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Bacaklarla kontrol edilen robotik kol üretildi

Bacağın ve ayağın farklı kısımlarına bağlanan takip cihazları sayesinde kontrol edilebilen robotik kol üretildi. Robotik kol, üzerindeki sensörler sayesinde dokunma hissini de iletebiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Inami Hiyama Laboratory’de görevli olan bilim insanları dizlere ve ayaklara bağlanan sensörler sayesinde rahatlıkla kontrol edilebilen bir çift robotik kol geliştirmeyi başardılar. Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz gibi kullanıcının sırt kısmına bağlı olan robotik kollar, farklı bacak hareketleriyle kontrol ediliyor ve telefon tutma, el sıkışma gibi basit şeyleri yapabiliyor.
Bacaklarla kontrol edilen robotik kol üretildi

“MetaLimbs” olarak isimlendirilen robotik kollar, dizlerde bulunan sensörlerden gelen verilere bağlı olarak dirseklerini kırıyor ve farklı yönlere doğru hareket ediyor. Robot kolların bileğini oynatmasını ve elini sıkmasını mümkün kılan şey ise ayaklarda yer alan sensörler.

Dokunma hissini iletiyor

Robotik ellerde yer alan sensörler, bir karşı kuvvete maruz kalmaları durumunda ayakta bulunan sensörlerin ayakları hafifçe sıkmasını sağlıyorlar. Bu da robotik elin herhangi bir şeyi (örneğin bardağı) tutmayı başardığını gösteriyor.

Bilim insanları robotik kolların oturma pozisyonunda daha rahat kullanılabileceğini düşünüyorlar. Cihaz Siggraph 2017 Emerging Technologies etkinliğinde sergilenecek.


https://www.theverge.com/2017/5/29/15710174/metalimbs-foot-controlled-robotic-arms-inami-hiyama-lab Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Daha da gelişirse çok güzel işe yarayabilir.
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DownClock01 2 yıl
İnsanlara yardımı olacak bu tür gelişmeler artarak devam eder İnşAllah.
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Kerim5100 2 yıl
Bizim projelere bak bi de bunlara...
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