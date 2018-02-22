BTK'dan fiberi yaygınlaştıracak düzenleme

Tam Boyutta Gör

İnternet, telefon, televizyon gibi elektronik haberleşme hizmetlerine erişim yöntemleri her geçen gün çeşitleniyor. Uydu kablosu, fiber optik kablo, ethernet gibi çeşitli kablolama teknikleri binalarda kablo karmaşasına neden oluyor. Yeni bir kablo çekileceği zaman binanın fiziksel uygulamalar gerekebiliyor ve bu durumda kablo çekme maliyeti artıyor. Bu gibi durumların önüne geçmek için BTK tarafından Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi hazırlandı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren değişiklik ile fiber optik, ethernet, uydu anten ve kablo TV kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft (kablo bacası) vasıtasıyla tesis edilecek. Böylece işletmeciler istedikleri kabloyu duvarda delik açmaya uğraşmadan şaftın içinden daha düşük maliyetlerle tesis edilebilecek.

Her daireye uydu yayını zorunluluğu

Çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla tüm dairelere uydu kablosu iletilmesi zorunlu hale geldi. Uydu yayını almak isteyen daire sahibi, daire içindeki uydu yayını ile çanak antenden yayın alabilecek. Uydu yayını almak için çanak anten takması gerekmeyecek.

Daire içinde bulundurulacak sigorta panosuna benzer daire içi zayıf akım panosuyla odalara dağıtım yapılabilecek. Böylece kullanıcılar, istedikleri herhangi bir odadan internet, telefon, kablolu TV ya da uydu antenine erişebilecek. Daha düzenli dağıtım yapılabilmesi ve bina girişindeki görüntü kirliliğini önlemek için binaların en alt katına işletmecilerin dağıtım kutularını koyabilecekleri yeterli şartları taşıyan sistem odası ayrılacak.

Sitelerde de binalar arasına kablo bağlantısı yapılacak. Bu sayede ortak kullanımla maliyetlerin düşmesi ve yatırımların artması sağlanacak. Yapılan değişikliklerle fiber başta olmak üzere elektronik haberleşmede bina içi kurulum işlemleri kolaylaşacak ve maliyetler düşecek.