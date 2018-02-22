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Yerli İHA ANKA, yerli motorla ilk uçuşuna başladı

TUSAŞ tesislerinde üretilen yerli insansız hava aracı ANKA, TEI tarafından Eskişehir’de tasarlanıp üretilen yerli motor ile ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli İHA ANKA, yerli motorla ilk uçuşuna başladı
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TUSAŞ tesislerinde projelendirilip tasarlanan ve sonrasında üretimi gerçekleştirilen ANKA insansız hava aracı, aradan geçen süre içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli kozlarından biri haline geldi. Uzun süreli havada kalış yetenekleri ve Roketsan üretimi silahlar ile entegrasyonu sayesinde özellikle sınır ötesi operasyonlarda ANKA’nın başarılarını yakından gözlemliyoruz.


TEI olarak da anılan Tusaş Motor Sanayi A.Ş. bir süredir üzerinde çalıştığı insansız hava araçlarına özel motor konusunda yaptığı çalışmaların meyvesini de kısa bir süre önce almıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde sizlerle PD170 kod adlı motorun TAI tesislerine getirildiğini ve ANKA’ya monte edilerek uçuş testlerine başlanacağını paylaşmıştık.


Bu haberin üzerinden çok geçmeden ilk uçuş testlerine dair detaylar da geldi. İki ANKA versiyonu, an itibariyle PD170 entegre edilmiş olarak uçuşlara başladı. İlk uçuşların başarıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Motoru yerli mi sorularına da bu uçuş ile yanıt verilmiş olacak. PD-170’in başarılı olması halinde farklı versiyonlar da üretilecek ve Bayraktar gibi diğer İHA’lara da entegrasyon sağlanabilecek.


TEI PD-170 özellikleri neler?

170 beygir güç üretebilecek kapasitede hazırlanan dizel motor, bu gücü 6 kilometre yüksekliğe kadar kesintisiz sağlayabiliyor. 9 kilometre yüksekte ise 120 beygir devamlılıkta görev yapabilecek kapasitede. Motorun ihtiyaç duyulması halinde küçük düzenlemeler yapılarak 210 beygir güç üretebilecek hale getirilebileceği teknik detaylarda görülüyor. Yakıt tüketimi anlamında da yeni motorun %10-11 seviyesinde daha ekonomik olduğu belirtilmiş.


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konsoldede 1 yıl en beğenilen
arkadaslar japonya 10 senede eski düzeni gecip modern ekonomiye ayak uydurabilmistir yani hic kimse sasirmasin 10 sene sonra tank, ucak vs motoru yapabilir hatta atomu gectim hidrojen bombasi yada daha ileri yapilabilir burda önemli nokto ,ulkeye devlete sahip cikmak gerekir,yani ülkeyi akp yada chp mhp yönetebilir bu önemli degil önemli olan devletin ve milletin icin calismak ,
arkadaslar japonya 10 senede eski düzeni gecip modern ekonomiye ayak uydurabilmistir yani hic kimse sasirmasin 10 sene sonra tank, ucak vs motoru yapabilir hatt...
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1 Yanıt Yanıtla +65
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CADDEVİL18 1 yıl
ülke iha yapar yerli der. sonra burdaki 3-5 muhalefet. ama motor yabancı der. ülke tank yapar yerli der burdaki gene o muhalefet motor yabancı der. şimdi ülke yerli motor yapar . acaba motoru hangi yancıya verdiniz der. sanki türkiyede 500 tane 1000 tane iha motoru yapan firma var. Gel sen yap madem . sag sola pislik atmaktan başka birşey yapında şaşırsın insanlar.
ülke iha yapar yerli der. sonra burdaki 3-5 muhalefet. ama motor yabancı der. ülke tank yapar yerli der burdaki gene o muhalefet motor yabancı der. şimdi ülke y...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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İl teber 1 yıl
2022 yılına kadar savunma da uçak motoru hariç motor sorunumuz kalmayacak...
2 Yanıt Yanıtla +43
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ABSOLUT. 1 yıl
Ama tekerinin havası yerli üretim değil. Türkiye kendi havasını üretmedikçe bir halt olmaz.


Bunu kimse dememiş. Nerde bu ülke düşmanları konuda yoklar?
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EtrüskTürkü 1 yıl
Gerçekten soruyorum, bu motorun ne kadarı yerli kaynaklardan temin ediliyor, çünkü traktör motoru üreten tümosan bile şanzıman dişlilerini yurtdışından getiriyor, çünkü metaldaki dayanıklılığı tutturamıyorlar.
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DH Misafiri 1 yıl
o motor PD155 170 değil o daha uçmadı.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu motoru en hafif ve en güçlü yapmak için muazzam modifikasyonlar yapılabilir. Burt Munro adlı yaşlı amca taaa 1970 lerde bir rekor kırıyor ve hala kırılamamış bir rekordur. Bu rekoru kırarken motorunun pistonlarına kadar modifiye ediyor. Burada en önemli unsur hafif ve en güçlü motoru üretmek amacıyla yüksek irtifadaki hava yoğunluğununun dezavantajını bertaraf edecek birtakım pratik yollarıda bir araya gertirmek. Umarım kaliteli birşeyler çıkmıştır.
Hava yoğunluğunun azalması hatta belli bir yerden sonra sıfırlanması yakıtların yanmasını hatta uçak aerodinamiğini zorlaştırdığından irtifa bu işte en önemli unsurdur.
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DH Misafiri 1 yıl
Yahu arkadas haberi oku ve onunla ilgili yorum yap. Ne alaka simdi bu yazdiginin haber ile. Her yerde senin gibileri gormek zorundamiyiz? Sirf senin gibiler yuzunden sogudum bu siteden.
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ScorpioRaptor 1 yıl
Amacım eleştirmek değil hatta tersine ANKA nın başarısını ben diğerleri ile aynı görmüyorum. Çok daha üst sınıf bir araç diğer iha larımıza göre. Ama Çok yavaşlattılar. İnanın bana istense gökleri şu anda ANKA lar doldururdu. Bazı yandaşların ihaları daha kendini kanıtlamadan siparişleri alırken. ANKA çok suistimal edildi. Ayrıca VESTEL Karayel de sıfır kaza kırım yaşayan tek iha olmasına rağmen hiç sipariş almadı. 3 İha mızın 3 ünü de kullanalım.
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Bualix 1 yıl İyi İsim
Aranan kan bulundu..! İşte beklediğim videolar. Bakalım bu videolara cevabı ne olacak bu tatlı su muhalifleri.

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TrMhMt 1 yıl
Sözde milli motorun metal blokları yurt dışından geliyor. Yani yabancı bir firma üretiyor.
Daha motorun bloklarını üretemiyorsun ve milli oluyor bu motor



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YoldaşNapolyon 1 yıl TrMhMt
Ne fark eder?
Bu ülkede tasarlanması, geliştirilmesi, test edilmesi ve kullanım haklarının elimizde olması onu milli yapar.
Milli olması için %100'ünün ülke içinde üretilmesine lüzum yok.
Şimdiye kadar öğrenmen gerekirdi.
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aerosoldreams 1 yıl
Ne oldu çomar kardeşim "bunun motoru yerli değil yeaaa" diye ağzını yaya yaya bu projeler ile dalga geçiyordun.

Kudurun.
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Türkiye Gündemi, iha ve
10 etiket daha insansız hava aracı savunma sanayii tai tusaş tei yerli motor pd-170 Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
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