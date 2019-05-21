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BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!

BTK, DJI'ın Türkiye distribütörü Ervin Coşkun Refleks isimli firmaya para cezası kesti. DJI Phantom 3'ün yönetmeliklere uygun olmayan şekilde üretilmesi sebebiyle ceza kesildi.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), DJI’ın ülkemizdeki distribütörü şirketine idari para cezası kesti. Söz konusu ceza, DJI Phantom 3 modelinin Türkiye'deki telsiz yönetmeliklerine uygun olmadığı gerekçesiyle kesildi.

DJI marka ürünlerin üreticisi olan Ervin Coşkun Refleks İthalat ve İhracat Spor Malzemesi Toptan Tic. isimli şirkete 11 bin 13 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Cezanın sebebi 

Kararın açıklamasında DJI Phantom 3 W323B isimli modelin, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları yönetmeliğinin şu maddesine uymadığı belirtiliyor:

“Telsiz ekipmanları, enterferansa sebep olmamak için, karasal ve uzaysal telsiz haberleşmesine tahsis edilen frekans spektrumu ve yörüngenin etkin olarak kullanabilmesini temin edecek şekilde üretilmeli ve hizmete sunulmalıdır.”

Ervin Coşkun Refleks, DJI’ın ülkemizdeki tek yetkili satıcısı ve teknik servisi olan Providyo’yu bünyesinde barındırıyor. Providyo'nun web sitesinde baktığımızda DJI Phantom 3 modellerinin satıştan kalktığını görüyoruz.


http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/05/20190520-4%20(15).pdf Yorum Yaz
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FrknEgeOztrk 2 hf. en beğenilen
Yalnız cihaz iha olduğu için btk nın değil sivil havacılığın iha spektrum yönetmeliğine tabii olması gerekir
btk önce 10 liralık hat devire 325 lira kesen soyguncu mobil operatörlere ve 25 mbps interneti 100 küsür liraya satan issleri halletsin sonra konuşalım bu durumu
Yalnız cihaz iha olduğu için btk nın değil sivil havacılığın iha spektrum yönetmeliğine tabii olması gerekirbtk önce 10 liralık hat devire 325 lir...
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Survivalist 2 hf.
3. Dünya ülkesi olduğumuz nasıl da belli kesilen cezaya bak
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AtiMX4 2 hf.
2tane dii satar öder cezayı. Bu ülkede yaşamaktan nefret ediyorum artık.
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DH Misafiri 1 hf.
Kesilen cezanın komikliğine bakınca sanırım btk fitmadan bir adet dji 3 istedi firma yok dedi onlarda 2 dji parası ceza kesmişler gibi...
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Erasmus78 2 hf.
Şimdi bu Clickbait Başlık DH ye yakıştı mı diyeceğim ama taşlanmaktan korkuyorum.
Ben de diyorum BTK bir cihaza niye ceza kessin. Habere tıklayalım diye başlık öyle atılmış. Ben de DH den böyle bir şey beklemediğim için sazan gibi atladım.
Büyük hayal kırıklığı.
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12 Angry Men 2 hf.
Adamlar reklam yapsalardı cebinden daha fazla para çıkardı. :D
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AtiMX4 2 hf.
2tane dii satar öder cezayı. Bu ülkede yaşamaktan nefret ediyorum artık.
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susesa 2 hf.
Reklamın iyisi kötüsü olmaz... Nolcak 11 bin tlcik.
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FrknEgeOztrk 2 hf. en beğenilen
Yalnız cihaz iha olduğu için btk nın değil sivil havacılığın iha spektrum yönetmeliğine tabii olması gerekir
btk önce 10 liralık hat devire 325 lira kesen soyguncu mobil operatörlere ve 25 mbps interneti 100 küsür liraya satan issleri halletsin sonra konuşalım bu durumu
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Survivalist 2 hf.
3. Dünya ülkesi olduğumuz nasıl da belli kesilen cezaya bak
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