Evrim geçiren bakteriler sebebiyle yeni antibiyotikler geliştiriliyor

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Evrim, canlıların ortama, çevreye, hayata uyumunu ve yaşamasını kolaylaştırıyor. 1990'lı yıllarda Frances Arnold mikroorganizmaları manipüle ederek bu sürecin kendi lehimize döndürebileceğini gösterdi. Bu olay yeni ilaç üretimlerine ve çeşitli buluşlara kapı aralamıştı. Arnold bu buluşu sayesinde 2018 yılında kimya alanında nobel ödülünü kazandı, şimdi ekibiyle beraber yeni antibiyotikler geliştiriyor.
Ekip beta-laktam halkası olarak bilinen yapının benzeri bir molekül yapısı inşa etmek için çalışmalar yapıyor. Beta-laktam halkaları bakteri hücresinin dış membranının inşasını bozuyor ve bakterilerin etkili bir biçimde öldürülmesinden sorumlu olan atom parçaları olarak tanımlanıyor. Bu halkalar penisilin gibi birçok antibiyotiğin yapısında bulunuyor.
Lakin beta-laktam halkalarını üretebilmek bazen çok zor olabiliyor. Bu halkalar uzun molekül zincirleri şeklinde başlıyor daha sonra halka oluşturabilmek için kendi üzerinde geriye katlanıyor. Normal üretimde kimyagerler, molekülün nereye katlanacağını kontrol etmek için fazladan kılavuz moleküller eklemek zorunda kalıyorlar ve daha sonra bu kılavuz moleküllerin çıkarılması gerekiyor. Bu süreç de üretime daha fazla işlem ve daha fazla hata payı ekliyor.
Üretim çeşitli enzimler modifiye edilerek yapılıyor
Bu sebeplerden ötürü araştırmacılar süreci kolaylaştırmak için zor işleri çeşitli enzimlere yaptırmaya karar verdi. Caltech kurumunda çalışan ekip yönlendirilmiş evrim tekniğini, enzimleri belirli bir şekilde geliştirmeye kılavuzluk etmeleri için kullandı. Ekip enzimlerin istedikleri işleri yapmalarını sağladıktan sonra, enzimin genetik kodunu bu enzimleri üretecek olan bakterilere aktarabilecek.
Araştırma sürecinde ekip beta-laktam halkalarını inşa edebilmek için sitokrom P 450 adlı enzimi geliştirdi. Ayrıca ekip gama-laktonlar ve delta-laktamlar dahil olmak üzere farklı yapıları da inşa edebilecek farklı enzim tipleri de ürettiler.Bu moleküllerin molekül yapıları arasındaki temel farkı moleküllerin atom sayıları belirliyor. Beta-laktamlar üç karbon atomu ve bir azot atomu ile yapılırken, gama-laktamlar dört karbon atomu ile yapılıyor. Delta-laktamlar ise gama-laktamlara yine bir karbon atomu eklenmesi ile oluşuyor.
Araştırmanın yardımcı yazarı Inha Cho; doğada aktivitesi bulunmayan yeni enzimler geliştirdiklerini söyledi. Ayrıca laktamların özellikle antibiyotik sınıfı da dahil olmak üzere birçok farklı ilaçta bulunduğu, gelişim süreci sebebiyle daima yenilerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Araştırma ekibi ürettikleri enzimlerin bir milyona yakın beta-laktam molekülü üretebileceğini, enzimlerin şimdiye kadar ürettikleri en verimli enzimler olduğunu söyledi. Molekülerin endüstriyel kullanıma hazır olduğunu; bu durumun da bakterilerin antibiyotiklere ne kadar hızlı direnç gösterdiği göz önünde bulundurularak yeni gelişmelerin oldukça umut vadettiği belirtildi.Araştırma Science dergisinde de yerini aldı.
https://newatlas.com/directed-evolution-new-antibiotics/59620/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evrim kelimesini veya şöyle diyelim, "evrimsel biyoloji" kavramını, biyolojinin içinden çıkardık diyelim. Biyolojinin buradaki en büyük kaybı nedir?
Evrim konusunu her iki tarafta yanlış değerlendiriyor. Evrim Allah'ı inkar veya kabul meselesi oldukça hiç bir zaman doğru tartışma yapamayacağız demektir. Allah'ın varlığı evrim tartışmasının platformu olmasına indirgenemeyecek bir gerçekliktir. Kaldı ki evrim dediğimiz olay da zaten Allah'ın "OL" emrini verdiği alemlerin olma şekillerinden biridir.
Evrim ve insan tartışmasında önemli bir eksiklik vardır. O eksikli tamamlanmadan yapılacak her türlü tartışma güdük kalacaktır.
Bundan sonrasını hem Müslümanın hemde değilim diyenler iyi okusun. Umarım anlatma sıkıntısı çekmem.
Şimdi İslam anlayışına göre yaratılış sıralaması yazalım önce.
İlk olarak Allah
-ben bir halife yaratacağım
dedi.
İşte bu noktada İslam düşüncesinin büyük bir yanılgısı var. yaratılacak olan halifedir sadece. İnsan değil. Belki sonradan insan olacaktır bakalım.
Ardından; ayeti hadis yada rivayet olup olmadığı hakkında bilgi sahibi değilim
Allah Cebrail'e yeryüzünden toprak getirmesini ister. Cebrail 7 yerden toprak alarak Allah'ın huzuruna getirir. İşte burada bir konuda daha var dikkat edilmesi gerekir. O toprak birbirine karıştı mı, yoksa karışmadı mı? Bence karışmadı. Nedenini yazacağım. Ve yine İslami kaynaklara göre ve algıya göre mi desem bilmiyorum. Bizim topraktan yaratılma hadisemiz işte bu toprağa dayanır.
Allah bu toprağı aldı çamur falan derken bir şekil ortaya çıkardı. İnsanın sureti belli oldu yani. Dikkat edin hala halife değil o suret.
Derken Allah ruhundan üfledi ve Adem aksırma tıksırma derken can geldi.
Dikkat edin hala halife değil o suret.
Kalktı cennete koyuldu falan. Sonra ona eşya öğretilmeye başlandı. Sonra meleklere siz değil ben bilirim dediği imtahan sahası var. Melekler Allah'ın sorduğunu soruları bilmiyor ama Adem biliyor. İşte ondan sonra halife olmuştur Adem.
Bilgisiz yönetme becerisi olmayan bir varlık halife olamaz bu kadarını bilmeniz gerekir.
Bir dikkat daha. Adem burada kullanılan şekli ile isim değil, sıfattır. "Adamın biri" anlamındadır. İlk yaratılan ama aynı seansta tek yaratılan değildir. Hani 7 ayrı yerden toprak aldı demiştik ya' İşte onların hepsi ayrı ayrı adem gibi yaratıldı. (Irkların kökenide buradan gelir bana göre) Öyle bir iki değil onlarca belki yüzlercesi. Ama onlardan ilk olarak birisi canlandı. Bir sinemanın kapısı açılınca da birisi mutlaka ilk giren olur. İlk olmayı bu şekilde anlayın.
Toprak meselesi ayrı bir konu ama konuda önemli olduğu için kısaca şunu yazayım. Topraktan kasıt kozmolojik süreçte dünyanın oluşması, soğuması ve üzerinde bitkilerin ve diğer canlıların oluşmasıdır. Dikkat edin Adem cennetten indiğinde de cennet benzeri bir yere inmişti cennet yeşil alan demektir. Bozkır değil, daha çok tropik şekilde anlayabilirsiniz.
Toprakta zaten daha önceden bu alanlardan (indirildiği yeryüzü) alınmıştı. Ve alınan toprakta bir hayat/lar zaten vardı. Bizim çamurumuz buradadır ve çamur sembolik bir anlatımdır. Yoksa Allah heykeltraşlık yapmadı yani. Bizim beden olarak yaratılışımız işte çamurun içindeki hayat neyse onun farklı bir şekilde düzenlenmiş olanıdır. Onun için DNS larımız bir fareyle veya patatesle çok yakındır. İşte evrimcilerin araştırdığı köken burasıdır. Ama insan değildir o köken sadece insanın suretidir buraya da dikkat edin. İnsan ruh üflenmiş ve bir şeyleri bilendir.
Gelelim Ademin imtahanına. Neler soruldu da orada melekler bilmiyor? Ademin yaşayacağı yer, yani dünya ile ilgili bilgiler soruldu. Melekler ise dünyanın ve yeryüzünün/yeryüzlerinin oluşumunda rol almadılar. Şahit değillerdi. İmtahandan sonra melekler hatalarını anladılar. E sonra ne oldu. İşte o melekler bizlere koruyucu veya yazıcı melekler olarak bizlere eşlik ettiler. Allah boş işmi yapar sanıyorsunuz?
Yukarıda biri 60 nesil olan bir deneyden bahsetmiş.
Biraz akıl süzgecinden veya iman süzgecinden geçirmiş olsa eminin yazmazdı bunu.
Eğer şartlarda bir değişiklik bir zorlama yoksa uyum gerekmeyeceği için evrim neden olsun ya hu?
İman sahibi olarak bakarsan da şunu demen lazım: Allah yaratılışı bu şekilde dilemişse bize düşen sorgulama değildir. Orada ki muhteşemliği anlayabilmek ve tekamüle ne kadar onu araştırmaktır.
yazıyor. Yani bu adam microbları evirerek,manipüle ederek bunu gerçekleştiriyor deniliyor.
Bakterilere müdahele ederek (akıllı insanların müdahelesi ile yoksa gelişigüzel, tesadüf ile ile hiçbir şey çıkmaz.) bakteriler vasıtasıyla bazı ilaçlar üretilebileciğini söylüyorlar.
Kelime oyunları ile yanlış mana veriliyor.
Bakterilerin harika vücudları ancak Allaha delil olur. Onun küçücük vücudunda bir fabrikadan daha yüksek bir sanat var.
“Çok sayıda bakteri, daha ticari antibiyotikler kullanılmaya başlamadan önce de direnç genlerine sahipti. Bilim adamları bu genlerin neden evrimleştiklerini ve varlıklarını sürdürdüklerini kesinlikle bilmiyorlar.”
Medical Tribune dergisi de 1986 yılında yapılan bir araştırma sonucunda 19. yüzyılda yaygın olan bakterilerin, 20. yüzyılda üretilen antibiyotiğe karşı direnç özellikleri taşıdığının saptandığı belirtilmiştir. . Bu tür direnç özelliklerinin penisilinin icadından önce de birçok bakteri türünde mevcut olduğu tıp dünyasında bilinen bir gerçek olmasına rağmen bakterilerdeki direnç özelliğinin hala evrimsel bir gelişme gibi öne sürülmesi, sadece aldatma amaçlı bir iddiadır.
bu genler neden secildi dersen cevabi da bu: yapay secilim. antibiyotiklerin etki ettigi genlere sahip bakteriler yok oluyor. yerlerine etki etmedikleri geliyor. bu etki etmeyen gen'in antibiyotigin icadinda hemen sonra veya 100 milyon yil once evrim gecirmesinin pek bir onemi yok.
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