıcılar Adil Kullanım Kotası ve internet hızlarından şikayetçi

10,5 milyonu sabit ve 51,7 milyonu mobil olmak üzere 2016'da toplam genişbant internet abone sayısı yüzde 28'lik artışla 62,2 milyon olarak açıklandı. 2015 sonunda 268.119 km uzunluğundaki fiber altyapıda da önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden BTK, 2016 dördüncü çeyreğinde 290.974 km’ye ulaşıldığını belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Bimeks'in zararı 3 ay içinde yaklaşık 50 katına çıktı!"
Her ne kadar veriler gelecek için umut vadetse de kullanıcıların büyük bir bölümü sunulan hizmetten memnun değil. Zira başta "Adil Kullanım Kotası" olmak üzere tarifelerin yetersiz olduğunu düşünen tüketiciler, diğer taraftan 2017 yılına gelmiş olmamıza rağmen yavaş internet bağlantıları yüzünden hayli şikayetçi. Hatırlayacağınız gibi gerçekleştirilen son bir araştırmaya göre Türkiye 7.6 Mbps ile internet hızında dünyada 71. sırada yer alıyor. Unutmadan ekleyelim: Adil Kullanım Kotası'nın (AKK) 2019 yılının başında kaldırılması planlanıyor.

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2016-Q4.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Audi383848 2 yıl en beğenilen
Diğer istatisikleri de gösteriyim size.
1.Şikayet sayısı özellikle de iss konusunda çok büyük derecede artmış.
[simage][/simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

2.Aylık veri kullanım miktarları;
[simage][/simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

3.İnternet penetrasyonu anlamında oecd ülkeleri arasındaki yerimiz;
[simage][/simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

4.Ek olarak da iss pazar payları;
[simage][/simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

EDİT:Resim çözünürlükleri arttırıldı.Resme tıklayıp bakın.
Diğer istatisikleri de gösteriyim size.1.Şikayet sayısı özellikle de iss konusunda çok büyük derecede artmış.[simage][/simage]
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 2 yıl CaBr2
CaBr2
Mayıstan itibaren geceleri dünyanın interneti Türkiye'ye akacağını hissediyorum, yılların indirme açlığı son bulacak. Operatörler batmasa bari hahaha.

En fazla bir kaç ay. Sonra pek fazla yüklenen olmayacaktır. Elinin altında sürekli hızlı bir internet oldu mu takıntılı diyebileceğimiz insanlar hariç kimse arşivcilik vs uğraşmayacaktır.
CaBr2Mayıstan itibaren geceleri dünyanın interneti Türkiye'ye akacağını hissediyorum, yılların indirme açlığı son bulacak. Operatörler batmasa...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İl teber 2 yıl
Türk Telekom ne zaman Devlete geçiyordu ? 2024 dü galiba yanlış hatırlamıyorsam.
Bari o zamana kadar ufala ufala yok olmasa.

Mobil de gene iyiyiz de sabit genişbant resmen ölü ölü...
Türk Telekom ne zaman Devlete geçiyordu ? 2024 dü galiba yanlış hatırlamıyorsam.Bari o zamana kadar ufala ufala yok olmasa.Mobil de gene ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
cocainbar 2 yıl
hiz testini biraz once yaptim taze taze

[URL=http://beta.speedtest.net/result/6145290645][IMG]http://beta.speedtest.net/result/6145290645.png[/IMG][/URL]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakk, 2 yıl
İsmini duymak bile sinir bozuyor artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nitrotolyen 2 yıl
Şu devirde 25 mbit'ten daha az bir hız kabul edilemez.İnternet içeriğinin geldiği nokta belli.8 mbit gibi komik değerler bu yükün altından kalkamaz.Bir kişi video izlese tüm internet çöküyor.Soyguncu firmaların keyfine kalırsak yandık.Devletin yaptırım uygulaması gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat204 2 yıl
Aferin BTK'ya...
İlk defa sorunlara "doğru" bir tespit yapmış!
Ey BTK!
Sen sorunları böyle doğru tespitlerle ortaya koy...
Çözüm uzasa da sorun değil...
Çünkü gelecek çözüm; siz böyle "doğru tespit"ler yaptıktan sonra mutlaka herkesi memnun etmekle kalmayıp; yaraya merhem olup ülkemizi ileriye taşıyacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 2 yıl
Türkcell her yönden kaybediyor,Vodafone yükselişte.
Sabitte neden azalış var çünkü Türktelekom'un fii tarihinden kalma altyapısı ve tekeli ve de hizmet kalitesi berbat, ücretlendirmesi yüksek olduğundan.
Millet uzayda koloni kurma peşinde/hayalinde bizse AKK ile uğraşıyoruz :D
AKK ne zaman kalkar Dünya'da bir tek Türkler kaldığında kalkar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 2 yıl
rakam yayınlamaktan başka bir halta yaramayan işe yaramaz boş bir kurum
.....................................................................
düşünsenize bi kurum var kimse bir halt yapmıyor ama sırf yandaşlar asgari ücretlinin 2,3 katı maaşı alıyor :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shifisitert 2 yıl
btk once dolandırılan vatandasların haklarını korusun bunlaral ugrasacagına
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 2 yıl
"Abone başı aylık ortalamanın 60-70GB civarı olma nedeni genelde sınırın 50GB olması ve kullanıcıların genelde bunu ay sonuna yakın zamanda aşması ve düşük hızda kullanmaya devam etmesidir. Herkes de sınır mesela 200GB olsa çok farklı bi sonuç olurdu." diye düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KortX 2 yıl yimmasabi
Vallahi 200 nasıl olur bilmem de, 50 gb bende ay ortasına kadar anca gidiyor. 1 PC + 3 cep telefonu aynı anda bağlanınca anca o kadar yetiyor. Video falan da izleyen biri değilim öyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tuna152 2 yıl
İnternet sektörü vahim durumda böyle gelişmekte olan bir ülkemiz var ve yıllardan beri kötü internet hizmeti var devletimizin bugüne kadar en yanlış yaptığı konu telekomun özelleştirilmesidir bana göre.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Backspace7 2 yıl
Yillik zorunlu tutulan yatirim miktari ne kadar bilmiyorum telekomun ama Oger eger yeniden turk telekomun isletmesini almak istemez ve sure sonunda birakacaksa ozellikle son bir iki yil telekomu somurmezse iyidir. Ama sifir masraf yapip tum kari cebe indirip Gitme İhtimalleri oldugunu düşünüyorum umuarim boyle olmaz devlet son yillara dikkat etmeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4948 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, 4.5g ve
8 etiket daha adil kullanım kotası akk fiber internet Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google Motion Stills, Live Photos’un bir sorununa daha çözüm sunuyor 2 yıl Trump'ın ikinci seyahat yasağı kararnamesine teknoloji devleri sessiz kaldı 2 yıl Transformers: The Last Knight'ın yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Çin’de yasaklanan sosyal ağlara Pinterest de eklendi 2 yıl Sokakta oynayan çocuklar çevreci olarak yetişiyor 2 yıl Google verilerine göre ABD'deki evlerin yüzde 79'u güneş panellerine uygun 2 yıl Drone silahlarının kullanımı yaygınlaşıyor 2 yıl 16 çekirdekli AMD Ryzen işlemcisi geliyor 2 yıl Google, sesli asistanı Home üzerinden reklam yayınlamaya başladı 2 yıl Trafik sigortasında yeni dönem: Fiyatlar %30 düşecek 2 yıl Çin kömür kullanımını yüzde 5 azalttı 2 yıl Mass Effect: Andromeda, 4K HDR ile neredeyse mükemmel görünüyor 2 yıl Google’ın açık kaynak JPEG kodlayıcısı boyutu yüzde 35 düşürüyor 2 yıl Corsair H115i incelemesi "Eskimeyen AIO şampiyonlarından" 2 yıl Uniti, Siemens ortaklığı ile tam otomasyon araç üretim tesisi kuruyor 2 yıl Avrupa Komisyonu’ndan sosyal medyaya son uyarı 2 yıl Super Mario Run’ın Android’e geliş tarihi netleşti 2 yıl American Gods dizisinden yeni fragman yayınlandı 2 yıl Bakırdan 100 kat daha fazla elektrik iletebilen madde geliştirildi 2 yıl Migros'un satın aldığı organik ürün satışı yapan Tazedirekt geri dönüyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN BTK, Türkiye'nin 2016 yılı dijital verilerini yayınladı Sonraki Apple, Çin’e 500 milyon dolarlık yatırım yapacak 2 yıl Kuzey Kore bankaları SWIFT ağından atıldı 2 yıl Huawei P10 Lite tanıtıldı 2 yıl Corsair’den yeni Tenkeyless K63 mekanik klavye 2 yıl Samsung Galaxy S8 duvar kağıtları burada 2 yıl 2si1 "Ryzen 5"li teknoloji ve oyun programı 2 yıl LG, G4 ve V10’daki sorun nedeniyle dava edildi 2 yıl Asus’un yeni tableti GFXBench'te ortaya çıktı 2 yıl Apple hisseleri üç gün içinde ikinci rekorunu kırdı 2 yıl Microsoft, Türkiye'de 600 yeni mezun genci istihdam edecek 2 yıl Spotify, premium hesabı olmayan kullanıcılara kısıtlama getiriyor 2 yıl Porsche, Tesla’nın yolundan gidecek: Mission-E’den haber var! 2 yıl Amazon’un sesli asistanı Alexa, Siri’ye rakip olabilir 2 yıl NVIDIA ve Bosch yapay zekalı otonom araçlar için ortaklık oluşturuyor 2 yıl Ejder Yalçın 4x4'ten ilk ihracat başarısı 2 yıl Adobe rekor seviyede gelir elde etti 2 yıl Çalınan Tesla mobil uygulama sayesinde bulundu 2 yıl Sony telefonlar arası kablosuz şarj transferi teknolojisinin patentini aldı 2 yıl Avrupa Komisyonu’ndan haksız rekabeti önlemek için yeni düzenleme 2 yıl Netflix dev film stüdyoları arasına girmeyi amaçlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim