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Evrim geçiren bakteriler sebebiyle yeni antibiyotikler geliştiriliyor

Caltech kurumunda araştırma yapan bilim insanları antibiyotik halkaları üretebilmek için enzimlerden yararlandılar. Araştırma ekibi ürettikleri enzimlerin umut vadettiğini söyledi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Evrim, canlıların ortama, çevreye, hayata uyumunu ve yaşamasını kolaylaştırıyor. 1990'lı yıllarda Frances Arnold mikroorganizmaları manipüle ederek bu sürecin kendi lehimize döndürebileceğini gösterdi. Bu olay yeni ilaç üretimlerine ve çeşitli buluşlara kapı aralamıştı. Arnold bu buluşu sayesinde 2018 yılında kimya alanında nobel ödülünü kazandı, şimdi ekibiyle beraber yeni antibiyotikler geliştiriyor.
Ekip beta-laktam halkası olarak bilinen yapının benzeri bir molekül yapısı inşa etmek için çalışmalar yapıyor. Beta-laktam halkaları bakteri hücresinin dış membranının inşasını bozuyor ve bakterilerin etkili bir biçimde öldürülmesinden sorumlu olan atom parçaları olarak tanımlanıyor. Bu halkalar penisilin gibi birçok antibiyotiğin yapısında bulunuyor.
Lakin beta-laktam halkalarını üretebilmek bazen çok zor olabiliyor. Bu halkalar uzun molekül zincirleri şeklinde başlıyor daha sonra halka oluşturabilmek için kendi üzerinde geriye katlanıyor. Normal üretimde kimyagerler, molekülün nereye katlanacağını kontrol etmek için fazladan kılavuz moleküller eklemek zorunda kalıyorlar ve daha sonra bu kılavuz moleküllerin çıkarılması gerekiyor. Bu süreç de üretime daha fazla işlem ve daha fazla hata payı ekliyor.

Üretim çeşitli enzimler modifiye edilerek yapılıyor

Bu sebeplerden ötürü araştırmacılar süreci kolaylaştırmak için zor işleri çeşitli enzimlere yaptırmaya karar verdi. Caltech kurumunda çalışan ekip yönlendirilmiş evrim tekniğini, enzimleri belirli bir şekilde geliştirmeye kılavuzluk etmeleri için kullandı. Ekip enzimlerin istedikleri işleri yapmalarını sağladıktan sonra, enzimin genetik kodunu bu enzimleri üretecek olan bakterilere aktarabilecek.
Araştırma sürecinde ekip beta-laktam halkalarını inşa edebilmek için sitokrom P 450 adlı enzimi geliştirdi. Ayrıca ekip gama-laktonlar ve delta-laktamlar dahil olmak üzere farklı yapıları da inşa edebilecek farklı enzim tipleri de ürettiler.Bu moleküllerin molekül yapıları arasındaki temel farkı moleküllerin atom sayıları belirliyor. Beta-laktamlar üç karbon atomu ve bir azot atomu ile yapılırken, gama-laktamlar dört karbon atomu ile yapılıyor. Delta-laktamlar ise gama-laktamlara yine bir karbon atomu eklenmesi ile oluşuyor.
Araştırmanın yardımcı yazarı Inha Cho; doğada aktivitesi bulunmayan yeni enzimler geliştirdiklerini söyledi. Ayrıca laktamların özellikle antibiyotik sınıfı da dahil olmak üzere birçok farklı ilaçta bulunduğu, gelişim süreci sebebiyle daima yenilerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Araştırma ekibi ürettikleri enzimlerin bir milyona yakın beta-laktam molekülü üretebileceğini, enzimlerin şimdiye kadar ürettikleri en verimli enzimler olduğunu söyledi. Molekülerin endüstriyel kullanıma hazır olduğunu; bu durumun da bakterilerin antibiyotiklere ne kadar hızlı direnç gösterdiği göz önünde bulundurularak yeni gelişmelerin oldukça umut vadettiği belirtildi.
Araştırma Science dergisinde de yerini aldı.
https://newatlas.com/directed-evolution-new-antibiotics/59620/ Yorum Yaz
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Silent Guardian 3 hf. en beğenilen
Evrime inanmayanda ne bileyim...
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volkie 3 hf. tarama
olm şakamısınız, trolluyormusunuz ya da ne içiyorsunuz, hiçbir bilimsel delile dayanmayan dedi ya la evrime, peki senin yaradılış inancın hangi bilime kanıda dayanıyor?:)
olm şakamısınız, trolluyormusunuz ya da ne içiyorsunuz, hiçbir bilimsel delile dayanmayan dedi ya la evrime, peki senin yaradılış inancın hangi bilime kanıda da...
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mehmetg 3 hf.
Güneş balçıkla sıvanmaz gençler, evrim gerçeğini ne kadar çabuk kabullenirseniz o kadar erken yol alırsınız. Ayrıca evrimi anlamanın sadece biyoloji ve tıp alanında değil, bilgisayar bilimleri alanında da ciddi kazanımları vardır; en.wikipedia.org/... skymind.ai/...
Güneş balçıkla sıvanmaz gençler, evrim gerçeğini ne kadar çabuk kabullenirseniz o kadar erken yol alırsınız. Ayrıca evrimi anlamanın sadece biyoloji ve tıp ala...
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banyo terliği 2 hf.
Yorumlara bak çay demle. Evrimi bilimle yalanlıyor. Yav zaten evrim teorisi biyolojinin bel kemiğidir. Bunun yanlış olduğunu ispatla direk nobel ödülü al. Yüzyıldır kimse yapamadı sen "Ya kardeşim evrim varsa din yok ve din olduğuna göre evrim yalan yani."diyip yanlışlığını ispatladığını sanıyorsun. Acaba evde ne yiyorsunuz. Yakında allahın yokluğunu islamla kanıtlamaya çalışırlar.
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ugarb 2 hf. banyo terliği
Evrim teorisi biyolojinin bel kemiğimi?

Evrim kelimesini veya şöyle diyelim, "evrimsel biyoloji" kavramını, biyolojinin içinden çıkardık diyelim. Biyolojinin buradaki en büyük kaybı nedir?
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combaba 2 hf. banyo terliği
tartışma "lan" sız ve "moruk" suz daha şık olur gibi. Eminim sende katılacaksın.
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combaba 3 hf.
güzelim konu evrim tartışmalarıyla dolmuş taşmış.
Evrim konusunu her iki tarafta yanlış değerlendiriyor. Evrim Allah'ı inkar veya kabul meselesi oldukça hiç bir zaman doğru tartışma yapamayacağız demektir. Allah'ın varlığı evrim tartışmasının platformu olmasına indirgenemeyecek bir gerçekliktir. Kaldı ki evrim dediğimiz olay da zaten Allah'ın "OL" emrini verdiği alemlerin olma şekillerinden biridir.
Evrim ve insan tartışmasında önemli bir eksiklik vardır. O eksikli tamamlanmadan yapılacak her türlü tartışma güdük kalacaktır.
Bundan sonrasını hem Müslümanın hemde değilim diyenler iyi okusun. Umarım anlatma sıkıntısı çekmem.
Şimdi İslam anlayışına göre yaratılış sıralaması yazalım önce.
İlk olarak Allah
-ben bir halife yaratacağım
dedi.
İşte bu noktada İslam düşüncesinin büyük bir yanılgısı var. yaratılacak olan halifedir sadece. İnsan değil. Belki sonradan insan olacaktır bakalım.
Ardından; ayeti hadis yada rivayet olup olmadığı hakkında bilgi sahibi değilim
Allah Cebrail'e yeryüzünden toprak getirmesini ister. Cebrail 7 yerden toprak alarak Allah'ın huzuruna getirir. İşte burada bir konuda daha var dikkat edilmesi gerekir. O toprak birbirine karıştı mı, yoksa karışmadı mı? Bence karışmadı. Nedenini yazacağım. Ve yine İslami kaynaklara göre ve algıya göre mi desem bilmiyorum. Bizim topraktan yaratılma hadisemiz işte bu toprağa dayanır.
Allah bu toprağı aldı çamur falan derken bir şekil ortaya çıkardı. İnsanın sureti belli oldu yani. Dikkat edin hala halife değil o suret.
Derken Allah ruhundan üfledi ve Adem aksırma tıksırma derken can geldi.
Dikkat edin hala halife değil o suret.
Kalktı cennete koyuldu falan. Sonra ona eşya öğretilmeye başlandı. Sonra meleklere siz değil ben bilirim dediği imtahan sahası var. Melekler Allah'ın sorduğunu soruları bilmiyor ama Adem biliyor. İşte ondan sonra halife olmuştur Adem.
Bilgisiz yönetme becerisi olmayan bir varlık halife olamaz bu kadarını bilmeniz gerekir.
Bir dikkat daha. Adem burada kullanılan şekli ile isim değil, sıfattır. "Adamın biri" anlamındadır. İlk yaratılan ama aynı seansta tek yaratılan değildir. Hani 7 ayrı yerden toprak aldı demiştik ya' İşte onların hepsi ayrı ayrı adem gibi yaratıldı. (Irkların kökenide buradan gelir bana göre) Öyle bir iki değil onlarca belki yüzlercesi. Ama onlardan ilk olarak birisi canlandı. Bir sinemanın kapısı açılınca da birisi mutlaka ilk giren olur. İlk olmayı bu şekilde anlayın.
Toprak meselesi ayrı bir konu ama konuda önemli olduğu için kısaca şunu yazayım. Topraktan kasıt kozmolojik süreçte dünyanın oluşması, soğuması ve üzerinde bitkilerin ve diğer canlıların oluşmasıdır. Dikkat edin Adem cennetten indiğinde de cennet benzeri bir yere inmişti cennet yeşil alan demektir. Bozkır değil, daha çok tropik şekilde anlayabilirsiniz.
Toprakta zaten daha önceden bu alanlardan (indirildiği yeryüzü) alınmıştı. Ve alınan toprakta bir hayat/lar zaten vardı. Bizim çamurumuz buradadır ve çamur sembolik bir anlatımdır. Yoksa Allah heykeltraşlık yapmadı yani. Bizim beden olarak yaratılışımız işte çamurun içindeki hayat neyse onun farklı bir şekilde düzenlenmiş olanıdır. Onun için DNS larımız bir fareyle veya patatesle çok yakındır. İşte evrimcilerin araştırdığı köken burasıdır. Ama insan değildir o köken sadece insanın suretidir buraya da dikkat edin. İnsan ruh üflenmiş ve bir şeyleri bilendir.
Gelelim Ademin imtahanına. Neler soruldu da orada melekler bilmiyor? Ademin yaşayacağı yer, yani dünya ile ilgili bilgiler soruldu. Melekler ise dünyanın ve yeryüzünün/yeryüzlerinin oluşumunda rol almadılar. Şahit değillerdi. İmtahandan sonra melekler hatalarını anladılar. E sonra ne oldu. İşte o melekler bizlere koruyucu veya yazıcı melekler olarak bizlere eşlik ettiler. Allah boş işmi yapar sanıyorsunuz?
Yukarıda biri 60 nesil olan bir deneyden bahsetmiş.
Biraz akıl süzgecinden veya iman süzgecinden geçirmiş olsa eminin yazmazdı bunu.
Eğer şartlarda bir değişiklik bir zorlama yoksa uyum gerekmeyeceği için evrim neden olsun ya hu?
İman sahibi olarak bakarsan da şunu demen lazım: Allah yaratılışı bu şekilde dilemişse bize düşen sorgulama değildir. Orada ki muhteşemliği anlayabilmek ve tekamüle ne kadar onu araştırmaktır.
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DH Misafiri 3 hf.
ingilizcesinde (Arnold showed how we can turn this process to our advantage by manipulating microbes into evolving in a certain way, which could lead to new drugs and other breakthroughs. )
yazıyor. Yani bu adam microbları evirerek,manipüle ederek bunu gerçekleştiriyor deniliyor.
Bakterilere müdahele ederek (akıllı insanların müdahelesi ile yoksa gelişigüzel, tesadüf ile ile hiçbir şey çıkmaz.) bakteriler vasıtasıyla bazı ilaçlar üretilebileciğini söylüyorlar.
Kelime oyunları ile yanlış mana veriliyor.
Bakterilerin harika vücudları ancak Allaha delil olur. Onun küçücük vücudunda bir fabrikadan daha yüksek bir sanat var.
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tarama 3 hf. DH Misafiri
Evet, tam isabet... Küçük bir araştırma, editörün foyasını ortaya çıkarmış... Her nedense Donanımhaber sitesinde son zamanlarda "Evrim" reklamları sık görülür oldu. Reklam kelimesini özellikle seçerek kullanıyorum. Çünkü bu konudaki yazılarda bilimsel yöntemlerden ziyade, ideolojik anlayışların etkisinde bir manüpülatif algı yöntemi hakim olduğu görülüyor. Yabancı dilde yayınlanmış bazı çalışmalar tercüme edilirken hiç alakası olmadığı halde, "evrim" kelimesi kullanılarak, evrim konusu gündemde tutulmaya çalışılıyor. Teknoloji ile ilgili reklam kapsamına girecek yazıları belki bir derece anlayışla karşılayabiliriz, ama evrim konusunu aynı yöntemle yutturmak mümkün değil, hatta çok komik oluyor....
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Seyrim 3 hf.
Yorumları okuyunca kendimi din dersinde hissettim..
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WB 3 hf.
Biz de bakteriler kadar hizli evrimlessek de bir cok hastaligi hizlica yensek..
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goldena 3 hf.
Evrimin olmadığı ilim adamları tarafından kanıtlanmıştır
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ylcn123 3 hf. goldena
saçma sapan konuşma
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mehmetg 3 hf.
Güneş balçıkla sıvanmaz gençler, evrim gerçeğini ne kadar çabuk kabullenirseniz o kadar erken yol alırsınız. Ayrıca evrimi anlamanın sadece biyoloji ve tıp alanında değil, bilgisayar bilimleri alanında da ciddi kazanımları vardır; en.wikipedia.org/... skymind.ai/...
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Silent Guardian 3 hf. en beğenilen
Evrime inanmayanda ne bileyim...
Yanıtla +19
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tarama 3 hf.
Gerçekte hiçbir bilimsel delile dayanmayan ama sırf inkar ideolojisine ait bir iddia olduğu için ısrarla ve ispatsız olarak gündemde tutulmaya çalışılan evrim'le bile ilgili olmayan bir konudur. Konuyu yazan editör'ün tercüme ile iş kotarmaya çalıştığı açık olarak ortada. Konu evrimcilerin "evrim"i ile bile ilgili değildir. Bu kadar da "fatal error" olmaz...!!!! "Evrim" markasının..!!! reklamını yapacağız diye gülünç olmayın...!!!
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volkie 3 hf. tarama
olm şakamısınız, trolluyormusunuz ya da ne içiyorsunuz, hiçbir bilimsel delile dayanmayan dedi ya la evrime, peki senin yaradılış inancın hangi bilime kanıda dayanıyor?:)
1 Yanıt Yanıtla +12
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kankam1030 3 hf.
Bakterilerde bazı antibiyotiklere karşı direnç genleri, daha o antibiyotikler üretilmeden öncesinden beri vardır. Bu gerçek Scientific American dergisinde şu şekilde ifade edilmiştir:
“Çok sayıda bakteri, daha ticari antibiyotikler kullanılmaya başlamadan önce de direnç genlerine sahipti. Bilim adamları bu genlerin neden evrimleştiklerini ve varlıklarını sürdürdüklerini kesinlikle bilmiyorlar.”
Medical Tribune dergisi de 1986 yılında yapılan bir araştırma sonucunda 19. yüzyılda yaygın olan bakterilerin, 20. yüzyılda üretilen antibiyotiğe karşı direnç özellikleri taşıdığının saptandığı belirtilmiştir. . Bu tür direnç özelliklerinin penisilinin icadından önce de birçok bakteri türünde mevcut olduğu tıp dünyasında bilinen bir gerçek olmasına rağmen bakterilerdeki direnç özelliğinin hala evrimsel bir gelişme gibi öne sürülmesi, sadece aldatma amaçlı bir iddiadır.
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EddyCue 3 hf. kankam1030
lol, evrimin nedeni yok ki. secilen genin nedeni olur. "Bilim adamları bu genlerin neden evrimleştiklerini .... bilmiyorlar". bu zaten evrimin nasil oldugu ile alakali.
bu genler neden secildi dersen cevabi da bu: yapay secilim. antibiyotiklerin etki ettigi genlere sahip bakteriler yok oluyor. yerlerine etki etmedikleri geliyor. bu etki etmeyen gen'in antibiyotigin icadinda hemen sonra veya 100 milyon yil once evrim gecirmesinin pek bir onemi yok.
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