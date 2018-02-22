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BTK'dan fiberi yaygınlaştıracak düzenleme

BTK, yayınladığı değişiklik ile fiber optik kablo çekimini kolaylaştıracak bir takım standartlar getirdi. Bir başka değişiklik ile de çanak anten kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
1 yıl
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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BTK'dan fiberi yaygınlaştıracak düzenleme
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İnternet, telefon, televizyon gibi elektronik haberleşme hizmetlerine erişim yöntemleri her geçen gün çeşitleniyor. Uydu kablosu, fiber optik kablo, ethernet gibi çeşitli kablolama teknikleri binalarda kablo karmaşasına neden oluyor. Yeni bir kablo çekileceği zaman binanın fiziksel uygulamalar gerekebiliyor ve bu durumda kablo çekme maliyeti artıyor. Bu gibi durumların önüne geçmek için BTK tarafından Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi hazırlandı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren değişiklik ile fiber optik, ethernet, uydu anten ve kablo TV kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft (kablo bacası) vasıtasıyla tesis edilecek. Böylece işletmeciler istedikleri kabloyu duvarda delik açmaya uğraşmadan şaftın içinden daha düşük maliyetlerle tesis edilebilecek.

Her daireye uydu yayını zorunluluğu

Çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla tüm dairelere uydu kablosu iletilmesi zorunlu hale geldi. Uydu yayını almak isteyen daire sahibi, daire içindeki uydu yayını ile çanak antenden yayın alabilecek. Uydu yayını almak için çanak anten takması gerekmeyecek.

BTK'dan fiberi yaygınlaştıracak düzenleme

Daire içinde bulundurulacak sigorta panosuna benzer daire içi zayıf akım panosuyla odalara dağıtım yapılabilecek. Böylece kullanıcılar, istedikleri herhangi bir odadan internet, telefon, kablolu TV ya da uydu antenine erişebilecek. Daha düzenli dağıtım yapılabilmesi ve bina girişindeki görüntü kirliliğini önlemek için binaların en alt katına işletmecilerin dağıtım kutularını koyabilecekleri yeterli şartları taşıyan sistem odası ayrılacak.

Sitelerde de binalar arasına kablo bağlantısı yapılacak. Bu sayede ortak kullanımla maliyetlerin düşmesi ve yatırımların artması sağlanacak. Yapılan değişikliklerle fiber başta olmak üzere elektronik haberleşmede bina içi kurulum işlemleri kolaylaşacak ve maliyetler düşecek.


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AI Engineer 1 yıl en beğenilen
En son Türk Telekom hariç diğer telekom şirketleri ortak bir şirket kurmuştu altyapıya yatırım için. İBB sanırım sorun çıkarıyormuş İstanbul'da. Türk Telekom dışında başkalarına izin vermiyormuş. Onlar da mecburen Türk Telekom'dan kiralamak zorunda kalıyormuş. Rekabeti engelleyen her şey son kullanıcıyı olumsuz etkiler.
En son Türk Telekom hariç diğer telekom şirketleri ortak bir şirket kurmuştu altyapıya yatırım için. İBB sanırım sorun çıkarıyormuş İstanbul'da. Türk Telekom d...
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2 Yanıt Yanıtla +53
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Mr.Data 1 yıl
Önemli olan binaya ulaştırmak fiberi!
Sonrası kolay
Yanıtla +29
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tanreall 1 yıl
Sözde kotalar kalkacaktı, en dandik ISP bile fahiş fiyatlar belirleyerek kota getirdi. Durum eskisinden çok daha kötü oldu. Adım gibi eminim ki 1 Ocak 2019'da kotalar kalkmayacak. Saçma sapan, insanların aklı ile alay eder gibi, konu ile tamamen alakasız fiyakalı bir isim bulunacak ve her şey daha da kötüye gidecek. "Über Süper Yerli Akıllı ve Yapay Zekalı Kotasız İnternet" gibi bir isim bekliyorum ben. Kimsenin sorununu çözmeyecek, kotalı olmaya devam edecek ve daha da pahalı olacak.
Ülkemin şark kurnazları ve kan emici firmaları gün gibi ortada. Kimse kimseyi kandırmasın. Adam çıkmış "WhatsApp'ı bizden kopyaladılar." diyor, "Dünya devlerinin arasında en tepedeyiz." diyor, "Şöyle rekor kırdık, böyle birinci olduk." diyor. Siz gelin de onu benim külahıma anlatın.
Cebinde beş kuruş para olmadan buraya gelip bankalarımızdan kredi çektiler ve milli haberleşme ağımızı satın aldılar. Çektikleri krediyi ödemediler, ödemeyi de hiç düşünmüyorlar. Bedavaya firma sahibi oldular. Bizim paramızla bizi satın aldılar. Bir Allah'ın kulu da çıkıp hesap sormadı. Ne hizmetinden bahsediyorsunuz, kimi kandırıyorsunuz.
Sözde kotalar kalkacaktı, en dandik ISP bile fahiş fiyatlar belirleyerek kota getirdi. Durum eskisinden çok daha kötü oldu. Adım gibi eminim ki 1 Ocak 2019'da ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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rimzone 11 ay fredydexter
bu nasıl bir sistem? o sarı parçalar LNB mi?
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fredydexter 11 ay rimzone
evet lnb
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kartilkisi 1 yıl
arkadaşlar...bizim ikamet ettiğimiz müstakil villa gibi evlerde çanak antenlere özgürlük vardır fakat apartımanlardaki türksat,eutelsat,hotbird ve astra uydularına bakan dörtlü çanak antenler yani merkezi sistem dışında dayirelerin çatılarına,pençerelerine ve balkonlarına ek uydu anteni taktırmak yasaklanacakmı?...fiber internet 2020 yılına kadar bütün ülkeyi kapsayacakmı?...
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AMC 1 yıl
Uploadi duzeltsinler
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mlbozkurt 1 yıl
İletişim firmaları kadar uyuz başka firma yok. Turktelekom bağlayalım hemen diyor netspeed baglatacam o zaman soeun var hatlarda diyor. 3 aydır internetsiz takılıyoruz
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Hümiyettin 1 yıl
Sadece yeni yapılan az sayıdaki evlerde geçerli olur. Milyonlarca ev için hiçbir yararı yok. BTK hala kota hakkında ya da temel sorunlarla ilgili konuşmaktan kaçınıp üst düzey bir altyapımız varmış gibi işlerle uğraşıyor.
Kablo yatırımı istenirse güzelce yapılabilir ama birileri buna köstek oluyor. Yabancı ülkelerde yapılabiliyorsa burada yapılamaması bizim sorunumuzdur.
Bazı kişiler uydudan internet kullanmaktan bahsetmişler ama kış aylarında, olumsuz hava şartlarında internetin gitmesi sorunu bile fiber optik kabloyla sağlanan bağlantıyı tercih etme sebebidir. Ayrıca düşük gecikmeyle gigabit hız vermek için çok yüksek frekanslara çıkmak gerekir diye biliyorum. Bu da baz istasyonlarının yarattığından daha büyük bir radyasyon sorunu demektir. Sürekli tepemizden yüksek frekanslı radyasyon verilmesini istemezdim.
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kayamtky 1 yıl
Büyük şehirlerin eski sokaklarında fiber olmayışını, hız düşmesini, port olmayışını şikayet eden arkadaşlara hak veriyorum. Aynı sıkıntıları bende çekmiştim.
Ama şu anda, son 4 yıldır İstanbul Kayaşehir Toki toplu konutları' nda oturan birisi olarak, alt yapının FİBER olması sebebiyle şanslı birisi oluyorum.
Ne bir kesinti, ne bir arıza, ne de bir hız düşmesi yaşamıyorum.
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fredydexter 1 yıl
fiber miber gelmez benim sokaga 2050 yılında gelmez.Evimdeki çanak antenleri babayı sökerim babayı daha yeni sistemli bir uydu kurucam çatıyaa
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Mr.Data 1 yıl fredydexter
Sizin sorunu elon musk çözecek gibi
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Ucan Hollandalı 1 yıl
Desene yayıncı oranlarında yüksek bir artış olucak.
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spacenet 1 yıl
Bu hükümet internete yatırım yapmaz, boşa heveslenmeyin.
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tarlabasi 1 yıl
Fiberi yaygınlaştırmak mı? İstanbul'un göbeğindeki adliyeye metrelerce mesafedeki evimi üç yıldır port yok diye internet çektirmediğim için taşıyorum. Sen neyin fiberinden bahsediyorsun? Topunuza lanet olsun.
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