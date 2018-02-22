BTK'dan fiberi yaygınlaştıracak düzenleme

Yürürlüğe giren değişiklik ile fiber optik, ethernet, uydu anten ve kablo TV kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft (kablo bacası) vasıtasıyla tesis edilecek. Böylece işletmeciler istedikleri kabloyu duvarda delik açmaya uğraşmadan şaftın içinden daha düşük maliyetlerle tesis edilebilecek.
Her daireye uydu yayını zorunluluğu
Çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla tüm dairelere uydu kablosu iletilmesi zorunlu hale geldi. Uydu yayını almak isteyen daire sahibi, daire içindeki uydu yayını ile çanak antenden yayın alabilecek. Uydu yayını almak için çanak anten takması gerekmeyecek.
Daire içinde bulundurulacak sigorta panosuna benzer daire içi zayıf akım panosuyla odalara dağıtım yapılabilecek. Böylece kullanıcılar, istedikleri herhangi bir odadan internet, telefon, kablolu TV ya da uydu antenine erişebilecek. Daha düzenli dağıtım yapılabilmesi ve bina girişindeki görüntü kirliliğini önlemek için binaların en alt katına işletmecilerin dağıtım kutularını koyabilecekleri yeterli şartları taşıyan sistem odası ayrılacak.
Sitelerde de binalar arasına kablo bağlantısı yapılacak. Bu sayede ortak kullanımla maliyetlerin düşmesi ve yatırımların artması sağlanacak. Yapılan değişikliklerle fiber başta olmak üzere elektronik haberleşmede bina içi kurulum işlemleri kolaylaşacak ve maliyetler düşecek.
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Sonrası kolay
Ülkemin şark kurnazları ve kan emici firmaları gün gibi ortada. Kimse kimseyi kandırmasın. Adam çıkmış "WhatsApp'ı bizden kopyaladılar." diyor, "Dünya devlerinin arasında en tepedeyiz." diyor, "Şöyle rekor kırdık, böyle birinci olduk." diyor. Siz gelin de onu benim külahıma anlatın.
Cebinde beş kuruş para olmadan buraya gelip bankalarımızdan kredi çektiler ve milli haberleşme ağımızı satın aldılar. Çektikleri krediyi ödemediler, ödemeyi de hiç düşünmüyorlar. Bedavaya firma sahibi oldular. Bizim paramızla bizi satın aldılar. Bir Allah'ın kulu da çıkıp hesap sormadı. Ne hizmetinden bahsediyorsunuz, kimi kandırıyorsunuz.