Kampçılara özel elektrikli pickup: Rivian R1T Camper

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R1T adını verdiği elektrikli pickup modeliyle büyük ses getiren Rivian, şimdi de aracın ‘Camper’ adındaki versiyonuyla macera tutkunlarının ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Rivian R1T’nin Camper versiyonu, offroad tutkunları ve kampçılara özel olarak düzenlenen Overland Expo West 2019’da sergileniyor.

Elektrikli ocağa sahip bir mobil mutfak

Rivian R1T Camper, 10 yıllık geçmişe sahip fuarda sergilenen ilk elektrikli araç olma özelliği taşıyor. Standart R1T elektrikli pickup’ın kendine has özellikleri, kampçı versiyonunda daha işlevsel bir hal almış. Örneğin; R1T’nin kabini arkasında iki taraftan da ulaşılabilen geniş bir depolama tüneli bulunuyor. Bu tünel, aracın kampçı versiyonunda mobil mutfağa dönüştürülmüş. Dışarı doğru kaydırılabilen bu alan içerisinde pek çok çekmece, yemek hazırlamak için tezgah, su ısıtıcı ve elektrikli ocak mevcut. Bu ocak, aracın geniş batarya paketinden güç alıyor.

Rivian R1T Camper, mobil mutfağa ek olarak bir de çadıra sahip. Kasanın üzerine oturtulan bu iki kişilik çadıra merdivenle erişiliyor. Bunun yanı sıra, güneşin bunaltıcı sıcağından veya sağanak yağmurdan korunabilmek için geniş bir de tente mevcut. Elektrikli Rivian R1T’nin kampçı versiyonunda daha ne gibi farklılıklar olduğu henüz belli değil. Fakat bu özelliklerle bile macera tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

1 haftalık kullanımda bataryanın sadece %11'ini kullanıyor

Hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle göz dolduran Rivian R1T; 105 kWh, 135 kWh ve 180 kWh olmak üzere üç farklı batarya seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Bu da aracın 650 kilometreye kadar menzile sahip olmasını sağlıyor. Her bir tekerleğinde 147 kW güç üreten elektrik motoru bulunan Rivian R1T, toplamda 14,000 Nm gibi etkileyici bir tekerlek torkuna sahip.

180 kWh’lık bataryaya sahip bir kampçı versiyonun, 1 haftalık ışıklandırma ve ocak kullanımında bile bataryanın sadece %11’ini kullandığı verilen bilgiler arasında.

https://media.rivian.com/rivian-r1t-is-first-electric-vehicle-at-overland/