BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), DJI’ın ülkemizdeki distribütörü şirketine idari para cezası kesti. Söz konusu ceza, DJI Phantom 3 modelinin Türkiye'deki telsiz yönetmeliklerine uygun olmadığı gerekçesiyle kesildi.

DJI marka ürünlerin üreticisi olan Ervin Coşkun Refleks İthalat ve İhracat Spor Malzemesi Toptan Tic. isimli şirkete 11 bin 13 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Cezanın sebebi

Kararın açıklamasında DJI Phantom 3 W323B isimli modelin, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları yönetmeliğinin şu maddesine uymadığı belirtiliyor:

“Telsiz ekipmanları, enterferansa sebep olmamak için, karasal ve uzaysal telsiz haberleşmesine tahsis edilen frekans spektrumu ve yörüngenin etkin olarak kullanabilmesini temin edecek şekilde üretilmeli ve hizmete sunulmalıdır.”

Ervin Coşkun Refleks, DJI’ın ülkemizdeki tek yetkili satıcısı ve teknik servisi olan Providyo’yu bünyesinde barındırıyor. Providyo'nun web sitesinde baktığımızda DJI Phantom 3 modellerinin satıştan kalktığını görüyoruz.

http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/05/20190520-4%20(15).pdf