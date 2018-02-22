Yerli İHA ANKA, yerli motorla ilk uçuşuna başladı

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TUSAŞ tesislerinde projelendirilip tasarlanan ve sonrasında üretimi gerçekleştirilen ANKA insansız hava aracı, aradan geçen süre içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli kozlarından biri haline geldi. Uzun süreli havada kalış yetenekleri ve Roketsan üretimi silahlar ile entegrasyonu sayesinde özellikle sınır ötesi operasyonlarda ANKA’nın başarılarını yakından gözlemliyoruz.





TEI olarak da anılan Tusaş Motor Sanayi A.Ş. bir süredir üzerinde çalıştığı insansız hava araçlarına özel motor konusunda yaptığı çalışmaların meyvesini de kısa bir süre önce almıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde sizlerle PD170 kod adlı motorun TAI tesislerine getirildiğini ve ANKA’ya monte edilerek uçuş testlerine başlanacağını paylaşmıştık.





Bu haberin üzerinden çok geçmeden ilk uçuş testlerine dair detaylar da geldi. İki ANKA versiyonu, an itibariyle PD170 entegre edilmiş olarak uçuşlara başladı. İlk uçuşların başarıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Motoru yerli mi sorularına da bu uçuş ile yanıt verilmiş olacak. PD-170’in başarılı olması halinde farklı versiyonlar da üretilecek ve Bayraktar gibi diğer İHA’lara da entegrasyon sağlanabilecek.





TEI PD-170 özellikleri neler?

170 beygir güç üretebilecek kapasitede hazırlanan dizel motor, bu gücü 6 kilometre yüksekliğe kadar kesintisiz sağlayabiliyor. 9 kilometre yüksekte ise 120 beygir devamlılıkta görev yapabilecek kapasitede. Motorun ihtiyaç duyulması halinde küçük düzenlemeler yapılarak 210 beygir güç üretebilecek hale getirilebileceği teknik detaylarda görülüyor. Yakıt tüketimi anlamında da yeni motorun %10-11 seviyesinde daha ekonomik olduğu belirtilmiş.