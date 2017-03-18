BTK, Türkiye'nin 2016 yılı dijital verilerini yayınladı

Geçtiğimiz yıl önemli bir ilerleme kaydeden elektronik haberleşme sektöründeki büyüme hız kesmeden devam ediyor. 2016 yılı -Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan- son çeyrek ve yıl sonu raporlarını açıklayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil ve genişbant internet cephesindeki son durum hakkında bilgi verdi.

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Buna göre toplam mobil abone sayısı 2016 sonu itibariyle 75 milyonun üzerine çıktı. Nisan ayında başlayan 4.5G hizmetine 51,7 milyon kişi geçiş yaparken, aktif olarak kullanan kişi sayısı -2,8 milyon artışla- 19,2 milyona ulaştı. Diğer bir deyişle kullanıcıların henüz yüzde 37'lik bölümü 4.5G'den gerçek anlamda yararlanıyor. Raporda yer alan bilgilere göre 2015 yılında aylık ortalama 1.3 GB mobil veri kullanımı geçtiğimiz sene 4.5G’nin etkisiyle 1.98 GB’a yükseldi. Son çeyrekte kişi başı ortalama 2.2 GB, SIM kartı ve cihazı uyumlu 4.5G aboneleri ise 5,4 GB veri harcadı.

2016 yılında toplam 249,9 milyar dakika arama gerçekleştirildi

Mobil işletmecilerin abone sayısı, trafik ve gelir açısından pazardan aldıkları paylara bakıldığında Turkcell'in toplam abone sayısı azalırken, Vodafone ve Avea'da ise yaklaşık yüzde 1 oranında artış meydana geldi. 2016'da yüzde 40,9 ile en yüksek gelir payını Turkcell alırken, onu yüzde 37,1 ile Vodafone ve yüzde 22 ile Avea takip ediyor.

Arama sürelerine baktığımızda 2015'e kıyasla yüzde 6,8 artan toplam trafik miktarı 249,9 milyar dakika oldu. Tüm bu trafiğin yüzde 96,3 gibi önemli bir bölümünü mobil cihazlar oluşturuyor. Sabit hatlardan en sık aranan kısa numaraların başında ortalama 163,6 saniye ile 182 (Hastane randevu merkezi), 147,2 saniye ile 153 (İstanbul Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi) ve 115 saniye ile 186 (Elektrik arıza) geliyor. En çok aranan yabancı ülkeler ise sırasıyla Almanya, İngiltere, KKTC, Pakistan ve Bulgaristan.

Kullanıcılar Adil Kullanım Kotası ve internet hızlarından şikayetçi

10,5 milyonu sabit ve 51,7 milyonu mobil olmak üzere 2016'da toplam genişbant internet abone sayısı yüzde 28'lik artışla 62,2 milyon olarak açıklandı. 2015 sonunda 268.119 km uzunluğundaki fiber altyapıda da önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden BTK, 2016 dördüncü çeyreğinde 290.974 km’ye ulaşıldığını belirtiyor.

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"Adil Kullanım Kotası" olmak üzere tarifelerin yetersiz olduğunu düşünen tüketiciler, diğer taraftan 2017 yılına gelmiş olmamıza rağmen yavaş internet bağlantıları yüzünden hayli şikayetçi. Hatırlayacağınız gibi gerçekleştirilen son bir araştırmaya göre Türkiye 7.6 Mbps ile internet hızında dünyada Her ne kadar veriler gelecek için umut vadetse de kullanıcıların büyük bir bölümü sunulan hizmetten memnun değil. Zira baştaolmak üzere tarifelerin yetersiz olduğunu düşünen tüketiciler, diğer taraftan 2017 yılına gelmiş olmamıza rağmen yavaş internet bağlantıları yüzünden hayli şikayetçi. Hatırlayacağınız gibi gerçekleştirilen son bir araştırmaya göre Türkiyeile internet hızında dünyada 71. sırada yer alıyor. Unutmadan ekleyelim: Adil Kullanım Kotası'nın (AKK) 2019 yılının başında kaldırılması planlanıyor.

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2016-Q4.pdf