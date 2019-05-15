Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Bağımlılık beyin implantları ile tedavi edilecek

Araştırmacılar uyuşturucu bağımlılığını derin beyin stimülasyonu (DBS) isimli yöntem ile tedavi etmeyi planlıyorlar. Dünyadaki ilk DBS ile bağımlılık tedavi girişimi Çin Ruijin Hastanesi'nde yapıldı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,5b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Derin beyin stimülasyonu (DBS) olarak adlandırılan ve elektriksel uyarı göndermek için hastanın beynine pacemaker (kalp pili) benzeri bir aletin yerleştirilmesini içeren deneysel ve yeni bir teknoloji olan yöntem tıp alanında oldukça tartışmalı bir konu olmayı sürdürüyor. İşlem invaziv bir yöntem olduğu için haliyle riskli bir işlem olarak kabul ediliyor ve insan beyni üzerindeki etkileri henüz tam olarak anlaşılmış değil.
Fakat bazı araştırmacılar bu yöntemin depresyonu hafifletmenin yanı sıra Alzheimer'ın tedavisine yardımcı olacağı görüşüne sahip. Araştırmacılar yöntemin şimdi de uyuşturucu bağımlılığı konusunda yardımcı olabileceğini düşünüyorlar.
Associated Press kurumunun açıklamalarına göre dünyada ilk olarak Şangay Ruijin Hastanesi'nde metamfetamin bağımlılığını tedavi etmek amacıyla beynine DBS cihazı yerleştirilmiş bir hasta bulunuyor. Hastanın açıklamalarına göre cihazın şaşılacak derece olumlu etkisi bulunuyor.
Hasta cihazın büyülü bir etkisi olduğunu; cihaz mutluluk için ayarlandığında mutlu hissettiğini, cihaz sinirlilik için ayarlandığında sinirli hissettiğini Associated Press kurumuna bildirdi. Ayrıca mutluluk, öfke, üzüntü ve sevinç duygularını da kontrol edebildiğini sözlerine ekledi.
Çin'de yapılan diğer çalışmalarda, DBS kullanılarak opioid bağımlılıkları tedavi edilmeye çalışılmış, sonuçlar farklı şekillerde neticelenmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan 2 farklı çalışmada alkol bağımlılığı DBS ile tedavi edilmeye çalışılmış, riskleri azaltmadığı gerekçesi ile çalışmalar düşürülmüştü.

Yöntemin riskleri tıbbi çevrelerde endişelere sebep oluyor

Uyuşturucu bağımlılığını tedavi etmek amacıyla DBS kullanma fikri tüm dünyadaki tıbbi topluluklarda çeşitli endişelere sebebiyet veriyor. Bu endişeler arasında yöntemin doğal riskleri olan; beyin kanaması, nöbetler, enfeksiyonlar veya kişilik değişikliklerinin yanı sıra bilinmeyen başka riskler de bulunuyor.
Bazı araştırmacılar uygulama tekniği ile uyuşturucu bağımlılığı arasındaki ilişkinin henüz kesin olarak bilinmediğini ve daha fazla araştırma gerektirdiğini savunuyorlar. Hayvanlar üzerinde yapılan çeşitli çalışmalar yöntemin bazı etkili yönlerini göstermekle beraber bir bütün olarak ele alındığında yetersiz kalıyor.
Gelişen teknoloji ile çeşitli tıbbi tedavi yöntemleri de gelişiyor, deneniyor ve uygulanıyor ancak risklerin tam olarak bilinmediği ve kestirilemediği durumlarda tedavilerin sonuçlarının kesinliği tartışmalara sebep oluyor. İlerleyen zamanlarda yapılan hayvan deneyleri ile birlikte kontrollü insan deneyleri sayesinde bu etkileri daha net bir biçimde görebilmemiz mümkün olacak gibi görünüyor.

https://futurism.com/china-deep-brain-stimulation-drug-addiction Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sosisvesalam 3 hf. en beğenilen
şu sigara tiryakilerini tedavi etsinler çevresindekilerini zehirliyorlar.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sosisvesalam 3 hf. en beğenilen
şu sigara tiryakilerini tedavi etsinler çevresindekilerini zehirliyorlar.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Monster'da Bu Hafta - Battlefield 4 3 hf. Bir Tesla aracı daha park halindeyken yandı 3 hf. PlayStation 5, Kasım 2020'de 499 dolardan piyasaya sürülebilir 3 hf. 2020 Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk resmi görüntü geldi 3 hf. San Francisco yüz tanıma teknolojisini yasakladı 3 hf. Mi 9 SE Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. Coinbase, Türkiye’de hizmet vermeye başladı 3 hf. 2019 Audi A4 ailesi tanıtıldı: Yeni motorlar ve hibrit desteği 3 hf. Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat 3 hf. Yeni iPhone modellerine yüzde 14 zam geliyor 3 hf. Türkiye’de ilk kez İstanbulkart ve Money kart entegrasyonu sağlandı 3 hf. Sony Xperia 2 görselleri karşınızda 3 hf. Google, kullanıcıları adeta reklama boğacak 3 hf. 22 Euro sınırı kaldırıldı, tüm yurt dışı alışverişlerden vergi alınacak! 3 hf. OnePlus Bullets Wireless 2 kulaklıklar duyuruldu 3 hf. Yurtdışından telefon getirme süresi üç yılda bire çıkarıldı 3 hf. Efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'in belgeseli geliyor 3 hf. Hyundai ve Rimac, birlikte spor otomobil geliştirecek 3 hf. Lenovo'nun yatak odası için tasarladığı akıllı saat yakında piyasaya sürülecek 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bağımlılık beyin implantları ile tedavi edilecek Sonraki SpaceX’in Starlink uyduları, uzayı bir mayın tarlasına çevirebilir 3 hf. Dünyanın ilk teleskopik kontak lensi geliştirildi 3 hf. Grindr’ın Çinli sahibi, Amerika’nın isteği üzerine uygulamayı 1 yıl içinde satmak zorunda 3 hf. Xperia 1 İskandinavya’da ön siparişe açıldı: Sony WH-1000XM3 ile birlikte 1000 Euro 3 hf. Qualcomm ve HMD Global arasında 5G patent lisans sözleşmesi imzalandı 3 hf. Yapay zekâ kontrollü drone’lar, yakında AB sınırlarında devriye gezebilir 3 hf. Samsung'un iddialı olduğu özellik | TV için Ambient modu 3 hf. Milyarder Warren Buffett, elindeki IBM hisselerini satıp Apple’a daha fazla yatırım yaptığını açıkladı 3 hf. GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı 3 hf. Apple’dan App Store tekeli iddialarına cevap 3 hf. Alexa Guard ile Echo akıllı hoparlörler ev güvenlik sistemine dönüşüyor 3 hf. Redmi K20 ismi amiral gemisi model için resmiyet kazandı 3 hf. TP-Link yeni örgü ağı sistemini duyurdu 3 hf. OnePlus 7 Pro kamerası DxOMark listesinde zirveye oynuyor 3 hf. Ferrari'nin yeni hibrit modeli yaklaşık 1000 beygir güçle gelecek 3 hf. Türkiye, hidroelektriğe eklediği kapasite ile dördüncü sırada 3 hf. Renault Kangoo logo değiştirdi, Nissan NV250 oldu 3 hf. Yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar başladı 3 hf. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. BTCTurk ve Paribu borsalarından günlük hacimde rekor yükseliş Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim